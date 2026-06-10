L’attaquant, qui porte encore les couleurs du double champion d’Allemagne, a reçu deux cartons jaunes en l’espace de quelques minutes lors du dernier match amical du Sénégal contre l’Arabie saoudite, dans la nuit de mercredi à jeudi, et a donc été exclu prématurément.
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Une occasion en or manquée et un carton jaune en deux minutes : la répétition générale avant la Coupe du monde tourne au cauchemar pour un joueur du FC Bayern
Jackson est entré en jeu à la 62e minute lors du match nul décevant au Bank of America Stadium de Charlotte. À peine cinq minutes plus tard, il avait l'occasion de donner l'avantage aux Africains, mais il a lamentablement manqué le cadre à bout portant sur un centre de Sarr.
La situation s’est dégradée en fin de match : à la 82e minute, il a reçu un carton jaune après avoir levé la jambe trop haut lors d’un duel au milieu de terrain et touché son adversaire à hauteur de poitrine.
Deux minutes plus tard, il perdait le ballon au milieu de terrain, poursuivait l’attaquant saoudien Abdullah Al-Hamdan et lui portait un coup de pied au talon en pleine course. Alors que son adversaire restait au sol, visiblement touché, l’arbitre sortait un second avertissement, synonyme d’expulsion.
Pour la phase finale de la Coupe du monde qui débute jeudi, le Sénégal a hérité d’un groupe difficile : Jackson et ses coéquipiers devront affronter la France, favorite du titre, la Norvège, considérée comme une équipe solide, et l’Irak.
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Nicolas Jackson va-t-il finalement rester au Chelsea FC ?
L’avenir de Jackson après la Coupe du monde demeure incertain. Une seule certitude : il retrouvera le FC Chelsea à l’expiration de son prêt à Munich. Initialement annoncé partant, l’attaquant a récemment bénéficié d’un revirement de situation.
Selon le Daily Mail, les Blues comptent désormais lui offrir, sous la houlette du nouvel entraîneur Xabi Alonso, l’occasion de se mettre en évidence afin de conquérir une place dans l’effectif pour la saison à venir. Le joueur bénéficierait toujours d’une « grande estime » au sein du club.
Son départ prévu pour l’Allemagne en 2025 aurait été motivé par un désaccord avec l’ancien entraîneur Enzo Maresca, désormais remplacé par Alonso. Selon les informations, la perspective de voir Jackson rester à Chelsea et disputer des matchs est donc tout à fait réaliste.
Nicolas Jackson est lié au Chelsea FC jusqu’en 2033.
Selon les dernières informations, plusieurs clubs de Premier League auraient déjà manifesté leur intérêt pour Jackson. L’attaquant de 24 ans se dit néanmoins prêt à rester à Chelsea, à la condition expresse de disposer d’un temps de jeu régulier. Outre Jackson, les Blues peuvent compter sur Joao Pedro, Liam Delap et Emmanuel Emegha pour occuper le poste de numéro neuf.
Polyvalent, il peut aussi jouer sur les ailes ou en soutien de l’attaquant. Arrivé à Chelsea en 2023 en provenance du FC Villarreal pour plus de 35 millions d’euros, il est sous contrat jusqu’en 2033.
Prêté au Bayern Munich pour la saison 2025-2026, il a globalement rempli son rôle de supersub, mais sans convaincre suffisamment les dirigeants bavarois d’activer leur option d’achat de 65 millions d’euros. En 34 matchs sous le maillot du Bayern, il a tout de même marqué onze buts et délivré quatre passes décisives.
Les dix derniers meilleurs buteurs de la Coupe du monde
Année de la compétition Meilleur buteur Pays Nombre de buts 2022 Kylian Mbappé France 8 2018 Harry Kane Angleterre 6 2014 James Rodríguez Colombie 6 2010 Thomas Müller Allemagne 5 2006 Miroslav Klose Allemagne 5 2002 Ronaldo Brésil 8 1998 Davor Suker Croatie 6 1994 Oleg Salenko Russie 6 1990 Toto Schillaci Italie 6 1986 Gary Lineker Angleterre 6