Angleterre - Croatie : présentation de la Coupe du monde de la FIFA 2026 – tout ce que vous devez savoir

Le coup d’envoi de la rencontre Angleterre - Croatie sera donné le 17 juin 2026 à 20 h 00 GMT (16 h 00 EST).

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Angleterre - Croatie : contexte de la rencontre

Au Texas, cette rencontre revêt une importance capitale pour deux formations déterminées à bien démarrer dans l’un des groupes les plus relevés de la compétition. Alors que l’enthousiasme des supporters ne cesse de croître, le sélectionneur anglais Thomas Tuchel entend démontrer que son approche tactique, à la fois fluide et agressive, peut s’avérer payante sur la plus grande scène du football. À la tête d’une équipe très organisée et implacable, il vise un succès historique. Sur leur route se dresse toutefois une équipe croate disciplinée et tenace, dirigée parZlatko Dalić. Son organisation pragmatique et son sang-froid technique en font une formation redoutablement difficile à déstabiliser, portée par une éthique de travail collective infatigable et l’intelligence de ses vétérans, capables de contrarier puis de punir les plus grandes nations. Dans la cadre grandiose de l’AT&T Stadium de Dallas, avec ses infrastructures de pointe et son public passionné, la rencontre s’annonce comme un temps fort de la phase de groupes.

Avec des adversaires redoutables comme le Ghana et le Panama également en lice dans le Groupe L, aucune des deux formations ne peut se permettre de trébucher d’entrée. Les Three Lions aborderont cette rencontre comme une opportunité idéale de consolider leur réputation grandissante au sein de l’élite mondiale, de se rapprocher de l’imitation – voire du dépassement – des sommets atteints lors de leur parcours historique de 1966, et de mettre en lumière les immenses progrès tactiques réalisés sous la houlette de leur sélectionneur visionnaire. La Croatie, elle, veut prouver que cette génération peut encore dépasser les attentes grâce à la liberté psychologique et à l’expérience tirée de ses récents podiums. Sous les projecteurs d’Arlington, l’intensité et la pression d’un match d’ouverture de Coupe du monde seront palpables. Le contre-pressing collectif, la gestion précise de l’effectif et l’efficacité dans le dernier tiers seront décisifs pour décrocher cette précieuse victoire initiale.

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La marche triomphale de l'Angleterre en qualifications

Les Three Lions ont validé leur billet pour l’Amérique du Nord en signant un parcours remarquable et sans défaite lors des éliminatoires de l’UEFA. Plutôt que de se laisser entraîner dans le suspense angoissant des barrages, l’Angleterre a transformé le groupe K en une démonstration de maîtrise tactique et d’une profondeur de banc impressionnante.

Le fondement de leur campagne victorieuse à travers l’Europe résidait dans une combinaison redoutable d’attaques d’une efficacité chirurgicale et d’une organisation défensive extrêmement disciplinée. Sous la direction initiale de l’équipe de transition de la FA, avant la nomination de Thomas Tuchel, l’Angleterre a imposé un rythme effréné, démantelant systématiquement ses rivaux régionaux grâce à des victoires à l’extérieur impressionnantes, notamment un écrasant 5-0 en Serbie à Belgrade. En concédant très peu de points tout au long du parcours et en s’emparant de la première place avec autorité, l’équipe s’est confortablement assurée une qualification directe pour la phase finale, permettant ainsi à la nation de peaufiner sereinement son plan de jeu en vue du tournoi.

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Le parcours endurant de la Croatie

Si les Three Lions ont misé sur une efficacité chirurgicale pour dominer leur poule, les Vatreni ont validé leur billet pour la phase finale grâce à une campagne de qualification marquée par une résilience tactique, le sang-froid de leurs cadres et une immense maturité durant la phase de groupes. Évoluant dans un paysage européen très compétitif, la Croatie a mis à profit son expérience inégalée des grands tournois pour gérer les moments de forte pression et écarter tout risque de déception lors des qualifications.

La maîtrise du jeu et la solidité technique au milieu de terrain ont été les marqueurs distinctifs de leur parcours vers la scène mondiale. Sous la houlette de longue date de Zlatko Dalić, l’équipe a intégré de jeunes espoirs nationaux à son noyau emblématique et aguerri. En transformant ses matchs à domicile en une forteresse imprenable et en faisant preuve d’un sang-froid remarquable lors de déplacements difficiles et physiquement exigeants, la Croatie a systématiquement devancé ses rivaux de groupe. En s’assurant sa qualification directe bien avant la fin de la phase de qualification, elle a prouvé une fois de plus que son schéma tactique est parfaitement conçu pour la plus grande scène sportive.

Actualités des équipes Angleterre - Croatie

Nouvelles de l’équipe d’Angleterre

Les Three Lions ont installé leur camp d’entraînement au Texas avec un groupe de 26 joueurs d’une grande profondeur, décidé à lancer un sérieux avertissement dès le coup d’envoi. Sous la houlette du nouveau sélectionneur Thomas Tuchel, le groupe affiche déjà une rigueur tactique et une capacité d’adaptation rapide aux exigences méticuleuses du technicien, forgées par son expérience des grands tournois. Le principal atout des Three Lions à l’approche du match d’ouverture réside dans la richesse de son secteur offensif, qui offre plusieurs options pour ajuster son plan de jeu en cours de rencontre.

