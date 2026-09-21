« Malgré son départ pour la Turquie » : la justice anglaise surprend Mohamed Salah avec un jugement par défaut

Le tribunal d'instance de Warrington, dans le comté du Cheshire, a condamné par contumace Mohamed Salah, l'attaquant du club turc de Trabzonspor, après qu'il n'a pas révélé l'identité du conducteur d'une Rolls-Royce « Spectre » électrique, dont la valeur dépasse 466 000 euros, à la suite d'un excès de vitesse constaté en mars 2026.

Le journal « The Sun » a rapporté que le joueur égyptien, âgé de 34 ans, n'avait pas informé la police de l'identité du conducteur du véhicule de luxe flashé par un radar mobile, ce qui a conduit à l'inculper pour ne pas avoir identifié le conducteur responsable de l'infraction.

Le tribunal a rendu son jugement en août 2026, prononçant la suspension du permis de conduire de Salah pour une durée de 6 mois, ainsi qu'une amende de 769 euros.

Le journal a précisé que Salah n'avait pas répondu à deux convocations à comparaître devant le tribunal, envoyées à son manoir dont la valeur est estimée à plus de 5 millions d'euros, ce qui a poussé le tribunal à examiner l'affaire en son absence et à rendre son jugement sur la base des informations disponibles.

Ce n'est pas la première fois que Salah fait face à des problèmes liés à des infractions routières ; il avait en effet été pris en 2022 au volant d'une « Ferrari F8 Tributo » en excès de vitesse, ce qui lui avait valu une amende et l'ajout de 3 points de pénalité sur son permis de conduire.

Le joueur avait également été verbalisé, en 2018, alors qu'il utilisait un téléphone portable en conduisant à proximité du stade d'Anfield.