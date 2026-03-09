AFP
Eddie Howe desafia os jogadores do Newcastle a estarem prontos para o confronto “mais importante da história” da Liga dos Campeões contra o Barcelona
Sacudindo a tristeza da cidade
A atmosfera no campo de treinamento do Newcastle, em Darsley Park, tem sido de intenso foco, em vez de luto. Embora a eliminação da FA Cup no fim de semana tenha sido um golpe duro para uma torcida desesperada por títulos, Howe foi rápido em reformular a narrativa. Enfrentar os pesos pesados catalães ressalta a velocidade da ascensão do clube desde a aquisição pelo PIF. Para um time que lutava contra o rebaixamento há apenas alguns anos, a perspectiva de receber o pentacampeão europeu para uma partida eliminatória é uma realidade surreal que Howe quer que seus jogadores abracem, em vez de temerem.
Uma noite histórica no St. James' Park
“É fácil ser negativo neste momento. Compreendo que fomos eliminados da FA Cup, mas temos o jogo mais importante da história do clube pela frente e temos de encarar as coisas dessa forma”, disse Howe aos jornalistas. “Nunca estivemos nesta posição na Liga dos Campeões e é a melhor competição que existe. Temos de preparar os jogadores para isso e não temos tempo para nos preocuparmos com isto.”
Os Magpies têm enfrentado um calendário exaustivo, sem uma semana de folga desde novembro, e o desgaste físico está começando a aparecer em um elenco reduzido. Apesar do cansaço, o técnico pede uma atuação lendária para derrotar a equipe de Hansi Flick. “Precisamos tentar encontrar energia em algum lugar que eleve nosso desempenho a um nível que não vimos nesta temporada. Essa é a única maneira de passarmos”, acrescentou Howe.
Barça cauteloso com a atmosfera de Geordie
Enquanto o Newcastle busca se recuperar, o time de Flick, líder da La Liga, se prepara para uma batalha difícil em um dos estádios mais intimidadores da Inglaterra. O meio-campista Fermin Lopez admitiu que o estilo “físico” do time de Tyneside e o ambiente “difícil do estádio” tornam o desafio assustador, com os espanhóis chegando ao jogo após uma vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Club.
Relatos da Espanha também sugerem que o Barça não está subestimando os Magpies, com Flick elaborando um plano claro para lidar com as ameaças específicas representadas pela equipe de Howe. De acordo com reportagem do Diario AS, o técnico alemão está particularmente focado em evitar um início lento, já que espera que o Newcastle comece com tudo, impulsionado por uma torcida barulhenta que pode facilmente desestabilizar qualquer time visitante. Taticamente, os visitantes podem mostrar mais pragmatismo do que o normal para se protegerem. Há indícios de que o Barça pode abandonar sua típica linha defensiva alta em favor de uma defesa mais recuada para proteger a vantagem, uma estratégia vista brevemente em suas recentes partidas domésticas.
Revertendo o roteiro de setembro
Os catalães já haviam derrotado o Newcastle na fase de grupos da Liga dos Campeões em setembro de 2025, mas os Magpies acreditam que serão um adversário diferente em uma partida eliminatória. Com quatro vitórias consecutivas em todas as competições, a equipe de Flick está em excelente forma, mas sua última viagem à Inglaterra terminou com uma derrota por 3 a 0 para o Chelsea. Howe e seus jogadores esperam se vingar e repetir o pesadelo londrino para os visitantes, registrando um resultado que entraria para a história do Tyneside e consolidando esta partida como o ponto de virada histórico que o técnico acredita que ela seja.
