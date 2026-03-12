Goal.com
Muhammad Zaki

Jurnalis

Bal-balan terbaik adalah bal-balan yang chaos. Dan ch-nya Chelsea adalah singkatan untuk chaos. Lebih sering duduk manis main Dungeons & Dragons dan mendengarkan Majelis Lidah Berduri ketimbang nonton pertandingan.

Notícias de Muhammad Zaki
  1. Arsenal v Chelsea - Premier LeagueGetty Images Sport
    ChelseaPSG

    Rosenior promete encontrar o informante do Chelsea após vazamento da escalação do PSG

    Liam Rosenior prometeu que o Chelsea conduzirá uma investigação completa para descobrir como sua escalação inicial para o confronto da Liga dos Campeões contra o Paris Saint-Germain vazou online oito horas antes do início da partida. Os planos táticos do Blues circularam nas redes sociais durante toda a tarde de quarta-feira, após terem sido inicialmente divulgados por um jornalista francês, incluindo a surpreendente notícia de que Filip Jorgensen seria titular no lugar de Robert Sanchez.

  2. TOPSHOT-FBL-ENG-PR-CHELSEA-FULHAMAFP
    Mercado da bolaChelsea

    João Pedro cotado para surpreendente transferência para o Arsenal

    O atacante do Chelsea, João Pedro, está atualmente vivendo o momento mais prolífico de sua carreira, e sua ascensão meteórica chamou a atenção de seus ex-companheiros de equipe. Keinan Davis, que jogou ao lado do brasileiro no Watford, acredita que o jogador de 24 anos está destinado ao topo do futebol. Davis chegou a sugerir que uma transferência para o rival londrino Arsenal, também da Premier League, poderia estar nos planos.

  3. Valverde Vinicius Real Madrid GFXGetty
    Vinicius JuniorF. Valverde

    Revelado: Vini perguntou a Valverde se ele queria cobrar o pênalti do Manchester City

    A goleada do Real Madrid por 3 a 0 sobre o Manchester City nas oitavas de final da Liga dos Campeões foi uma noite quase perfeita para os blancos, mas Vinicius Júnior perdeu um pênalti que poderia ter aumentado ainda mais o placar. Aos 58 minutos, depois que o atacante brasileiro foi derrubado na área, as câmeras capturaram o momento em que Vinicius gesticulou para Valverde, oferecendo ao meio-campista a chance de assumir a responsabilidade e marcar o que teria sido o quarto gol da partida.

  4. FBL-EUR-C1-CHELSEA-PRESSERAFP
    ChelseaPSG

    Chelsea está “a milhões de quilômetros” da glória da UCL, a menos que resolva problema evidente

    Jamie Carragher não mediu palavras em sua avaliação das credenciais do Chelsea, afirmando que os Blues nunca chegarão ao topo do futebol inglês ou europeu com a atual situação da equipe na posição de goleiro. Apesar de uma atuação animada durante grande parte do jogo no Parc des Princes, a equipe de Liam Rosenior sofreu uma derrota devastadora por 5 a 2 contra o Paris Saint-Germain na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões.

  5. Federico Valverde Ballon d'Or GFXGetty/GOAL
    F. ValverdeReal Madrid

    📽️ | Valverde “recebeu a Bola de Ouro” após hat-trick pelo Manchester City

    Federico Valverde deu uma aula magistral que ficará na história da Liga dos Campeões, levando o Real Madrid a uma vitória dominante por 3 a 0 sobre o Manchester City. O meio-campista uruguaio foi excelente, marcando três gols impressionantes para ajudar o gigante espanhol a colocar um pé nas quartas de final. Seu desempenho foi tão bom que um repórter na zona mista decidiu pular as formalidades e, brincando, coroou-o com uma “Bola de Ouro” na hora.

