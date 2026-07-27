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Le football anglais obtient le feu vert de l'IFAB pour mettre fin aux temps morts accordés aux gardiens de but
Mesures de répression contre les temps morts tactiques
Selon un communiqué de la FA, la Fédération anglaise de football, la Premier League, l’EFL et la Women’s Super League ont uni leurs forces pour mettre fin à la faille du « temps mort tactique », source de frustration pour les supporters comme pour les entraîneurs. Dans le cadre de cette nouvelle mesure expérimentale, si un match est interrompu en raison d’une blessure du gardien de but, l’entraîneur principal devra désigner un joueur de champ qui devra quitter le terrain pendant au moins une minute après la reprise du jeu.
Cette mesure fait suite à plusieurs affaires très médiatisées, au cours desquelles des gardiens ont été accusés de simuler des blessures pour couper l’élan adverse. La saison dernière, l’entraîneur de Leeds United, Daniel Farke, avait notamment pointé du doigt Gianluigi Donnarumma, l’accusant d’avoir feint une blessure pour contourner les règles.
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Règles spécifiques aux matchs et dérogations
Cette règle sera strictement appliquée dans les divisions supérieures du football anglais, mais ne s’appliquera pas aux échelons inférieurs à la National League Step 2 chez les hommes. Pour faciliter la transition, les entraîneurs disposent d’un délai imparti de 10 secondes pour désigner le joueur qui doit quitter le terrain.
Des garanties demeurent pour préserver le bien-être des joueurs : des exceptions sont prévues, notamment si le gardien saigne ou si un choc avec un joueur de champ l’oblige à quitter le terrain. Si un coup franc est accordé pour une faute sur le gardien et que celui-ci nécessite des soins immédiats, l’équipe ne subira pas de perte temporaire d’effectif.
Nouveaux protocoles de gestion du temps
Outre l’essai concernant les gardiens de but, le football anglais met en place de nouvelles mesures visant à augmenter le temps effectif de jeu pour la saison 2026-2027. Les arbitres auront désormais recours à un compte à rebours de cinq secondes pour sanctionner tout joueur jugé coupable de retarder indûment un coup de pied de but ou une remise en jeu.
Les arbitres s’attaqueront aussi à la lenteur avec laquelle les joueurs remplacés quittent le terrain, source de contestation pour les équipes menées au score. Dès la nouvelle saison, un délai strict de dix secondes sera imposé pour toute sortie de joueur lors d’un remplacement. Cette règle s’appliquera dès le coup d’envoi de la saison, y compris lors de la Carabao Cup, le samedi 1^(er) août.
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Impact mondial et enjeux bien-être
Ce test mené en Angleterre s’inscrit dans un mouvement mondial visant à affiner les lois du jeu, l’A-League australienne explorant elle aussi diverses variantes de ces règles de gestion du temps. Si la FA et la Premier League demeurent engagées dans cette expérimentation, certaines parties prenantes ont exprimé des inquiétudes quant à la sécurité des joueurs.
Malgré ces réserves, les instances dirigeantes estiment que le système actuel d’arrêts tactiques n’est pas viable à long terme. Les autorités anglaises suivront donc de près cet essai tout au long de la saison 2026-2027, en collaboration avec l’IFAB, afin d’en évaluer la pertinence. En supprimant l’incitation à « simuler » des blessures, les acteurs du jeu espèrent rendre le « beau football » plus rapide, plus équitable et moins perturbé par les manœuvres tactiques en marge du terrain.
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