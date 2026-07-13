Interrogé sur la capacité de Forest à renouer avec le succès, l’ancien défenseur des Reds, Walker – s’exprimant en partenariat avec talkSPORT Bet Online Slots – a confié à GOAL : « J’aimerais le croire, oui.

« Le président met son argent là où il le dit. Il veut gagner un trophée, il a un ego important et il aime être sous les projecteurs. Il veut soulever un trophée à Wembley et célébrer sur la pelouse.

Je suis convaincu qu’il tiendra parole. Si le club sait capitaliser sur les progrès des cinq dernières années, la recette est connue.

« Steve Hodge m’a dit quelque chose, en 1987 je crois, alors que j’étais encore jeune. On parlait de victoire et il m’a dit : “N’importe qui peut remporter une coupe.” Il a ajouté : “La meilleure équipe remporte le championnat, n’importe qui peut remporter une coupe.” Et cette année-là, on en a remporté deux !

Cette phrase m’a toujours guidé : n’importe qui peut remporter une coupe. Quand je regarde la Coupe du monde, je me dis : c’est une coupe. Il faut être performant, mais une bonne performance sur un match suffit pour passer au tour suivant et rester dans la course.

Construire une équipe capable de remporter le championnat ? Ce sera difficile. Mais gagner la FA Cup, la Coupe de la Ligue ou même une compétition européenne ? C’est tout à fait possible. Ce serait formidable de voir les supporters récompensés. Ce serait merveilleux pour la ville et pour tout le monde. »