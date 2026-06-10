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« Très enthousiaste », Lionel Messi se montre confiant quant aux chances de l'Argentine de défendre son titre de championne du monde après avoir inscrit un but historique lors du dernier match de préparation
Lionel Messi a retrouvé son plein potentiel physique.
Messi a une nouvelle fois démontré pourquoi il est la figure centrale des espoirs de l'Argentine. Lors de la victoire 3-0 contre l'Islande, disputée au Jordan-Hare Stadium en Alabama, le natif de Rosario est entré en jeu à la 70e minute et, grâce à un penalty impeccablement tiré, Messi a non seulement scellé le score, mais il a également atteint le cap des 117 buts pour son pays, tout en se remettant d'un petit problème physique.
Après la rencontre, il a confié son soulagement à TyC Sports : « J'ai pris du plaisir dès le début, j'avais hâte de jouer depuis un moment car j'étais arrivé avec cette gêne. Je suis heureux, je profite de chaque instant et je suis enthousiaste comme toujours. Je me sentais très bien, j'avais hâte de commencer et de me débarrasser des craintes que l'on a quand on a ce genre de gêne, pour pouvoir jouer librement. Nous avons une semaine pour que tout le monde soit en forme et prêt pour le match d'ouverture. »
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Le record est tombé à Labruna
À 38 ans, 11 mois et 14 jours, Messi est devenu le joueur le plus âgé à marquer pour l’Albiceleste. Il dépossède ainsi l’emblématique Ángel Labruna, dont le record datait de 1957. L’idole de River Plate avait inscrit son dernier but en sélection à 38 ans, 9 mois et 8 jours, lors d’un match mémorable contre le Brésil. En foulant la pelouse face à l’Islande, Messi a également porté à 199 le nombre de ses sélections officielles avec l’Argentine, consolidant ainsi son statut de joueur le plus capé de l’histoire du pays.
Bien qu’il ait perdu le record des buts marqués, Labruna détient toujours celui du joueur le plus âgé à avoir disputé un match avec l’Albiceleste : il avait pris part à la Coupe du monde 1958 en Suède à 39 ans et 260 jours. Messi, qui fêtera ses 39 ans pendant la Coupe du monde en cours, ne pourra donc pas battre cette marque lors de la compétition.
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L'ambition intacte d'un groupe vainqueur
Lionel Messi a rappelé avec fermeté que les triomphes passés n’ont en rien entamé l’appétit compétitif de l’Albiceleste. Le capitaine a martelé que la mentalité du groupe demeure inchangée depuis son sacre qatari, et que son engagement envers le maillot reste non négociable à la veille de son entrée en lice dans la phase de groupes face à l’Algérie.
Interrogé sur la possibilité de rééditer cet exploit, le numéro 10 a été clair : « Comme toujours, à l’orée d’une compétition, surtout d’une Coupe du monde, je suis très enthousiaste. J’avais dit à l’époque que ce groupe ne décevrait pas, et ils l’ont prouvé cette année, en se battant quel que soit l’adversaire ou la compétition, en continuant à montrer le même désir et la même intensité. C’est un groupe gagnant qui en veut toujours plus. Nous avancerons pas à pas, comme toujours, mais avec beaucoup d’enthousiasme, d’excitation et de conviction quant à nos capacités. »
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Un avertissement sans équivoque à l’adresse de leurs rivaux
Messi sait que le statut de tenant du titre impose une lourde pression à l’Argentine, mais il a prévenu que l’équipe ne se laisserait pas battre facilement. Le capitaine a souligné la mentalité compétitive instaurée sous l’ère Scaloni et a appelé les supporters à maintenir leur confiance en un groupe qui a déjà montré son caractère dans les rencontres les plus exigeantes.
Interrogé sur l’implication de l’équipe, il a affirmé : « Ce groupe mérite tout ce qui lui arrive. Nous allons tout donner, comme nous l’avons toujours fait, pour que personne ne doute de notre engagement. Parfois ça marche, parfois non, mais nous avons eu la chance ces dernières années d’obtenir des résultats positifs. C’est exigeant, et la tâche se corse à chaque édition, mais nous avons pris l’habitude de relever le niveau et de faire grandir les attentes des supporters. Nous allons donc chercher à reproduire ce schéma. Après, ça passe ou ça casse : c’est le football. Mais qu’on ne se trompe pas : nos adversaires auront fort à faire pour nous battre, car nous restons une équipe extrêmement compétitive. »