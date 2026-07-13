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« Danser à Wembley ! » – Evangelos Marinakis, le propriétaire de Nottingham Forest, est donné favori pour soulever le trophée, tandis que la légende des Reds Des Walker rappelle que « n’importe qui peut gagner une coupe »
Budget disponible : la vente d'Anderson a renfloué les caisses de Glasner
Le tacticien autrichien a connu des succès historiques lors de son précédent passage à Crystal Palace, où il a remporté des titres majeurs tels que la FA Cup, le Community Shield et la Ligue des conférences.
Après avoir quitté Selhurst Park, le technicien, un temps courtisé par Manchester United et Chelsea, a pris les commandes sur les rives de la Trent. Nommé dès le début de l’été, cet entraîneur de 51 ans dispose d’une préparation complète pour imposer sa marque à un effectif hérité de Vitor Pereira.
De nombreux mouvements sont attendus sur le marché des transferts, tant en arrivées qu’en départs. Elliot Anderson a déjà pris la direction de Manchester City pour un transfert record de 116 millions de livres (155 millions de dollars), et Marinakis veillera à ce que ces fonds soient réinvestis.
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Forest espère conquérir son premier trophée majeur depuis l'ère Clough.
Cet énigmatique magnat grec du transport maritime a toujours soutenu son staff technique – tout en le renouvelant régulièrement – et il est déterminé à voir cet investissement porter ses fruits. Nottingham Forest a fait son retour en Premier League il y a quatre ans, se qualifiant depuis pour les demi-finales de la Carabao Cup, de la FA Cup et de la Ligue Europa.
Maintenant que le club est redevenu compétitif, le défi consiste à enrichir un palmarès toujours dominé par les « Miracle Men » de l’ère emblématique de Brian Clough. L’un des plus grands entraîneurs à avoir arpenté la ligne de touche a façonné au moins deux équipes d’exception.
Walker a fait partie de cette deuxième vague de succès – après avoir été témoin des exploits qui ont mené à la victoire en Coupe d’Europe – Wembley devenant une seconde maison pour Forest à la fin des années 1980 et au début des années 1990. Depuis lors, aucun nouveau trophée n’est venu enrichir le palmarès – à l’exception d’une victoire en finale des barrages du Championship.
Le Forest remportera-t-il un titre majeur avec Marinakis à sa tête ?
Interrogé sur la capacité de Forest à renouer avec le succès, l’ancien défenseur des Reds, Walker – s’exprimant en partenariat avec talkSPORT Bet Online Slots – a confié à GOAL : « J’aimerais le croire, oui.
« Le président met son argent là où il le dit. Il veut gagner un trophée, il a un ego important et il aime être sous les projecteurs. Il veut soulever un trophée à Wembley et célébrer sur la pelouse.
Je suis convaincu qu’il tiendra parole. Si le club sait capitaliser sur les progrès des cinq dernières années, la recette est connue.
« Steve Hodge m’a dit quelque chose, en 1987 je crois, alors que j’étais encore jeune. On parlait de victoire et il m’a dit : “N’importe qui peut remporter une coupe.” Il a ajouté : “La meilleure équipe remporte le championnat, n’importe qui peut remporter une coupe.” Et cette année-là, on en a remporté deux !
Cette phrase m’a toujours guidé : n’importe qui peut remporter une coupe. Quand je regarde la Coupe du monde, je me dis : c’est une coupe. Il faut être performant, mais une bonne performance sur un match suffit pour passer au tour suivant et rester dans la course.
Construire une équipe capable de remporter le championnat ? Ce sera difficile. Mais gagner la FA Cup, la Coupe de la Ligue ou même une compétition européenne ? C’est tout à fait possible. Ce serait formidable de voir les supporters récompensés. Ce serait merveilleux pour la ville et pour tout le monde. »
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Nottingham Forest : le calendrier 2026-2027 débute face à Leeds
Après s'être sauvé de justesse de la relégation en fin de saison dernière, Forest espère remonter la pente en 2026-2027. Quelques renforts judicieux sur le marché des transferts devraient aider, d'autant que le club dispose de moyens financiers à investir.
Glasner espère que les nouveaux arrivants auront rejoint le groupe et se seront adaptés à leur environnement bien avant la rencontre inaugurale à domicile face à Leeds, fixée au 22 août, avant d’envisager de nouveaux objectifs nationaux.
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