Le capitaine emblématique Harry Kane, en pleine forme, mènera l’attaque, épaulé par la vitesse fulgurante et la prise de décision éclair de Bukayo Saka. Jude Bellingham devrait endosser le rôle de meneur de jeu avancé, montant depuis le milieu pour relier les actions. Plus en retrait, Declan Rice fera équipe avec Kobbie Mainoo afin d’imposer une domination physique et de dicter le rythme, tandis que John Stones coordonnera la ligne défensive pour assurer une construction organisée depuis l’arrière.

Actualités de l'équipe de Croatie

Les Vatreni sont arrivés à Dallas, affichant d’emblée la sérénité collective qui les caractérise et s’appuyant sur un palmarès de premier plan grâce auquel ils ont souvent dominé des adversaires mieux cotés sur la scène internationale. Le sélectionneur Zlatko Dalić a convoqué un groupe de 26 joueurs très expérimentés et parfaitement rodés, combinant un noyau légendaire et aguerri à des éléments plus jeunes, dynamiques et athlétiques. La principale force de la Croatie réside dans sa stabilité sous pression ; le système privilégié par Dalić fonctionne avec une confiance psychologique totale.

Le cœur incontesté de l’équipe reste l’intemporel Luka Modrić, qui contrôlera le tempo du match aux côtés de Mateo Kovačić au sein d’un milieu de terrain de classe mondiale, capable de résister au pressing. Devant, la présence physique de Bruno Petković doit perturber les défenseurs centraux et créer des espaces pour Andrej Kramarić. Derrière, Joško Gvardiol, au meilleur de sa forme, assure la solidité de la charnière grâce à ses passes progressives et ses tacles autoritaires, formant un bouclier fiable devant le gardien titulaire Dominik Livaković.

Profils des entraîneurs et philosophies tactiques

Thomas Tuchel (Angleterre)

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Stratège des grands rendez-vous et maître des échecs sur le terrain, il offre aux Three Lions une approche sophistiquée, précise et clinique. Après avoir brillé dans les plus grands clubs européens, le technicien allemand privilégie l’efficacité tactique et la fluidité collective. Il a abandonné les schémas de possession passifs pour imposer un plan de jeu intelligent, conçu pour dominer les matches à élimination directe et à haute pression.

Il applique une philosophie flexible axée sur la possession, fondée sur la supériorité positionnelle et des séquences offensives fulgurantes. Il privilégie souvent un 3-4-2-1 dynamique ou un 4-2-3-1 asymétrique, alignant des meneurs de jeu inversés pour percer les couloirs centraux tandis que des arrières latéraux athlétiques ont pour mission d’étirer la défense adverse. Il exige une précision technique absolue, alternant des séquences de construction courtes et calculées pour attirer la défense adverse avant de la percuter par des passes verticales rapides. Son principal défi à Dallas sera d’équilibrer la liberté créative de son équipe avec une solidité défensive, tout en maintenant la discipline du duo axial pour prévenir les contres soudains.

Zlatko Dalić (Croatie)

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Architecte de la génération dorée croate, Zlatko Dalić incarne le calme, le sang-froid d’un vétéran et un talent exceptionnel en matière de gestion des hommes. À la tête de la sélection lors de parcours historiques et consécutifs sur la scène internationale, ce sélectionneur expérimenté a forgé un groupe soudé, fondé sur la résilience mentale, la maturité tactique et une confiance absolue sous pression. Dalić est très respecté pour sa capacité à tirer le meilleur parti de son légendaire milieu de terrain tout en intégrant de manière transparente de jeunes talents défensifs pleins d’énergie.

Dalić organise son équipe en 4-3-3, axé sur la maîtrise technique et la possession, afin de dicter le tempo du match. Son plan repose sur des associations courtes et précises depuis l’entrejeu pour résister au pressing, épuiser l’adversaire et imposer son rythme depuis les zones profondes. En phase défensive, la Croatie se retranche dans un bloc médian compact, ferme les espaces au cœur du jeu et se déplace intelligemment pour repousser l’action sur les côtés. Son principal défi dans ce prestigieux match d’ouverture sera de perturber la ligne d’attaque explosive de l’Angleterre, de maintenir une discipline structurelle stricte lors des transitions et d’imposer une gestion de jeu clinique afin de ramener la rencontre sur un terrain plus familier et plus lent.

