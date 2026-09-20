Fenerbahçe a livré une prestation d’une terrifiante efficacité clinique au Sukru Saracoglu, démantelant Eyupspor 8-0 dans une démonstration qui ressemblait moins à un match de football qu’à un exercice d’entraînement sur la pénétration dans le dernier tiers. Dès le coup d’envoi, l’équipe d’Ismail Kartal a exploité les couloirs verticaux avec une précision chirurgicale, en utilisant une ligne défensive haute pour comprimer le terrain et plonger les visiteurs dans un état de panique défensive permanent. La fluidité entre les lignes a été exceptionnelle, les locaux cadrant 13 tirs et convertissant un pourcentage stupéfiant de leurs occasions.

L’effondrement structurel d’Eyupspor a été accéléré par le contre-pressing agressif de Fenerbahçe et le brillant échange de positions entre son quatuor offensif. Si le score reflète un écart de qualité, le « pourquoi » tactique réside dans la capacité de Fenerbahçe à créer des supériorités numériques dans les couloirs avant d’adresser des passes en retrait dévastatrices. Lorsque le quatrième but a été inscrit avant la pause, le match avait basculé dans une bataille psychologique que les visiteurs avaient déjà perdue, permettant aux locaux d’alourdir encore le score avec quatre autres buts en seconde période, marquée par une supériorité technique totale.

Gardien et défense

Ederson - 7/10

Un après-midi largement cérémonial pour le Brésilien, spectateur pendant la très grande majorité des 90 minutes. Il est resté concentré pour réaliser six arrêts, principalement sur des tentatives lointaines, préservant ainsi sa cage inviolée tout en offrant sa qualité habituelle dans la relance depuis l’arrière.

Nelson Semedo - 8/10

Semedo a constamment apporté de la largeur sur le flanc droit, agissant davantage comme un ailier secondaire que comme un latéral traditionnel. Sa vitesse de repli a éteint les rares opportunités de contre qu’Eyupspor a tenté de créer, et ses montées ont été cruciales pour libérer de l’espace afin que Greenwood puisse repiquer dans l’axe.

Milan Skriniar - 8/10

Le Slovaque a été le socle de la défense pendant 70 minutes, remportant tous ses duels aériens et organisant la ligne haute avec une autorité de vétéran. Sa capacité à se projeter au milieu et à casser le premier rideau de pressing a permis à Fenerbahçe de maintenir son étouffante dynamique offensive.

Nathan Ake - 8/10

La lecture du jeu d’Ake a été impeccable, interceptant souvent les passes avant qu’elles ne puissent atteindre les attaquants d’Eyupspor. Sa qualité de distribution du pied gauche a ajouté une dimension essentielle à la construction, assurant une transition défense-attaque à la fois rapide et sûre.

Archie Brown - 9/10

Une performance de très haut niveau du jeune latéral, qui a su équilibrer ses tâches défensives avec de véritables velléités offensives. Il a couronné sa belle prestation d’une passe décisive pour le but de Muriqi à la 47e minute et est resté une menace constante jusqu’à son remplacement à la 85e minute.

Milieu de terrain

Matteo Guendouzi - 9/10

Guendouzi a été le cœur battant du milieu, dictant le tempo et cassant les lignes avec facilité. Il a trouvé le chemin des filets à la 38e minute après une brillante combinaison avec Kahveci, illustrant son évolution vers un profil complet de box-to-box sous les ordres de Kartal.

N'Golo Kante - 8/10

Le milieu expérimenté a apporté l’équilibre nécessaire, permettant aux joueurs les plus créatifs de s’exprimer. Avant d’être remplacé à la pause pour être préservé physiquement, Kante a signé un nombre élevé de ballons récupérés et a empêché Eyupspor de prendre pied dans la zone centrale.

Irfan Kahveci - 10/10

Une performance sans faute du meneur de jeu turc. Kahveci a été impliqué dans presque tout, inscrivant un doublé (38e, 45e+1) et délivrant deux passes décisives cruciales pour Muriqi. Sa vision du jeu et son dosage dans la passe ont atteint un niveau auquel Eyupspor n’a tout simplement pas pu répondre.

Attaque

Kerem Akturkoglu - 8/10

S’il ne s’est pas lui-même inscrit au tableau d’affichage, la gravité d’Akturkoglu a ouvert le terrain pour ses coéquipiers. Ses déplacements sans ballon ont été altruistes, attirant les défenseurs hors de leur position et offrant la passe décisive pour l’ouverture du score précoce de Muriqi à la 7e minute.

Mason Greenwood - 9/10

Greenwood a affiché son efficacité devant le but, inscrivant les 5e et 8e buts de l’après-midi. Sa capacité à finir des deux pieds a laissé les gardiens d’Eyupspor dans l’incertitude, et sa passe décisive pour le but de Kahveci juste avant la pause a mis en lumière l’évolution de sa vision dans la création.

Vedat Muriqi - 10/10

Le point d’ancrage d’une victoire historique. Muriqi a été intenable, inscrivant un quadruplé (7e, 21e, 47e, 55e) dans une leçon de sens du placement et de finition de prédateur. Il a malmené les défenseurs centraux adverses et affiché une immense qualité technique dans son jeu en remise.

Remplaçants et entraîneur

Ismail Yuksek - 7/10

Entré à la pause à la place de Kante, il a maintenu une forte intensité dans l’entrejeu, sans aucune baisse dans les transitions défensives.

Romelu Lukaku - 6/10

Entré à la 69e minute à la place de Muriqi. S’il n’a pas marqué, sa présence physique a occupé la défense épuisée d’Eyupspor dans les dernières minutes.

Oguz Aydin - 8/10

Une entrée très efficace. Aydin a remplacé Akturkoglu à la 70e minute et a délivré la passe décisive sur le dernier but de Greenwood, preuve de la profondeur de cet effectif de Fenerbahçe.

Kojo Oppong - 6/10

Il a remplacé Skriniar pour les 20 dernières minutes et a contribué à préserver le clean sheet sans grande difficulté.

Levent Mercan - N/A

Entré tardivement à la place de Brown, il n’a pas eu assez de temps pour influencer la dynamique tactique.

Ismail Kartal - 10/10

Kartal a réussi chaque détail tactique. Sa décision d’aligner un 4-2-3-1 à pressing haut a complètement submergé le bloc en 4-1-4-1 d’Eyupspor. Les rotations dans le dernier tiers étaient visiblement parfaitement travaillées, et sa gestion du match avec des changements précoces a montré un entraîneur en contrôle total de son projet.