Fenerbahçe s’impose 8-0 (!) ; Vedat Muriqi signe la moitié de la production offensive

Fenerbahçe a frappé fort dimanche en Süper Lig turque. Les Canaris jaunes ont largement dominé Eyüpspor à Kadiköy (8-0), qui se retrouvait déjà mené 5-0 à la pause après des buts de Vedat Muriqi (2), Mason Greenwood, Matteo Guendouzi et Iran Can Kahveci. En seconde période, Muriqi a complété son tripléet a même inscrit un quatrième but, avant que Greenwood ne fixe le score final.

Fenerbahçe n’a pas eu besoin de quatre minutes pour prendre l’avantage. L’équipe à domicile a obtenu un penalty et Greenwood a parfaitement ajusté sa frappe à mi-hauteur dans le petit filet opposé : 1-0.

Eyüpspor a été complètement balayé et a encaissé le 2-0 de Muriqi peu après l’ouverture du score, l’attaquant concluant au second poteau sur un centre tendu de Kerem Aktürkoglu.

À mi-chemin de la première période, le score est également passé à 3-0. Le gardien Horatiu Moldovan a mal repoussé une frappe de Greenwood et n’a rien pu faire quand Muriqi a envoyé le ballon repoussé au fond des filets.

Deux autres buts allaient encore tomber avant la pause. Guendouzi a d’abord porté le score à 4-0 en surprenant Moldovan dans son angle fermé, avant qu’Irfan Can ne marque lui aussi avec sang-froid sur une passe décisive de Greenwood.

Il n’a absolument pas été question d’une entame tranquille en seconde période. Moins de deux minutes après la reprise, Muriqi a inscrit son troisième but de l’après-midi en trompant de nouveau Moldovan, loin d’être irréprochable.

Le Roumain de 28 ans, prêté par l’Atlético de Madrid, a dû aller chercher le ballon au fond de ses filets une nouvelle fois à la 55e minute. Cette fois, il n’a pas eu de réponse sur une tête de Muriqi, buteur sur corner : 7-0.

Fenerbahçe a ensuite nettement levé le pied, mais a tout de même porté le score à 8-0 à dix minutes du terme. Au terme d’une attaque bien menée, Oguz Aydin a servi Greenwood en retrait, qui n’a eu qu’à mettre le pied sur le ballon.



