Le football anglais obtient le feu vert de l'IFAB pour mettre fin aux temps morts accordés aux gardiens de but

Selon un communiqué de la FA, la Fédération anglaise de football, la Premier League, l’EFL et la Women’s Super League ont uni leurs forces pour mettre fin à la faille du « temps mort tactique », source de frustration pour les supporters comme pour les entraîneurs. Dans le cadre de cette nouvelle mesure expérimentale, si un match est interrompu en raison d’une blessure du gardien de but, l’entraîneur principal devra désigner un joueur de champ qui devra quitter le terrain pendant au moins une minute après la reprise du jeu.

Cette mesure fait suite à plusieurs affaires très médiatisées, au cours desquelles des gardiens ont été accusés de simuler des blessures pour couper l’élan adverse. La saison dernière, l’entraîneur de Leeds United, Daniel Farke, avait notamment pointé du doigt Gianluigi Donnarumma, l’accusant d’avoir feint une blessure pour contourner les règles.