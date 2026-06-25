Tottenham n’a finalement pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions à l’issue de cette même saison 2020-2021. Mourinho se souvient que les dirigeants avaient clairement indiqué qu’une place parmi les quatre premiers était impérative, et peut-être même plus importante que la finale de la Coupe de la Ligue.

« J’étais prêt à relever le défi (d’entraîner les Spurs en finale). Je me souviens que nous avions un match cette semaine-là, nous devions affronter Southampton avant la finale, et j’étais entièrement concentré sur la finale. Ça a donc été un choc.

« Je pense que l’une des raisons était justement que j’étais concentré sur la finale et non sur Southampton. Car pour le club – pas pour les supporters, mais pour les propriétaires –, il était plus important d’essayer de se qualifier pour la Ligue des champions, pour des raisons financières ; le match contre Southampton était donc crucial.

Pour moi, le match important, c’était la finale. C’était une médaille, un trophée, de la joie pour les supporters, et Harry Kane était blessé. Sa participation à la finale était incertaine. Et au cas où Harry ne serait pas rétabli pour la finale, c’est Son qui devait occuper le poste d’attaquant. Imaginez la finale sans Son et Kane !

« Lorsque le coach m’a demandé : “Que penses-tu du match contre Southampton ?”, j’ai répondu : “Je veux gagner, on va tout faire pour gagner, mais sans Harry, je laisserai Son sur le banc.” Il y avait donc une contradiction : pour eux, la finale comptait peu, alors que pour moi et le groupe, elle représentait tout. »