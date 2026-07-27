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La Premier League, la FA et la WSL ont convenu de supprimer le temps mort tactique accordé au gardien de but et attendent désormais l’approbation de l’IFAB
Une nouvelle mesure de dissuasion contre les gains de temps tactiques
Les instances dirigeantes du football anglais ont convenu d’une répression tactique de grande ampleur pour éradiquer l’une des failles les plus exaspérantes du football moderne. Selon BBC Sport, la Fédération anglaise de football (FA), la Premier League, l’English Football League (EFL), la National League et la Women’s Super League (WSL) ont approuvé conjointement un projet réglementaire novateur.
Conçue en étroite collaboration avec Howard Webb, responsable de l’arbitrage chez Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), cette mesure proactive sanctionne sévèrement les équipes qui simulent une blessure du gardien pour gagner du temps ou briser l’élan offensif adverse. Dès qu’un arbitre autorise le soigneur à entrer pour soigner un gardien, l’entraîneur aura 10 secondes pour choisir un joueur de champ qui sortira une minute, sous peine de voir le capitaine contraint de sortir.
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Réaction à la polémique autour de Donnarumma
Le débat a pris de l’ampleur la saison dernière après plusieurs incidents très médiatisés. En novembre, l’entraîneur de Leeds United, Daniel Farke, a accusé le gardien de Manchester City, Gianluigi Donnarumma, de simuler une blessure pour « contourner les règles » et interrompre le jeu. Cette tactique, devenue monnaie courante dans le football moderne, voit les gardiens s’écrouler sur la pelouse pour couper l’élan d’un adversaire, ce qui provoque la frustration des supporters et des appels à une réforme immédiate de la part des consultants et des coaches.
Lors de ses propres discussions, le monde du football anglais a estimé que le simple fait d’empêcher les joueurs de se rendre dans la zone technique ne dissuaderait pas les entraîneurs d’utiliser les gardiens pour interrompre le jeu. Danny Murphy, commentateur de l’émission « Match of the Day », a suggéré la saison dernière que les instances dirigeantes pourraient intervenir pour combler cette faille de cette manière précise. « Je pense qu’ils peuvent changer cela très rapidement », a déclaré Murphy.
Exceptions spécifiques à la nouvelle règle
Si l’objectif est de mettre fin aux manipulations tactiques, les instances ont toutefois défini des cas précis où un joueur ne sera pas contraint de quitter le terrain. Cela concerne notamment les situations où un gardien de but déclare ne pas avoir besoin du kinésithérapeute et n’avoir pas provoqué l’arrêt du jeu, ainsi que les collisions entre un gardien et un joueur de champ.
L’expérimentation privilégie une gestion proactive des discussions d’équipe. Les arbitres n’empêcheront pas les joueurs de se rendre sur la ligne de touche pendant le soin d’un coéquipier, mais la perspective de jouer à dix pendant une minute devrait suffire à dissuader les tentatives de gain de temps.
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Mise en œuvre et implications mondiales
Si l’IFAB valide l’expérimentation à temps, elle entrera en vigueur dès le match du tour préliminaire de la Carabao Cup entre Tranmere et Rochdale, samedi. Cette démarche s’inscrit dans une dynamique internationale, l’A-League australienne prévoyant déjà de tester une variante où le capitaine doit obligatoirement quitter le terrain.
Certaines parties prenantes demeurent toutefois sceptiques, craignant des effets imprévus. Les détracteurs estiment que l’obligation de quitter le terrain pendant soixante secondes pourrait inciter les joueurs, qu’ils soient gardiens ou joueurs de champ, à tenter de rester sur la pelouse malgré une blessure.
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