+18 | Contenu commercial | Conditions générales de vente | Jouer de manière responsable | Principes de publication
Super Lig
Super LigVue d'ensemble
Super Lig, calendrier et résultats
Plus
samedi 19 septembre
jeudi 8 octobre
vendredi 9 octobre
Classements
Plus
|Pos
|Équipe
|P
|V
|N
|D
|BP
|A
|+/-
|Pts
|Forme
|1
|Amed Sportif
|6
|4
|1
|1
|15
|7
|8
|13
|2
|Galatasaray
|6
|4
|1
|1
|13
|10
|3
|13
|3
|Besiktas
|6
|4
|0
|2
|14
|7
|7
|12
|4
|Kocaelispor
|6
|4
|0
|2
|7
|4
|3
|12
|5
|Alanyaspor
|6
|3
|2
|1
|8
|6
|2
|11