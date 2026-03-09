Eddie Howe desafia os jogadores do Newcastle a estarem prontos para o confronto “mais importante da história” da Liga dos Campeões contra o Barcelona

“É fácil ser negativo neste momento. Compreendo que fomos eliminados da FA Cup, mas temos o jogo mais importante da história do clube pela frente e temos de encarar as coisas dessa forma”, disse Howe aos jornalistas. “Nunca estivemos nesta posição na Liga dos Campeões e é a melhor competição que existe. Temos de preparar os jogadores para isso e não temos tempo para nos preocuparmos com isto.”

Os Magpies têm enfrentado um calendário exaustivo, sem uma semana de folga desde novembro, e o desgaste físico está começando a aparecer em um elenco reduzido. Apesar do cansaço, o técnico pede uma atuação lendária para derrotar a equipe de Hansi Flick. “Precisamos tentar encontrar energia em algum lugar que eleve nosso desempenho a um nível que não vimos nesta temporada. Essa é a única maneira de passarmos”, acrescentou Howe.