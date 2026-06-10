Portugal - RD Congo : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026 : tout ce qu'il faut savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Portugal – RD Congo sera donné le 17 juin 2026 à 13 h 00 (heure de l’Est) et à 17 h 00 (heure de Greenwich).

Présentation du match Portugal - RD Congo : l'heure de Ronaldo a-t-elle sonné ?

Le champion d’Europe 2016 vise un premier sacre mondial.

Qui sont l’entraîneur et les joueurs clés du Portugal ?

L’entraîneur Roberto Martínez estime que l’heure est venue pour l’équipe ibérique de soulever enfin le plus grand trophée du football mondial, grâce à un effectif au complet et en pleine forme. L’emblématique Cristiano Ronaldo, 41 ans, détient les records masculins de sélections (227) et de buts (143). Il est l’un des six joueurs à avoir disputé cinq Coupes du monde, et celle-ci sera sa sixième.

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La star de Manchester United, Bruno Fernandes, sort d’une saison record après avoir délivré 21 passes décisives en Premier League 2025-2026, un total historique pour une seule campagne. Le quatuor du PSG, Nuno Mendes, Vitinha, João Neves et Gonçalo Ramos, tout juste sacré en Ligue des champions, aborde la compétition avec un moral au zénith. Si le Portugal ne l’emporte pas en 2026, quand pourra-t-il le faire ?

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Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés de la RD Congo ?

Le sélectionneur Sébastien Desabre a rappelé Gaël Kakuta, 34 ans, un joueur expérimenté dont le talent n’est pas discuté même s’il n’a disputé que deux matches avec son pays au cours des deux dernières années. Le groupe compte également Aaron Wan-Bissaka (West Ham) et l’attaquant de Newcastle Yoane Wissa.

La sélection portugaise de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Gardiens : Diogo Costa (Porto), José Sá (Wolves), Rui Silva (Sporting), Ricardo Velho (Genclerbirligi).

Défenseurs : Diogo Dalot (Manchester United), Matheus Nunes (Manchester City), Ruben Dias (Manchester City), Nelson Semedo (Fenerbahçe), João Cancelo (Barcelone), Nuno Mendes (Paris Saint-Germain), Gonçalo Inácio (Sporting), Renato Veiga (Villarreal), Tomás Araújo (Benfica).

Milieux de terrain : Ruben Neves (Al-Hilal), Samu Costa (Majorque), João Neves (Paris Saint-Germain), Vitinha (Paris Saint-Germain), Bruno Fernandes (Manchester United), Bernardo Silva (Manchester City).

Attaquants : Cristiano Ronaldo (Al-Nassr), João Félix (Al-Nassr), Francisco Trincão (Sporting), Francisco Conceição (Juventus), Pedro Neto (Chelsea), Rafael Leão (AC Milan), Gonçalo Guedes (Real Sociedad), Gonçalo Ramos (Paris Saint-Germain).

Le parcours du Portugal vers la Coupe du monde

Sous la houlette du sélectionneur Martínez, le Portugal a évolué dans un groupe F de l’UEFA très disputé et a décroché sa qualification automatique de manière spectaculaire lors de la dernière journée en battant l’Arménie 9-1 pour remporter le groupe.

La sélection officielle de 26 joueurs de la RD Congo pour la Coupe du monde

Gardiens : Matthieu Epolo (Standard de Liège), Timothy Fayulu (Noah), Lionel Mpasi (Le Havre).

Défenseurs : Dylan Batubinsika (Larissa), Gedoon Kalulu (Aris Limassol), Steve Kapuadi (Widzew Łódź), Joris Kayembe (Racing Genk), Arthur Masuaku (Racing Lens), Chancel Mbemba (Lille), Axel Tuanzebe (Burnley), Aaron Wan-Bissaka (West Ham United).

Milieux de terrain : Theo Bongonda (Spartak Moscou), Brian Cipenga (Castellón), Meshack Elia (Alanyaspor), Gaël Kakuta (Larissa), Edo Kayembe (Watford), Nathanael Mbuku (Montpellier), Samuel Moutoussamy (Atromitos), Ngal’ayel Mukau (Lille), Charles Pickel (Espanyol), Noah Sadiki (Sunderland), Aaron Tshibola (Kilmarnock).

Attaquants : Cédric Bakambu (Real Betis), Simon Banza (Al Jazira), Fiston Mayele (Pyramids), Yoane Wissa (Newcastle United).

Le parcours de la RD Congo vers la Coupe du monde

Les Congolais ont terminé deuxième du groupe B derrière le Sénégal, manquant la qualification directe mais se hissant aisément en barrages. Après avoir éliminé le Nigeria aux tirs au but, ils ont ensuite battu la Jamaïque en prolongation lors du barrage intercontinental, validant ainsi leur billet pour la Coupe du monde. Un parcours aussi palpitant que mouvementé.

Actualités des équipes et compositions

Roberto Martínez n’a pas encore dévoilé la composition probable du Portugal pour le premier match du groupe K, et aucun détail concernant les blessures ou les suspensions n’est actuellement disponible pour la Seleção. À noter que Rafael Leão a reçu un carton rouge pour comportement violent lors de la victoire en match de préparation contre le Chili, même si sa disponibilité pour cette rencontre n’a pas été officiellement confirmée. D’autres informations sur l’équipe seront communiquées à l’approche du coup d’envoi.

Sébastien Desabre n’a pas non plus dévoilé le onze de départ prévu pour la RD Congo, et aucune information confirmée concernant les blessures ou les suspensions n’est disponible à ce stade. Des mises à jour seront fournies à l’approche du match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

Le Portugal aborde la compétition avec un bilan de trois victoires, un nul et une défaite lors de ses cinq dernières sorties. Sa dernière prestation s’est conclue par un succès 2-1 en amical contre le Chili le 6 juin, acquis malgré l’expulsion de Leão. Plus tôt au printemps, la sélection avait dominé les États-Unis 2-0 puis partagé les points avec le Mexique 0-0, lors de deux rencontres amicales consécutives. Les Portugais ont inscrit 13 buts et en ont concédé quatre au cours de cette série, même si leur unique revers, un 2-0 subi face à l’Irlande en qualifications pour la Coupe du monde en novembre dernier, a rappelé qu’ils n’étaient pas à l’abri de toute faiblesse.

La RD Congo, de son côté, compte deux victoires, deux nuls et une défaite lors de ses cinq sorties les plus récentes. Elle a conclu son préparation par un 0-0 face au Danemark le 3 juin, après avoir battu la Jamaïque 1-0 en mars, lors des qualifications mondiales, et les Bermudes 2-0 en amical le même mois. Sur ces cinq sorties, les Léopards ont marqué quatre buts et n’en ont concédé qu’un, leur unique revers étant survenu contre l’Algérie lors de la Coupe d’Afrique des nations en janvier.

Bilan des confrontations directes

Aucun affrontement officiel entre le Portugal et la RD Congo n’a été recensé. La rencontre du 17 juin au NRG Stadium marquera donc une première historique entre les deux sélections.

Classement

Dans le groupe K, le Portugal occupe actuellement la troisième place, tandis que la RD Congo est deuxième avant ses premiers matchs.