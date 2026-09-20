Il nostro esperto di scommesse condivide i suoi pronostici Atletico Madrid - Real Madrid per il derby della capitale, con i padroni di casa che mostrano segnali di poter evitare la sconfitta contro un Real in grande forma.

Migliori scommesse per Atletico Madrid - Real Madrid

1X a quota 1.69 su bet365

a quota 1.69 su Jonathan David marcatore a quota 3.05 su Stake

a quota 3.05 su Vinicius Junior 1+ assist a quota 3.45 su Lottomatica

La nostra analisi: forma di entrambe le squadre

Pronostico risultato esatto: Atletico Madrid - Real Madrid 2-2

Pronostico marcatore: Atletico Madrid - Jonathan David, Ademola Lookman; Real Madrid - Kylian Mbappé, Vinicius Junior

Dopo sei giornate di Liga, la classifica sta già assumendo i contorni a cui ci hanno abituato gli ultimi anni. Il Barcellona è al comando con 18 punti, mentre il Real Madrid è secondo a quota 15, e l'Atletico è terzo con 13 punti. La scorsa stagione, però, i Colchoneros avevano mancato il terzo posto, superati dal Villarreal all'ultima giornata.

Gli uomini di Diego Simeone hanno avuto un inizio di campionato relativamente tranquillo, considerando il trambusto estivo legato a Julian Alvarez. Hanno rafforzato le proprie credenziali da terzo posto travolgendo 4-0 l'Osasuna mercoledì sera. Il risultato ha permesso loro di restare in scia alle prime due, e l'obiettivo di questo weekend è scavalcare il Real al secondo posto.

Sotto la guida di José Mourinho, il Real Madrid ha ottenuto risultati positivi in questa stagione. Ha perso una sola volta, contro il Betis, ma ha reagito nel migliore dei modi. I Blancos hanno vinto tre partite consecutive da allora, incluso un trionfo di Champions League contro l'Inter.

Le loro prestazioni, tuttavia, non sempre hanno rispecchiato i risultati ottenuti, come dimostrato nell'impegno infrasettimanale. Il Real era comodamente avanti 2-0 contro l'Elche prima di subire due reti. È servito un gol al 91° minuto di Carlos Espi per conquistare l'intera posta in palio, e questo ha portato Mourinho a criticare la scarsa efficacia offensiva della sua squadra.

Probabili formazioni Atletico Madrid - Real Madrid

Atletico Madrid: Oblak, Llorente, Romero, Le Normand, Grimaldo, Lee, Koke, Cardoso, Baena, Lookman, David

Real Madrid: Courtois, Dumfries, Konaté, Huijsen, Cucurella, Valverde, Camavinga, Güler, Bellingham, Vinicius Junior, Mbappé

Entrambe le squadre di Madrid in gran forma

Il punto di forza dell'Atletico risiede nel Metropolitano. La scorsa stagione, i Colchoneros hanno perso solo tre delle 19 gare casalinghe in campionato. Simeone sarà desideroso di migliorare questo dato evitando la sconfitta contro i rivali cittadini.

Il Real vantava la miglior forma esterna della Liga lo scorso anno, ma ha faticato a ottenere risultati su questo campo. I Blancos sono inoltre reduci da tre vittorie consecutive e hanno vinto gli ultimi due scontri diretti. Il problema è che la squadra di Mourinho è leggermente più fragile in trasferta, e potrebbe non offrire la solita prestazione.

I padroni di casa arrivano a questa sfida forti di due vittorie consecutive in campionato, esattamente ciò di cui avevano bisogno alla vigilia del derby. L'Atletico vinse questa gara 5-2 lo scorso anno. I Colchoneros hanno perso solo una delle ultime sette sfide disputate in casa, con tre vittorie e tre pareggi. Tuttavia, il Real ha perso solo due degli ultimi otto precedenti in tutte le competizioni, il che lascia intendere che la posta potrebbe essere divisa.

Scommessa 1: 1X a quota 1.69 su bet365

David arriva al derby con fiducia

Jonathan David si è unito all'Atletico Madrid il 1° settembre in prestito dalla Juventus. Simeone ne ha limitato i minuti dal suo arrivo, ma il canadese è comunque partito titolare nel turno infrasettimanale contro l'Osasuna. David ha trovato il gol e ha anche servito un assist a un compagno.

David ha segnato anche in un cameo di 30 minuti nel weekend in trasferta contro la Real Sociedad. La sua fiducia sarà alta in vista del derby. Con due gol e un assist nelle ultime due presenze, rappresenterà una minaccia per un Real che ha faticato a mantenere la porta inviolata.

David non è riuscito a ritrovare il suo miglior livello alla Juventus, ma sarà desideroso di lasciare il segno all'Atletico. Con Alvarez assente per un infortunio muscolare, è probabile che parta titolare. Di conseguenza, se l'Atletico dovesse segnare un paio di gol, David è un candidato di tutto rispetto per trovare la rete.

Scommessa 2: Jonathan David marcatore a quota 3.05 su Stake

Vini spera di incidere sulla partita

Con così tanti giocatori creativi in campo da entrambe le parti, è difficile individuare chi possa incidere maggiormente sulla gara. Vinicius Junior, però, è tra i candidati per il titolo di miglior assistman della Liga, attualmente a una sola incidenza dalla vetta occupata da Anthony Gordon. Vini ha servito un assist nella vittoria per 4-1 sul Rayo Vallecano dello scorso weekend.

Quel passaggio ha portato il suo bottino stagionale a tre assist in sei presenze. Dopo essere rimasto a secco nell'ultima uscita, sarà desideroso di incidere su questa partita. Vale la pena notare che Vini ha segnato due volte nella vittoria del Real nella gara di andata dello scorso anno.

Vini ha fornito un assist quando il Real subì una sconfitta per 5-2 contro l'Atletico al Metropolitano nella scorsa stagione. Finora, Vini ha creato 13 occasioni in Liga, a pari merito al quinto posto nella classifica generale con Jude Bellingham e Unai Lopez. Con una media di 2,3 occasioni create ogni 90 minuti, è probabile che possa mettere a segno un altro assist in questo weekend.