Coupe du Monde 2026 : les Bleus pour un sans-faute ! Unibet booste la cote à 3.20 !

Pour le lancement de la compétition, Unibet propose une cote boostée très attractive sur la domination totale des Bleus dans leur poule : "La France gagne ses 3 matchs de groupe", avec une cote qui bondit de 2,80 à 3,20 !

Cette offre est idéale si vous voyez les hommes de Didier Deschamps assumer leur statut de favoris et faire le plein de points avant les matchs à élimination directe.

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Analyse de la cote boostée

Un statut de favori à assumer 🚀 : Vice-champions du monde en titre, les Bleus arrivent avec un effectif ultra-compétitif et une profondeur de banc qui fait jalouser l'Europe entière. Face à des adversaires à leur portée dans ce groupe, les partenaires de Kylian Mbappé ont toutes les armes pour doucher les ambitions adverses d'entrée en imposant leur rythme dès les premiers matchs.

🚀 : Vice-champions du monde en titre, les Bleus arrivent avec un effectif ultra-compétitif et une profondeur de banc qui fait jalouser l'Europe entière. Face à des adversaires à leur portée dans ce groupe, les partenaires de Kylian Mbappé ont toutes les armes pour doucher les ambitions adverses d'entrée en imposant leur rythme dès les premiers matchs. La culture de la gagne en grand tournoi 📉 : Sous la direction de Didier Deschamps, la France a l'habitude de gérer les phases de poules avec beaucoup de sérieux pour s'éviter un tableau complexe en huitièmes de finale. Avec un calendrier favorable, remporter les trois confrontations permettrait de faire tourner l'effectif lors du dernier match tout en sécurisant la première place du groupe.

📉 : Sous la direction de Didier Deschamps, la France a l'habitude de gérer les phases de poules avec beaucoup de sérieux pour s'éviter un tableau complexe en huitièmes de finale. Avec un calendrier favorable, remporter les trois confrontations permettrait de faire tourner l'effectif lors du dernier match tout en sécurisant la première place du groupe. Une "value" à saisir avant le coup d'envoi 📈 : Avec une mise maximale autorisée de 50 €, cette cote boostée à 3,20 offre une excellente opportunité de gain à long terme (sur la durée de la phase de poules). Le scénario d'un sans-faute est historiquement très probable pour une équipe de ce calibre, ce qui fait de ce pari un choix stratégique fort pour lancer idéalement votre Coupe du Monde.

Comment en profiter ?

Rendez-vous sur votre application Unibet, dans la section "Cotes Boostées" ou dans l'onglet "Coupe du Monde". Sélectionnez le pari spécial compétition "France gagne ses 3 matchs de groupe" et validez votre mise.

Période : Valable sur l'ensemble des 3 matchs de la phase de poules.

Mise maximale : 50 €.

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