Coupe du monde - Grp. I New York/New Jersey Stadium

Le coup d’envoi de la rencontre France-Sénégal sera donné le 16 juin 2026 à 15 h 00 (heure de l’Est) et à 19 h 00 (heure de Greenwich).

France - Sénégal : des retrouvailles ironiques

Finaliste de la Coupe du monde 2022, la France entame sa campagne 2026 le 16 juin face au Sénégal. Ce match marque une revanche de l’affrontement emblématique de 2002, lorsque les Lions de la Teranga avaient créé la surprise en battant les champions en titre. Cette fois, les Bleus, forts de leurs médailles d’or et d’argent des deux dernières éditions, sont attendus parmi les prétendants au trône.

Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés de la France ?

L’effectif tricolore regorge de talents, et la profondeur du banc n’a jamais été un souci pour les champions de 1998 et 2018.

Seul Olivier Giroud (57 sélections) a marqué plus que Kylian Mbappé (56 buts) sous le maillot bleu ; l’attaquant du Real Madrid, récemment touché à la cuisse, devrait tout de même porter le brassard de capitaine. Inoubliable finaliste en 2022 face à l’Argentine, l’insaisissable Mbappé avait alors signé un hat-trick. Le moment pourrait enfin être venu pour Ousmane Dembélé, passé par le Barça et désormais au PSG, d’inscrire son premier but dans la compétition. Tout juste après avoir remporté la Ligue des champions et marqué 35 fois lors de la saison écoulée, il sera épaulé par ses coéquipiers Désiré Doué et Bradley Barcola, ainsi que par Michael Olise (Bayern Munich) et Rayan Cherki (Man City) pour former une ligne d’attaque redoutable. William Saliba (Arsenal) devrait mener une arrière-garde talentueuse. Le groupe de Didier Deschamps regorge de talents, au point que le meneur du Real Madrid, Eduardo Camavinga, reste à quai.

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Qui sont l'entraîneur et les joueurs clés du Sénégal ?

Le trio basé en Arabie saoudite, composé de Sadio Mané, Kalidou Koulibaly et Édouard Mendy, forme l’épine dorsale expérimentée d’une sélection sénégalaise solide. L’ancien attaquant de Liverpool, Mané – sans doute le joueur le plus emblématique de l’histoire du pays – endossera à nouveau le rôle de talisman. Mendy gardera les buts, tandis que son ex-coéquipier de Chelsea, Koulibaly, dirigera la défense à quatre. Il faudra aussi surveiller le milieu de Tottenham Pape Sarr ainsi que l’attaquant du Bayern Munich Nicolas Jackson, prêté par Chelsea.

À la tête de la sélection depuis décembre 2024, Pape Thiaw a remplacé Aliou Cissé après plusieurs années de mandat et a conduit les Lions de la Teranga vers le titre lors de la Coupe d’Afrique des Nations 2025, avant que le forfait des Sénégalais, consécutif à une protestation entraînant l’abandon du match, ne soit officialisé et ne donne une victoire 3-0 au Maroc sur tapis vert.

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Les 26 Bleus convoqués pour la Coupe du monde :

Gardiens : Mike Maignan (AC Milan), Robin Risser (Lens), Brice Samba (Rennes).

Défenseurs : Lucas Digne (Aston Villa), Malo Gusto (Chelsea), Lucas Hernandez (Paris Saint-Germain), Theo Hernandez (Al Hilal), Ibrahima Konaté (Liverpool), Maxence Lacroix (Crystal Palace), Jules Kounde (Barcelone), William Saliba (Arsenal), Dayot Upamecano (Bayern Munich).

Milieux de terrain : N'Golo Kanté (Fenerbahçe), Manu Koné (AS Rome), Adrien Rabiot (AC Milan), Aurélien Tchouameni (Real Madrid), Warren Zaïre-Emery (Paris Saint-Germain).

Attaquants : Maghnes Akliouche (Monaco), Bradley Barcola (Paris Saint-Germain), Rayan Cherki (Manchester City), Ousmane Dembélé (Paris Saint-Germain), Désiré Doué (Paris Saint-Germain), Michael Olise (Bayern Munich), Kylian Mbappé (Real Madrid), Jean-Philippe Mateta (Crystal Palace) et Marcus Thuram (Inter Milan).

