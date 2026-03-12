Muhammad Zaki

Tudor foi criticado por ignorar Kinsky após substituir o goleiro
O técnico do Tottenham, Igor Tudor, está enfrentando uma enxurrada de críticas após sua conduta com o jovem goleiro Antonin Kinsky durante uma noite desastrosa na Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid. O técnico interino deu ao goleiro tcheco de 22 anos sua primeira grande chance na Europa, à frente de Guglielmo Vicario, mas a decisão saiu pela culatra, e ele substituiu Kinsky antes dos 20 minutos de jogo. Tudor também pareceu ignorar o goleiro ao substituí-lo, o que não agradou ao ex-goleiro do Tottenham Joe Hart.