L’ancien international allemand a été victime d’une vilaine faute à la 71e minute, alors que le score était de 3-0, de la part de Stefan Savic, le défenseur de Trabzonspor et ancien roc de l’Atlético : le Monténégrin a percuté Sané, lancé en sprint, en arrivant de côté, semelle ouverte sur le tibia. Pour cela, l’arbitre ne lui a adressé qu’un carton jaune, ce qui a ensuite alimenté les débats, même si l’action n’aurait sans doute pas eu de conséquences majeures sur l’issue du duel. Trabzonspor s’est imposé de manière étonnamment nette 4-0 grâce à un triplé de Mohamed Salah face au leader.

« Pour moi, c’est clairement un carton rouge. La situation est tellement évidente qu’elle n’a presque plus rien à voir avec le football », a estimé l’ancien arbitre Bülent Yildirim à la télévision turque. « Si Sané n’avait pas retiré son pied, il aurait été cassé », a-t-il simplement expliqué pour justifier son point de vue.

Il a été soutenu par un autre ancien arbitre, Secim Demirel : « Je pense moi aussi qu’un carton rouge et une intervention de la VAR auraient été nécessaires », a-t-il déclaré. En revanche, l’assistance vidéo est intervenue de l’autre côté et a transformé en carton rouge, peu avant la fin, un carton jaune adressé à Lesley Ugochukwu de Galatasaray (87e).

Quelle est la situation en tête du classement de Süper Lig ?

Galatasaray a perdu la tête de la Süper Lig après cette défaite à Trabzon : le champion sortant a été dépassé par l’équipe surprise Amed SFK, de Diyarbakir, qui s’est imposée 3-2 contre Besiktas dimanche.

Après une première saison difficile à Galatasaray, Leroy Sané totalise jusqu’ici 374 minutes de jeu en sept matches officiels lors de l’exercice en cours. Il attend encore son premier geste décisif.