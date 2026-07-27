La Premier League, la FA et la WSL ont convenu de supprimer le temps mort tactique accordé au gardien de but et attendent désormais l’approbation de l’IFAB

Les instances dirigeantes du football anglais ont convenu d’une répression tactique de grande ampleur pour éradiquer l’une des failles les plus exaspérantes du football moderne. Selon BBC Sport, la Fédération anglaise de football (FA), la Premier League, l’English Football League (EFL), la National League et la Women’s Super League (WSL) ont approuvé conjointement un projet réglementaire novateur.

Conçue en étroite collaboration avec Howard Webb, responsable de l’arbitrage chez Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), cette mesure proactive sanctionne sévèrement les équipes qui simulent une blessure du gardien pour gagner du temps ou briser l’élan offensif adverse. Dès qu’un arbitre autorise le soigneur à entrer pour soigner un gardien, l’entraîneur aura 10 secondes pour choisir un joueur de champ qui sortira une minute, sous peine de voir le capitaine contraint de sortir.