  6. Real Madrid CF v Manchester City FC - UEFA Champions League 2025/26 Round of 16 First LegGetty Images Sport
    F. ValverdeReal Madrid

    Trent elogia Valverde como “o jogador mais subestimado do mundo”

    O astro do Real Madrid, Trent Alexander-Arnold, elogiou Federico Valverde, descrevendo-o como o “jogador mais subestimado” do futebol mundial após uma exibição sensacional contra o Manchester City. O jogador da seleção uruguaia foi o protagonista da vitória por 3 a 0 do Los Blancos na partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, no Bernabeu. Apesar da ausência de Kylian Mbappé e Jude Bellingham, Valverde marcou três gols no primeiro tempo e desmontou a equipe de Pep Guardiola em 22 minutos de jogo.

  7. Manchester United v Wolverhampton Wanderers - Premier LeagueGetty Images Sport
    J. SanchoManchester United

    Revelado o custo impressionante da passagem desastrosa de Sancho pelo Manchester United

    O Manchester United está finalmente se preparando para cortar os laços com Jadon Sancho, mas a verdadeira dimensão financeira de sua passagem por Old Trafford pintou um quadro sombrio para o clube. Chegado do Borussia Dortmund em 2021 com grandes expectativas, Sancho deveria ser o rosto do ataque do United por uma geração. Em vez disso, ele vai sair depois de ter custado ao clube uma fortuna absoluta ao longo de seu contrato de cinco anos.

  8. Tottenham Hotspur v Arsenal - Premier LeagueGetty Images Sport
    I. TudorTottenham

    Tudor está prestes a ser demitido? Spurs tomam decisão antes do confronto com o Liverpool

    Igor Tudor deve permanecer no banco do Tottenham para a difícil viagem de domingo a Liverpool, apesar da temporada do clube estar mergulhada em uma crise total. Desde que substituiu Thomas Frank no mês passado, o croata supervisionou uma sequência catastrófica de quatro derrotas consecutivas, deixando o time do norte de Londres apenas um ponto acima da zona de rebaixamento da Premier League e enfrentando a eliminação nas oitavas de final da Liga dos Campeões.

  9. Lionel Messi Barcelona 2018Getty
    L. MessiBarcelona

    Rakitic insiste que Messi “merece” uma homenagem adequada do Barcelona

    O ex-meio-campista do Barcelona, Ivan Rakitic, pediu que o clube finalmente homenageie Lionel Messi com uma homenagem adequada, ao mesmo tempo em que expressou sua esperança de que o astro argentino continue sua carreira no mais alto nível por “mais alguns anos”. Falando em seu aniversário de 38 anos, o croata refletiu sobre o impacto que seu ex-companheiro de equipe teve no esporte, observando que a influência de Messi transcende as rivalidades entre clubes e fronteiras.

  10. Santos v Vasco Da Gama - Brasileirao 2026Getty Images Sport
    NeymarSantos

    “É muito complicado ser eu!” – Neymar rebate “histórias inventadas”

    Neymar rebateu as críticas e as “histórias inventadas” sobre sua forma física depois de ter sido uma ausência notável no empate de 2 a 2 do Santos com o Mirassol. Esperava-se que o jogador de 34 anos participasse do confronto pelo Brasileirão, mas ele acabou ficando de fora da equipe para se submeter a um programa específico de gerenciamento de carga de trabalho, o que gerou uma nova onda de especulações sobre sua condição física antes da Copa do Mundo de 2026.

  2. AFC Wrexham v Nottingham Forest - Emirates FA Cup Third RoundGetty Images Sport
    WrexhamK. Moore

    Golpe para as esperanças do Wrexham na Premier League, com jogador importante a enfrentar uma longa pausa devido a lesão grave

    Os sonhos do Wrexham de uma ascensão histórica à Premier League sofreram um grande revés após a notícia de que o craque Kieffer Moore ficará fora dos gramados por um tempo. O jogador da seleção do País de Gales, que é o artilheiro do Red Dragons com 13 gols nesta temporada, sofreu uma lesão no tendão da coxa durante a emocionante derrota por 4 a 2 para o Chelsea na quinta rodada da FA Cup. O jogador de 33 anos perdeu a derrota de terça-feira para o Hull City e deve ficar de fora de pelo menos mais três jogos cruciais do Campeonato, deixando um vazio significativo no arsenal ofensivo de Phil Parkinson.

