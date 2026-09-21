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imago-sport-1083519617.jpgAnadolu Agency
Daniel Buse
Traduit par

« Cela n’a presque plus rien à voir avec le football » : énorme polémique autour de Leroy Sané, de Galatasaray, après un tacle brutal

Super Lig
Galatasaray
Trabzonspor vs Galatasaray
L. Sane

Après le coup de sifflet final du choc de Süper Lig entre Trabzonspor et Galatasaray, Leroy Sané a suscité de vives discussions.

L’ancien international allemand a été victime d’une vilaine faute à la 71e minute, alors que le score était de 3-0, de la part de Stefan Savic, le défenseur de Trabzonspor et ancien roc de l’Atlético : le Monténégrin a percuté Sané, lancé en sprint, en arrivant de côté, semelle ouverte sur le tibia. Pour cela, l’arbitre ne lui a adressé qu’un carton jaune, ce qui a ensuite alimenté les débats, même si l’action n’aurait sans doute pas eu de conséquences majeures sur l’issue du duel. Trabzonspor s’est imposé de manière étonnamment nette 4-0 grâce à un triplé de Mohamed Salah face au leader.

« Pour moi, c’est clairement un carton rouge. La situation est tellement évidente qu’elle n’a presque plus rien à voir avec le football », a estimé l’ancien arbitre Bülent Yildirim à la télévision turque. « Si Sané n’avait pas retiré son pied, il aurait été cassé », a-t-il simplement expliqué pour justifier son point de vue.

Il a été soutenu par un autre ancien arbitre, Secim Demirel : « Je pense moi aussi qu’un carton rouge et une intervention de la VAR auraient été nécessaires », a-t-il déclaré. En revanche, l’assistance vidéo est intervenue de l’autre côté et a transformé en carton rouge, peu avant la fin, un carton jaune adressé à Lesley Ugochukwu de Galatasaray (87e).

Quelle est la situation en tête du classement de Süper Lig ?

Galatasaray a perdu la tête de la Süper Lig après cette défaite à Trabzon : le champion sortant a été dépassé par l’équipe surprise Amed SFK, de Diyarbakir, qui s’est imposée 3-2 contre Besiktas dimanche.

Après une première saison difficile à Galatasaray, Leroy Sané totalise jusqu’ici 374 minutes de jeu en sept matches officiels lors de l’exercice en cours. Il attend encore son premier geste décisif.

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