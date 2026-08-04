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Carabao Cup

Carabao CupVue d'ensemble

IFAB

L'IFAB supprime les temps d'arrêt pour blessure du gardien

Le football anglais s'apprête à vivre une évolution réglementaire majeure : il pourra tester une nouvelle règle destinée à lutter contre les manœuvres tactiques de gain de temps. L'International Football Association Board (IFAB) a approuvé cette proposition, qui obligera l'équipe concernée à jouer temporairement à dix lorsque son gardien de but nécessitera des soins médicaux.

Premier LeagueWSL Série printemps
Evangelos Marinakis Nottingham Forest

« On va danser à Wembley ! » - Marinakis donné favori pour offrir un titre à Forest

Evangelos Marinakis nourrit de grandes ambitions pour Nottingham Forest. La légende des Reds, Des Walker, a confié à GOAL que les objectifs de titres sur les rives de la Trent étaient à portée, tout en savourant la perspective de « danser » à Wembley. Une nouvelle ère s’ouvre au City Ground : après plusieurs changements à la tête de l’encadrement, c’est Oliver Glasner qui mènera l’assaut collectif lors de la saison 2026-2027.

Nottingham ForestPremier League
Jose Mourinho Tottenham

Mourinho revient sur son limogeage surprise des Spurs et explique comment la menace représentée par Son a scellé son sort

José Mourinho est revenu sur son limogeage surprise par Tottenham, intervenu à peine quelques jours avant la finale de la Coupe de la Ligue 2021. Dans une interview exclusive accordée au podcast « Beast Mode On », le technicien portugais a reconnu que sa menace de laisser Heung-min Son sur le banc à la veille de ce match phare à Wembley pourrait avoir pesé dans la balance et conduit à son départ.

J. MourinhoTottenham
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Carabao Cup, calendrier et résultats

mercredi 5 août
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BRC
0
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jeudi 6 août
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vendredi 7 août
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Queens Park Rangers badge
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QPR
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Millwall
MIL
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Classements

PosÉquipePVNDBPA+/-PtsForme
1AFC Bournemouth crestAFC Bournemouth00000000
2Arsenal crestArsenal00000000
3Aston Villa crestAston Villa00000000
4Brentford crestBrentford00000000
5Brighton & Hove Albion crestBrighton & Hove Albion00000000
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