« Très enthousiaste », Lionel Messi se montre confiant quant aux chances de l'Argentine de défendre son titre de championne du monde après avoir inscrit un but historique lors du dernier match de préparation

Messi a une nouvelle fois démontré pourquoi il est la figure centrale des espoirs de l'Argentine. Lors de la victoire 3-0 contre l'Islande, disputée au Jordan-Hare Stadium en Alabama, le natif de Rosario est entré en jeu à la 70e minute et, grâce à un penalty impeccablement tiré, Messi a non seulement scellé le score, mais il a également atteint le cap des 117 buts pour son pays, tout en se remettant d'un petit problème physique.

Après la rencontre, il a confié son soulagement à TyC Sports : « J'ai pris du plaisir dès le début, j'avais hâte de jouer depuis un moment car j'étais arrivé avec cette gêne. Je suis heureux, je profite de chaque instant et je suis enthousiaste comme toujours. Je me sentais très bien, j'avais hâte de commencer et de me débarrasser des craintes que l'on a quand on a ce genre de gêne, pour pouvoir jouer librement. Nous avons une semaine pour que tout le monde soit en forme et prêt pour le match d'ouverture. »