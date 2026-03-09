VÍDEO: “Corre como um cavalo selvagem” – Riccardo Calafiori é ridicularizado pelo Mansfield Town após o Arsenal eliminar o time da League One da FA Cup

Arteta optou por fazer muitas alterações, poupando jogadores importantes como Declan Rice e Viktor Gyokeres, embora Calafiori e Leandro Trossard tenham sido escalados no time titular. A decisão pode ter saído pela culatra, já que os dois jogadores não conseguiram terminar a partida — o belga foi o primeiro a sair, precisando de atendimento médico em campo antes de ser substituído por Piero Hincapie aos 38 minutos.

Então, aos 76 minutos, Calafiori caiu segurando a perna e acabou sendo substituído pelo jovem Jaden Dixon. Em declarações aos repórteres após o apito final, um preocupado Arteta confirmou que a dupla substituição não foi tática, admitindo que ambos os jogadores estavam com problemas físicos que o forçaram a tomar essa decisão nos minutos finais da partida.

O técnico do Arsenal foi direto sobre a condição de seus astros, afirmando, segundo o Football London: “Ambos tinham pequenos problemas. Não estavam confortáveis para continuar. E eu sabia que isso poderia acontecer, especialmente nas condições em que jogamos hoje. Por isso, tivemos que tirá-los de campo.” Esta notícia é particularmente frustrante para os torcedores do Arsenal, já que Calafiori só recentemente voltou de uma lesão muscular que o manteve afastado dos gramados por 10 partidas.