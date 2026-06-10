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Nicolas Jackson SenegalIMAGO / DeFodi Images
Falko Blöding

Traduit par

Une occasion en or manquée et un carton jaune en deux minutes : la répétition générale avant la Coupe du monde tourne au cauchemar pour un joueur du FC Bayern

Coupe du monde
Sénégal vs Arabie Saoudite
Arabie Saoudite
Sénégal
Matchs Amicaux
Bayern Munich
N. Jackson

Pour Nicolas Jackson, du FC Bayern, la répétition générale en vue de la Coupe du monde aux États-Unis, au Canada et au Mexique s'est soldée par un véritable fiasco.

L’attaquant, qui porte encore les couleurs du double champion d’Allemagne, a reçu deux cartons jaunes en l’espace de quelques minutes lors du dernier match amical du Sénégal contre l’Arabie saoudite, dans la nuit de mercredi à jeudi, et a donc été exclu prématurément.

  • Jackson est entré en jeu à la 62e minute lors du match nul décevant au Bank of America Stadium de Charlotte. À peine cinq minutes plus tard, il avait l'occasion de donner l'avantage aux Africains, mais il a lamentablement manqué le cadre à bout portant sur un centre de Sarr.

    La situation s’est dégradée en fin de match : à la 82e minute, il a reçu un carton jaune après avoir levé la jambe trop haut lors d’un duel au milieu de terrain et touché son adversaire à hauteur de poitrine.

    Deux minutes plus tard, il perdait le ballon au milieu de terrain, poursuivait l’attaquant saoudien Abdullah Al-Hamdan et lui portait un coup de pied au talon en pleine course. Alors que son adversaire restait au sol, visiblement touché, l’arbitre sortait un second avertissement, synonyme d’expulsion.

    Pour la phase finale de la Coupe du monde qui débute jeudi, le Sénégal a hérité d’un groupe difficile : Jackson et ses coéquipiers devront affronter la France, favorite du titre, la Norvège, considérée comme une équipe solide, et l’Irak.

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  • FC Bayern München v VfB Stuttgart - DFB Cup Final 2026Getty Images Sport

    Nicolas Jackson va-t-il finalement rester au Chelsea FC ?

    L’avenir de Jackson après la Coupe du monde demeure incertain. Une seule certitude : il retrouvera le FC Chelsea à l’expiration de son prêt à Munich. Initialement annoncé partant, l’attaquant a récemment bénéficié d’un revirement de situation.

    Selon le Daily Mail, les Blues comptent désormais lui offrir, sous la houlette du nouvel entraîneur Xabi Alonso, l’occasion de se mettre en évidence afin de conquérir une place dans l’effectif pour la saison à venir. Le joueur bénéficierait toujours d’une « grande estime » au sein du club.

    Son départ prévu pour l’Allemagne en 2025 aurait été motivé par un désaccord avec l’ancien entraîneur Enzo Maresca, désormais remplacé par Alonso. Selon les informations, la perspective de voir Jackson rester à Chelsea et disputer des matchs est donc tout à fait réaliste.

  • Nicolas Jackson est lié au Chelsea FC jusqu’en 2033.

    Selon les dernières informations, plusieurs clubs de Premier League auraient déjà manifesté leur intérêt pour Jackson. L’attaquant de 24 ans se dit néanmoins prêt à rester à Chelsea, à la condition expresse de disposer d’un temps de jeu régulier. Outre Jackson, les Blues peuvent compter sur Joao Pedro, Liam Delap et Emmanuel Emegha pour occuper le poste de numéro neuf.

    Polyvalent, il peut aussi jouer sur les ailes ou en soutien de l’attaquant. Arrivé à Chelsea en 2023 en provenance du FC Villarreal pour plus de 35 millions d’euros, il est sous contrat jusqu’en 2033.

    Prêté au Bayern Munich pour la saison 2025-2026, il a globalement rempli son rôle de supersub, mais sans convaincre suffisamment les dirigeants bavarois d’activer leur option d’achat de 65 millions d’euros. En 34 matchs sous le maillot du Bayern, il a tout de même marqué onze buts et délivré quatre passes décisives.

  • Les dix derniers meilleurs buteurs de la Coupe du monde

    Année de la compétitionMeilleur buteurPaysNombre de buts
    2022Kylian MbappéFrance8
    2018Harry KaneAngleterre6
    2014James RodríguezColombie6
    2010Thomas MüllerAllemagne5
    2006Miroslav KloseAllemagne5
    2002RonaldoBrésil8
    1998Davor SukerCroatie6
    1994Oleg SalenkoRussie6
    1990Toto SchillaciItalie6
    1986Gary LinekerAngleterre6