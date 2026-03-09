VÍDEO: Ex-atacante do Fulham joga água no adversário em um momento de pura provocação, enquanto o goleiro rival fica furioso

O incidente ocorreu no início da partida acirrada no estádio Beira-Rio, no domingo. Quando a equipe médica entrou em campo para atender a um jogador, Vinicius viu uma oportunidade de causar alguma confusão. Fingindo beber, o atacante apontou sua garrafa de água para os reservas do Internacional, jogando um jato de água diretamente neles. O gesto petulante imediatamente saiu pela culatra, provocando um grande confronto em campo.

A reação foi instantânea, com o goleiro Rochet e vários zagueiros do Internacional avançando furiosamente em direção a Vinicius. O que deveria ter sido um breve intervalo médico se transformou em um impasse de cinco minutos envolvendo quase todos os jogadores em campo. Vinicius, que já atuou na Premier League pelo Fulham e pelo Tottenham, parecia imperturbável diante do caos, enquanto abalava o time do Internacional, que já enfrentava uma batalha difícil para reverter o grande déficit do jogo de ida.