Une occasion en or manquée et un carton jaune en deux minutes : la répétition générale avant la Coupe du monde tourne au cauchemar pour un joueur du FC Bayern

Jackson est entré en jeu à la 62e minute lors du match nul décevant au Bank of America Stadium de Charlotte. À peine cinq minutes plus tard, il avait l'occasion de donner l'avantage aux Africains, mais il a lamentablement manqué le cadre à bout portant sur un centre de Sarr.

La situation s’est dégradée en fin de match : à la 82e minute, il a reçu un carton jaune après avoir levé la jambe trop haut lors d’un duel au milieu de terrain et touché son adversaire à hauteur de poitrine.

Deux minutes plus tard, il perdait le ballon au milieu de terrain, poursuivait l’attaquant saoudien Abdullah Al-Hamdan et lui portait un coup de pied au talon en pleine course. Alors que son adversaire restait au sol, visiblement touché, l’arbitre sortait un second avertissement, synonyme d’expulsion.

Pour la phase finale de la Coupe du monde qui débute jeudi, le Sénégal a hérité d’un groupe difficile : Jackson et ses coéquipiers devront affronter la France, favorite du titre, la Norvège, considérée comme une équipe solide, et l’Irak.