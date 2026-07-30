Quel que soit le nom que vous préférez lui donner, que ce soit la Carabao Cup, l’EFL Cup ou la League Cup, cette compétition offre toujours un suspense intense et des souvenirs de football inoubliables.

La quête de gloire dans cette Carabao Cup de la saison, qui culminera avec la finale à Wembley le 21 mars, commencera véritablement en août. Vous pouvez faire partie de cette compétition exaltante en réservant des places pour les prochains matches, avec d’anciens clubs de Premier League, West Ham, Wolves et Burnley, tous engagés lors du premier tour.

Laissez GOAL vous présenter toutes les informations essentielles à connaître sur les billets de la Carabao Cup, notamment où les acheter et combien ils coûtent.

Calendrier de la Carabao Cup 2026/27

Tour Date(s) Billets Tour préliminaire 1-3 août Billets 1er tour 7-9 août Billets 2e tour semaine du 24 août Billets 3e tour semaines des 7 et 14 septembre Billets 4e tour semaine du 26 octobre Billets Quarts de finale semaine du 14 décembre Billets Demi-finales (aller) semaine du 11 janvier Billets Demi-finales (retour) semaine du 1er février Billets Finale dimanche 21 mars Billets

Comment acheter des billets pour la Carabao Cup

L’achat de billets directement sur les sites officiels des clubs est généralement considéré comme la méthode la plus sûre pour se procurer des billets pour la Carabao Cup. Réserver tôt est essentiel, les abonnés et les membres inscrits ayant généralement les meilleures chances d’obtenir des places. Les billets de Carabao Cup ne sont pas automatiquement inclus dans le prix de l’abonnement de saison d’une équipe, mais les abonnés, ainsi que les membres des clubs, bénéficient normalement de périodes d’accès prioritaire pour acheter leurs places.

En plus de permettre aux supporters de vivre une rencontre palpitante en semaine sous les projecteurs, la Carabao Cup offre aussi à beaucoup une occasion rare de voir leur équipe en action. Il devient de plus en plus difficile pour les supporters de mettre la main sur des billets de match de Premier League, donc ces rencontres de coupe constituent une possible alternative pour certains.

En plus d’acheter des billets pour la Carabao Cup via les canaux officiels, les supporters ont aussi la possibilité de s’en procurer sur le marché secondaire. StubHub fait partie des principaux vendeurs pour ceux qui cherchent à acheter des billets par des canaux alternatifs.

Combien coûtent les billets pour la Carabao Cup ?

Sans surprise, la demande pour les billets de la Carabao Cup augmente au fil de la compétition et à mesure que l’on se rapproche des dernières phases et de la finale. Les billets officiels à leur valeur faciale pour les premiers tours de la Carabao Cup coûtent généralement entre 10 £ et 30 £ pour les adultes, tandis que les billets juniors peuvent être trouvés à partir de 1 £ à 10 £.

Les prix augmentent à mesure que les équipes de Premier League avancent, avec des billets officiels se situant en moyenne entre 20 £ et 60 £ pour les quarts de finale et les demi-finales, selon la catégorie du stade.

Pour la finale à Wembley, les prix à leur valeur faciale pour cet événement phare vont généralement d’environ 40 £ jusqu’à 150 £, selon les différentes catégories de places.

N’oubliez pas de consulter les portails officiels de billetterie des clubs pour obtenir des informations supplémentaires sur les disponibilités. Des billets pour les matches de Carabao Cup sont aussi actuellement disponibles sur des sites de revente secondaires comme StubHub.

Comment regarder les matches de la Carabao Cup 2026/27

Si vous ne pouvez assister à aucun des prochains matches de Carabao Cup, la deuxième meilleure option consiste à regarder ou à suivre l’action en streaming depuis chez vous ou en déplacement. Pour les téléspectateurs au Royaume-Uni, Sky Sports diffuse et retransmet en streaming en direct chaque match de la Carabao Cup de cette saison. En plus de pouvoir voir tous les matches sur Sky Sports, vous pouvez également les regarder en streaming sur NOW et l’application Sky Sports.

NOW est un service de streaming instantané offrant l’accès à toutes les chaînes Sky Sports, à chaque flux Sky Sports+, et bien plus encore. Il s’agit d’une application, donc les clients peuvent s’inscrire et regarder instantanément sur plus de 60 appareils. Les abonnements NOW Sports donnent aussi aux clients accès à tous les flux Sky Sports+ en direct, ainsi qu’aux documentaires Sky Sports et à certaines rediffusions et temps forts à la demande pendant la période d’abonnement. Les différentes formules d’abonnement sont les suivantes :

Abonnement économique 12 mois : 27,99 £ par mois (engagement minimum de 12 mois) - puis 34,99 £ par mois sauf résiliation.

27,99 £ par mois (engagement minimum de 12 mois) - puis 34,99 £ par mois sauf résiliation. Abonnement à la journée : 14,99 £ - paiement unique - votre abonnement NOW Sports Day Membership commence immédiatement après l’achat et dure 24 heures

Aux États-Unis, CBS Sports est le diffuseur de l’English Football League (EFL) et de la Carabao Cup. Si un match est diffusé sur CBS Sports Network, vous pouvez aussi le regarder via des plateformes de streaming TV en direct comme Fubo. Les différentes formules d’abonnement Fubo comprennent : Pro (84,99 $/mois), Elite (104,99 $/mois), Deluxe (114,99 $/mois) et Sports + News (55,99 $/mois)

Fubo offre un essai gratuit de 5 jours aux nouveaux abonnés pour toutes ses formules. Pour éviter d’être automatiquement facturé au tarif complet du niveau que vous avez sélectionné, vous devez annuler votre abonnement avant la fin de la période d’essai de 5 jours.