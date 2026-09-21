Dans une scène inédite qui illustre l'ampleur de la popularité dont jouit Mohamed Salah en Turquie, un simple rocher sur lequel s'est assis la star égyptienne lors de l'une de ses balades dans la ville de Trabzon s'est transformé en point d'attraction pour les touristes et les supporters, après que les visiteurs ont commencé à y affluer pour prendre des photos et imiter la posture dans laquelle est apparu le capitaine de l'équipe d'Égypte.

L'histoire a commencé lorsque Salah a publié des photos de sa visite au plateau de « Kortdir » dans la province de Trabzon, au nord-est de la Turquie, où il apparaît assis sur l'un des rochers de la région.

Et les photos ne sont pas passées inaperçues, puisqu'elles se sont rapidement répandues sur les réseaux sociaux, avant que des supporters et des touristes ne commencent à visiter le lieu à la recherche du rocher sur lequel le joueur s'était assis.

Les Turcs ont baptisé ce rocher « Salahtaşı », un mot qui signifie « la pierre de Salah » en turc, si bien qu'en peu de temps, il est passé du statut de simple rocher au milieu du plateau à celui de monument associé à la star égyptienne.

Selon le site « Al Jazeera », des médias turcs ont relayé certaines réactions cocasses des habitants de la région : un journaliste a ainsi demandé à la propriétaire d'un établissement voisin s'il était possible de rebaptiser la région « plateau de Salah », ce à quoi elle a répondu en riant qu'il s'agissait de ses propres établissements « Subaşı ».

Dans une autre situation, le propriétaire d'un magasin situé à proximité du rocher a adressé un message spontané à Mohamed Salah, dans lequel il l'invitait à lui rendre visite, en disant qu'il espérait que le joueur vienne le rencontrer et boire une tasse de thé avec lui.

Avec l'afflux continu des visiteurs, des plateformes turques ont commencé à publier des vidéos expliquant le chemin menant aux hauteurs visitées par Salah, tandis que des rapports ont fait état de l'installation d'un panneau indicateur pour aider ceux qui souhaitent atteindre le site et prendre leurs photos près de la « pierre de Salah ».

Ce phénomène survient peu de temps après la performance étincelante de Mohamed Salah sous le maillot de Trabzonspor, après avoir mené son équipe à une large victoire face à Galatasaray sur le score de 4-0, en inscrivant trois buts et en en délivrant un autre, devenant ainsi le sujet de conversation des médias et du public turcs.