  4. Simeone - KinskyGetty/GOAL
    D. SimeoneA. Kinsky

    Simeone “nunca viu” nada parecido com a substituição precoce de Kinsky

    O técnico do Atlético de Madrid, Diego Simeone, admitiu que ficou chocado ao ver o técnico interino do Tottenham, Igor Tudor, substituir o goleiro Antonin Kinsky aos 17 minutos do confronto pela Liga dos Campeões. O goleiro tcheco de 22 anos passou por uma noite de pesadelo no Metropolitano, cometendo erros graves que deixaram o Spurs perdendo por 3 a 0 em menos de um quarto de hora. Simeone, conhecido por sua intensidade à beira do campo, confessou que a decisão de substituir um goleiro tão cedo foi a primeira vez que ele testemunhou isso no banco de reservas.

  6. FBL-EUR-C1-ATLETICO MADRID-TOTTENHAMAFP
    J. AlvarezAtlético de Madrid

    Alvarez, alvo do Barcelona e do Arsenal, faz uma admissão surpreendente sobre transferência

    Julian Alvarez causou comoção no Metropolitano ao admitir que não tem certeza se continuará sendo jogador do Atlético de Madrid na próxima temporada, em meio a rumores de uma possível transferência para o Barcelona e o Arsenal. Apesar dos esforços do clube para amenizar os rumores sobre sua saída, o jogador da seleção argentina se recusou a dar uma resposta definitiva sobre seu futuro após uma atuação de destaque contra o Tottenham Hotspur na Liga dos Campeões.

  7. Kinsky - Vicario - TudorGetty/GOAL
    TottenhamA. Kinsky

    Tudor foi criticado por ignorar Kinsky após substituir o goleiro

    O técnico do Tottenham, Igor Tudor, está enfrentando uma enxurrada de críticas após sua conduta com o jovem goleiro Antonin Kinsky durante uma noite desastrosa na Liga dos Campeões, contra o Atlético de Madrid. O técnico interino deu ao goleiro tcheco de 22 anos sua primeira grande chance na Europa, à frente de Guglielmo Vicario, mas a decisão saiu pela culatra, e ele substituiu Kinsky antes dos 20 minutos de jogo. Tudor também pareceu ignorar o goleiro ao substituí-lo, o que não agradou ao ex-goleiro do Tottenham Joe Hart.

  8. Rodri Manchester City 2025-26Getty
    RodriManchester City

    Rodri evita suspensão, mas recebe multa de £ 80 mil

    Pep Guardiola pode respirar aliviado depois que Rodri, jogador fundamental do Manchester City, escapou de uma suspensão por suas críticas severas aos árbitros. A FA confirmou na segunda-feira que uma comissão reguladora independente puniu Rodri pelos comentários que ele fez à mídia após o controverso empate em 2 a 2 com o Tottenham, em 1º de fevereiro. Embora o vencedor da Bola de Ouro tenha recebido uma pesada multa de £ 80.000, ele continua disponível para ser escalado enquanto o City continua sua busca por títulos.

  9. Galatasaray-v-Liverpool-UCLAFP
    A. BeckerLiverpool

    Alisson está fora da partida do Liverpool em Istambul

    As ambições do Liverpool na Liga dos Campeões foram abaladas pela notícia de que Alisson perderá a primeira partida das oitavas de final contra o Galatasaray. O goleiro brasileiro, ainda amplamente considerado um dos melhores goleiros do mundo, foi uma ausência notável quando os Reds confirmaram a escalação de 21 jogadores para a difícil viagem a Istambul.

  10. mbappe(C)Getty Images
    Real MadridK. Mbappe

    Mbappé volta aos treinos, dando um grande impulso ao Real Madrid

    O Real Madrid recebeu um grande impulso antes da titânica partida das quartas de final da Liga dos Campeões contra o Manchester City, com Kylian Mbappe sendo visto de volta ao gramado em Valdebebas. O jogador da seleção francesa esteve em Paris para se submeter a um tratamento conservador em uma lesão no joelho, mas seu retorno à base de treinamento do clube sinaliza uma possível virada para o técnico Álvaro Arbeloa.