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Le parcours des Bleus vers la Coupe du monde

Les Bleus ont brillé lors des éliminatoires européens, validant leur billet direct en tête du groupe D de l’UEFA fin 2025.

La sélection du Sénégal pour la Coupe du monde (26 joueurs)

Gardiens : Édouard Mendy (Al-Ahli), Yehvann Diouf (Nice), Mory Diaw (Le Havre).

Défenseurs : Krepin Diatta (Monaco), Antoine Mendy (Nice), Abdoulaye Seck (Maccabi Haïfa), Kalidou Koulibaly (Al-Hilal), Moussa Niakhate (Lyon), Mamadou Sarr (Chelsea), El-Hadji Malick Diouf (West Ham United), Ismail Jakobs (Galatasaray).

Milieux de terrain : Idrissa Gueye (Everton), Habib Diarra (Sunderland), Pape Matar Sarr (Tottenham), Pape Gueye (Villarreal), Lamine Camara (Monaco), Pathé Ciss (Rayo Vallecano), Bara Ndiaye (Bayern Munich).

Attaquants : Sadio Mané (Al-Nassr), Bamba Dieng (Lorient), Iliman Ndiaye (Everton), Nicolas Jackson (Bayern Munich), Assane Diao (Como), Ibrahim Mbaye (Paris Saint-Germain), Cherif Ndiaye (Samsunspor), Ismaila Sarr (Crystal Palace).

Le parcours du Sénégal vers la Coupe du monde

Le Sénégal a terminé invaincu en tête du groupe B, s'assurant ainsi une qualification directe pour la Coupe du monde 2026. Face à la concurrence de la RD Congo, le Sénégal n'a encaissé que trois buts en dix matches.

Actualités des équipes et compositions

Le sélectionneur français Didier Deschamps n’a pas encore dévoilé la composition probable de son équipe et aucun blessé ni suspendu n’est signalé à ce stade. Des mises à jour seront communiquées à l’approche du coup d’envoi, dès que l’équipe sera officialisée.

Son homologue sénégalais, Pape Thiaw, reste également muet sur la composition de son équipe. Aucune information concernant les blessures, les suspensions ou le onze de départ prévu n’a été communiquée. Nous mettrons cet article à jour avec les dernières informations à l’approche du match.

Blessures et joueurs suspendus Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles Blessures et suspensions Pas de joueurs indisponibles

Forme

La France a remporté quatre de ses cinq derniers matchs. Sa dernière sortie s'est soldée par une victoire 3-1 contre l'Irlande du Nord le 8 juin, avec Olise comme joueur vedette. Avant cela, elle avait subi une défaite 2-1 face à la Côte d'Ivoire le 4 juin, sa seule défaite de la série. Elle a également battu la Colombie 3-1 et le Brésil 2-1 lors de deux matchs amicaux consécutifs en mars. Sur l'ensemble de ces cinq rencontres, la France a marqué 10 buts et en a encaissé cinq.

Le Sénégal, de son côté, a remporté trois de ses cinq dernières sorties. Les Lions ont toutefois chuté 3-2 face aux États-Unis le 31 mai, après avoir battu la Gambie 3-1 et le Pérou 2-0 en mars. Leurs deux autres revers remontent à la Coupe d’Afrique des nations, dont une défaite 3-0 contre le Maroc en janvier. Sur ces cinq matchs, le Sénégal a inscrit neuf buts et en a concédé sept.

Face-à-face

FRA Dernier match SEN 0 0 Nul 1 France 0 - 1 Sénégal 0 Buts marqués 1 Match à plus de 2,5 buts 0/1 Les deux équipes ont marqué 0/1

Les deux formations ne se sont rencontrées qu’une fois dans l’ensemble de données fourni. Le 31 mai 2002, en phase de groupes de la Coupe du monde, le Sénégal avait créé l’une des plus grandes surprises du tournoi en battant la France 1-0, précipitant l’élimination précoce du tenant du titre.

Classement

Dans le groupe I, la France aborde ce match en tête du classement, tandis que le Sénégal occupe actuellement la quatrième place.