Effectifs de 26 joueurs pour la Coupe du monde

Effectif de l'Angleterre pour la Coupe du monde

Gardiens : Dean Henderson, Jordan Pickford, James Trafford

Défenseurs : Dan Burn, Marc Guéhi, Reece James, Ezri Konsa, Tino Livramento, Nico O’Reilly, Jarell Quansah, Djed Spence, John Stones

Milieux de terrain : Elliot Anderson, Jude Bellingham, Eberechi Eze, Jordan Henderson, Kobbie Mainoo, Declan Rice, Morgan Rogers

Attaquants : Anthony Gordon, Harry Kane, Noni Madueke, Marcus Rashford, Bukayo Saka, Ivan Toney, Ollie Watkins

Sélection croate pour la Coupe du monde

Gardiens : Dominik Livakovic, Dominik Kotarski, Ivor Pandur

Défenseurs : Josko Gvardiol, Duje Caleta-Car, Josip Sutalo, Josip Stanisic, Marin Pongracic, Martin Erlic, Luka Vuskovic

Milieux de terrain : Luka Modric, Mateo Kovačić, Mario Pašalić, Nikola Vlašić, Luka Sučić, Martin Baturina, Kristijan Jakić, Petar Sučić, Nikola Moro, Toni Fruzić

Attaquants : Ivan Perisic, Andrej Kramarić, Ante Budimir, Mario Pašalić, Petar Musa, Igor Šuranović

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Angleterre vs Croatie : les confrontations à ne pas manquer

Harry Kane vs Josip Šutalo : un véritable choc des poids lourds dans la surface. Kane, capitaine anglais de classe mondiale et buteur prolifique, a mené son équipe vers une qualification sans défaite pour l’Amérique du Nord grâce à son leadership, sa capacité à conserver le ballon, ses courses en profondeur et sa redoutable efficacité devant le but. Le défenseur central croate, robuste et vif, devra utiliser son sens du placement, sa combativité et son timing aérien pour empêcher Kane de se retourner ou d’alimenter les ailiers.

Bukayo Saka vs Joško Gvardiol : Saka arrive au tournoi comme un catalyseur offensif explosif pour l’Angleterre sur l’aile, grâce à une accélération fulgurante, des dribbles incisifs vers l’intérieur et une capacité de un contre un d’élite. Il cherchera le moindre espace sur le flanc dès que le jeu basculera vers l’avant. Mais il se frottera à un défenseur central de classe mondiale, Joško Gvardiol. La vitesse fulgurante et les feintes individuelles de Saka suffiront-elles à contourner un pilier défensif croate physiquement dominant, qui excelle dans le marquage des ailiers de haut niveau et dans l’interception des actions ?

Jude Bellingham contre Mateo Kovačić : le duel tactique ultime au cœur du milieu de terrain. Kovačić est un maestro infatigable et imperméable au pressing pour les Vatreni, qui affiche des statistiques exceptionnelles en matière de conduite de balle, des tacles précis et un sang-froid à toute épreuve pour protéger sa défense. Bellingham aura pour mission de fissurer ce bouclier défensif et d’animer le jeu des Three Lions depuis son poste de milieu offensif, en s’appuyant sur ses percées puissantes et ses surcharges intelligentes dans les demi-espaces pour déstabiliser Kovačić et lancer les transitions verticales de l’Angleterre.

Actualités des équipes et compositions

Thomas Tuchel n’a pas encore dévoilé de composition probable pour les Three Lions, et aucun problème de blessure ou de suspension n’a été signalé à ce stade. De nouvelles informations sont attendues à mesure que la préparation de l’équipe se poursuit en Floride, en amont du coup d’envoi.

Côté croate, Zlatko Dalic garde également son onze sous le voile du secret : pas de blessure, pas de suspension, et aucune composition officielle pour l’instant. De nouvelles informations sont attendues à l’approche du coup d’envoi.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

L’Angleterre présente un bilan récent mitigé, avec trois victoires en cinq matchs toutes compétitions confondues. Les Three Lions ont battu la Nouvelle-Zélande 1-0 en amical le 6 juin, mais avaient auparavant perdu 1-0 contre le Japon et partagé 1-1 avec l’Uruguay lors de la même fenêtre internationale. En qualifications pour la Coupe du monde, ils avaient pourtant dominé l’Albanie et la Serbie en préservant leurs cages inviolées lors de ces deux sorties consécutives.

La Croatie affiche une dynamique tout aussi irrégulière : elle a battu la Slovénie 2-1 le 7 juin, mais a été battue 2-0 par la Belgique le 2 juin et 3-1 par le Brésil en avril. Ses deux succès précédents, 3-0 contre la Colombie et le Monténégro, témoignent néanmoins de sa force offensive. Sur leurs cinq dernières sorties, les hommes de Dalic ont donc inscrit neuf buts mais en ont concédé sept.

Bilan des confrontations directes

La dernière confrontation entre les deux équipes a tourné à l’avantage de l’Angleterre, victorieuse 1-0 lors du Championnat d’Europe le 13 juin 2021. Sur les cinq dernières confrontations, l’Angleterre mène trois victoires à une, le reste se soldant par un match nul. La seule réussite croate correspond à la demi-finale de la Coupe du monde 2018, remportée 2-1 et synonyme de finale. Au total, ces cinq rencontres ont produit quatorze buts, dont neuf pour l’Angleterre, notamment lors d’un succès 5-1 en qualifications en septembre 2009.

Classement

Au classement du groupe L, la Croatie occupe actuellement la première place, juste devant l’Angleterre, deuxième.