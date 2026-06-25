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« Je n'arrivais pas à y croire » : José Mourinho réagit à son limogeage surprise de Tottenham, à quelques jours seulement de la finale de la Coupe de la Ligue, et explique pourquoi la perspective de voir Heung-min Son commencer sur le banc a finalement scellé son sort
Tottenham a mis fin à sa collaboration avec José Mourinho à quelques jours de la finale.
L’ancien entraîneur de Chelsea et de Manchester United, José Mourinho, a fait son retour sur les bancs de la Premier League en novembre 2019, après avoir reçu une offre alléchante en provenance du nord de Londres. Il a ainsi pu travailler avec Harry Kane et ses coéquipiers, alors que les Spurs s’efforçaient de mettre fin à leur longue attente d’un titre majeur.
L’occasion de mettre fin à cette disette s’est présentée sous la forme d’une finale de Coupe de la Ligue contre Manchester City, mais Mourinho n’a jamais pu défier Pep Guardiola au cœur du football anglais : il a été démis de ses fonctions quatre jours avant le coup d’envoi.
- GOAL
La décision des Spurs a stupéfié Mourinho.
Cette décision retentissante a surpris l’intéressé lui-même. Dans une interview exclusive accordée à Adebayo Akinfenwa sur le podcast « Beast Mode On », Mourinho a raconté comment et pourquoi il avait été poussé vers la sortie : « Je n’arrivais pas à y croire. Je sais que la finale s’est jouée dans un Wembley presque vide… Manchester City alignait quelques milliers de fans dans les tribunes nord et sud, et Tottenham en comptait tout autant. Du coup, Wembley, habituellement bouillant, ressemblait à une vaste coquille vide. Pourtant, insistait-il, c’était bien une finale.
« C’était une finale à un moment où Tottenham n’avait remporté aucun trophée. Aujourd’hui, certes, ils ont gagné l’Europa League, mais à l’époque, rien. Harry Kane n’avait aucun titre, Son non plus, et Hugo Lloris, avec Tottenham, n’avait aucun titre non plus. »
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Tottenham n’a finalement pas réussi à se qualifier pour la Ligue des champions à l’issue de cette même saison 2020-2021. Mourinho se souvient que les dirigeants avaient clairement indiqué qu’une place parmi les quatre premiers était impérative, et peut-être même plus importante que la finale de la Coupe de la Ligue.
« J’étais prêt à relever le défi (d’entraîner les Spurs en finale). Je me souviens que nous avions un match cette semaine-là, nous devions affronter Southampton avant la finale, et j’étais entièrement concentré sur la finale. Ça a donc été un choc.
« Je pense que l’une des raisons était justement que j’étais concentré sur la finale et non sur Southampton. Car pour le club – pas pour les supporters, mais pour les propriétaires –, il était plus important d’essayer de se qualifier pour la Ligue des champions, pour des raisons financières ; le match contre Southampton était donc crucial.
Pour moi, le match important, c’était la finale. C’était une médaille, un trophée, de la joie pour les supporters, et Harry Kane était blessé. Sa participation à la finale était incertaine. Et au cas où Harry ne serait pas rétabli pour la finale, c’est Son qui devait occuper le poste d’attaquant. Imaginez la finale sans Son et Kane !
« Lorsque le coach m’a demandé : “Que penses-tu du match contre Southampton ?”, j’ai répondu : “Je veux gagner, on va tout faire pour gagner, mais sans Harry, je laisserai Son sur le banc.” Il y avait donc une contradiction : pour eux, la finale comptait peu, alors que pour moi et le groupe, elle représentait tout. »
- AFP
Mourinho explique pourquoi entraîneurs et présidents doivent faire front commun.
Tottenham a ensuite subi une défaite 1-0 face à Manchester City, et ce n’est qu’en 2025 que le club a enfin mis fin à sa disette de titres en remportant l’Europa League. D’ici là, José Mourinho avait déjà quitté les Spurs depuis longtemps ; il avait entraîné l’AS Rome, Fenerbahce puis Benfica avant de revenir au Real Madrid cet été, où il a signé un contrat de trois ans.
Il retrouvera Florentino Pérez au Bernabéu et a souligné la nécessité d’une unité entre entraîneurs, présidents et supporters : « C’est crucial [d’être sur la même longueur d’onde] parce que vous êtes entre leurs mains (celles du président ou du propriétaire). Même si vous avez d’excellentes relations avec les joueurs et les supporters, et que ces derniers vous adorent, c’est le patron (le propriétaire) qui décide [si vous restez ou si vous partez]. C’est le cœur du problème.
« Je me souviens toujours de mon premier passage à Chelsea : nous étions dans les bureaux de Stamford Bridge pour régler les détails de mon départ, et je regardais par la fenêtre. Dehors, il y avait beaucoup de monde avec des banderoles : “José, on t’aime, José, on veut que tu restes”. D’accord, vous m’aimez, [mais] c’est ce type (le propriétaire) qui décide. »
Le transfert de Tottenham contrarié par la pandémie de COVID-19
À 63 ans, José Mourinho était à la tête des Spurs au plus fort de la pandémie de coronavirus, période marquée par le chaos dans le monde entier. Il a exprimé sa déception de ne pas avoir pu tisser des liens plus étroits avec les supporters de Tottenham en raison des restrictions sanitaires strictes qui ont frappé le football et interdit aux fans d’assister aux matchs.
Il a confié : « À Tottenham, il y avait le COVID. Aucun lien. J’adore ce lien avec les supporters. J’adore les fans de mon club. Je m’intègre facilement parmi eux. À Tottenham, je me souviens seulement du premier match avant le COVID, sur la pelouse de West Ham, puis ce ne furent plus que des stades vides. C’est le seul club où cela m’a manqué. »
Regardez l’intégralité de l’épisode du podcast « Beast Mode On », qui accueille l’entraîneur José Mourinho en invité.
Retrouvez tous les épisodes du podcast « Beast Mode On » sur la chaîne YouTube officielle.
Les épisodes sont également disponibles en intégralité sur Spotify.
José Mourinho s’est exprimé dans le cadre du podcast « Beast Mode On », produit en partenariat avec Coca-Cola. Le projet « Jose vs Mourinho » y propose deux avatars IA de l’entraîneur emblématique qui débattent chaque jour des thèmes de la Coupe du monde durant toute la phase finale.