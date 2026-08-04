Le talent marocain réclame son départ : une offre allemande sur la table

L'international marocain Ousmane Maama a franchi une étape importante dans sa carrière professionnelle, après avoir décidé de quitter le club anglais de Watford lors de l'actuelle période des transferts estivaux, à la recherche d'un nouveau défi qui lui offrirait davantage de temps de jeu et lui permettrait de retrouver sa place sur la scène footballistique, dans un contexte d'intérêt européen grandissant pour ses services.

Le site marocain « Le Site Info Sport » a rapporté qu'Ousmane Maama avait tranché en faveur d'un départ de Watford avant le début de la nouvelle saison, estimant que la phase actuelle exigeait un transfert vers un club lui offrant du temps de jeu régulier.

Le rapport a précisé que le joueur aspire à vivre une nouvelle expérience qui l'aiderait à poursuivre sa progression technique et à emmagasiner davantage d'expérience, en vue de franchir un nouveau cap dans sa carrière professionnelle.

La décision de Maama est intervenue après une période au cours de laquelle il n'était pas parvenu à s'imposer pleinement au sein de Watford, faute d'avoir bénéficié de la continuité nécessaire pour révéler tout son potentiel, ce qui s'est également répercuté sur sa carrière internationale.

L'absence du joueur dans la liste de la sélection marocaine ayant participé à la dernière phase finale de la Coupe du monde a été l'une des principales conséquences de son faible temps de jeu avec son club anglais, un élément qui a renforcé sa volonté de changer d'air et de chercher une nouvelle opportunité.

Leipzig entre dans la danse

Selon le rapport, Ousmane Maama dispose d'une offre officielle de Leipzig, en Allemagne, qui a manifesté un intérêt sérieux pour l'engager lors de l'actuel marché des transferts estivaux.

Le club allemand figure parmi les principaux intéressés par les services du joueur, alors qu'il cherche à renforcer son effectif avec de jeunes éléments dotés d'un fort potentiel et d'une belle marge de progression.

Ousmane Maama devrait fixer sa nouvelle destination dans les prochains jours, à l'heure de trancher entre les offres disponibles et compte tenu de son souhait de choisir le club qui lui garantira du temps de jeu régulier.

Le joueur espère que sa prochaine étape constituera un nouveau tremplin dans sa carrière, de nature à l'aider à retrouver son niveau et à réintégrer les plans de la sélection marocaine lors des prochaines échéances.