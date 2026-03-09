Traduzido por
VÍDEO: “Corre como um cavalo selvagem” – Riccardo Calafiori é ridicularizado pelo Mansfield Town após o Arsenal eliminar o time da League One da FA Cup
Mansfield publicou um vídeo altamente editado no TikTok com uma narração do famoso comentarista do Arsenal, Lee Gunner. Enquanto as imagens mostram o ex-zagueiro do Bologna galopando pelo campo, o áudio zomba dele por correr “como um cavalo selvagem”. A compilação então corta para Calafiori, visivelmente perplexo, perguntando repetidamente “Por quê?” em resposta a um jovem torcedor do Mansfield que supostamente fez um gesto rude em sua direção, de acordo com o Tribuna. Calafiori passou por uma tarde conturbada contra o adversário da divisão inferior e acabou sendo forçado a sair de campo devido a uma lesão, embora continue sendo um dos favoritos dos torcedores do Arsenal que acompanham o time fora de casa por seu ritmo de trabalho incansável.
Arteta fornece atualização preocupante sobre lesão
Arteta optou por fazer muitas alterações, poupando jogadores importantes como Declan Rice e Viktor Gyokeres, embora Calafiori e Leandro Trossard tenham sido escalados no time titular. A decisão pode ter saído pela culatra, já que os dois jogadores não conseguiram terminar a partida — o belga foi o primeiro a sair, precisando de atendimento médico em campo antes de ser substituído por Piero Hincapie aos 38 minutos.
Então, aos 76 minutos, Calafiori caiu segurando a perna e acabou sendo substituído pelo jovem Jaden Dixon. Em declarações aos repórteres após o apito final, um preocupado Arteta confirmou que a dupla substituição não foi tática, admitindo que ambos os jogadores estavam com problemas físicos que o forçaram a tomar essa decisão nos minutos finais da partida.
O técnico do Arsenal foi direto sobre a condição de seus astros, afirmando, segundo o Football London: “Ambos tinham pequenos problemas. Não estavam confortáveis para continuar. E eu sabia que isso poderia acontecer, especialmente nas condições em que jogamos hoje. Por isso, tivemos que tirá-los de campo.” Esta notícia é particularmente frustrante para os torcedores do Arsenal, já que Calafiori só recentemente voltou de uma lesão muscular que o manteve afastado dos gramados por 10 partidas.
Grandes desafios se aproximam para os Gunners
O Arsenal agora enfrenta uma espera nervosa para ver se o italiano estará disponível para uma série de jogos decisivos para a temporada. Com a pausa internacional de março se aproximando, o time do norte de Londres deve enfrentar uma partida de ida e volta da Liga dos Campeões contra o Bayer Leverkusen e um confronto da Premier League com o Everton. O momento das lesões não poderia ser pior para Arteta, que está tentando desesperadamente gerenciar a preparação física de seu time enquanto compete em quatro frentes diferentes por títulos nesta temporada.
O objetivo final continua sendo a viagem do clube a Wembley em 22 de março, onde está programado para enfrentar o Manchester City na final da Carabao Cup. Ter a energia de Calafiori disponível para seu elenco dará a Arteta mais opções, já que o time do norte de Londres tenta conquistar troféus em várias frentes. Por enquanto, o zagueiro terá que se concentrar na recuperação e lidar com as “provocações” do clube da League One.