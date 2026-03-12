Muhammad Zaki

Golpe para as esperanças do Wrexham na Premier League, com jogador importante a enfrentar uma longa pausa devido a lesão grave

Os sonhos do Wrexham de uma ascensão histórica à Premier League sofreram um grande revés após a notícia de que o craque Kieffer Moore ficará fora dos gramados por um tempo. O jogador da seleção do País de Gales, que é o artilheiro do Red Dragons com 13 gols nesta temporada, sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a emocionante derrota por 4 a 2 para o Chelsea na quinta rodada da FA Cup. O jogador de 33 anos perdeu a derrota de terça-feira para o Hull City e deve ficar de fora de pelo menos mais três jogos cruciais do Campeonato, deixando um vazio significativo no arsenal ofensivo de Phil Parkinson.