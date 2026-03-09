Goal.com
Gremio v Palmeiras - Brasileirao 2025Getty Images Sport
Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: Ex-atacante do Fulham joga água no adversário em um momento de pura provocação, enquanto o goleiro rival fica furioso

O ex-atacante do Fulham e do Benfica, Carlos Vinicius, conseguiu transformar um clássico brasileiro já acirrado em um tumulto generalizado com nada mais do que uma garrafa de água plástica. Representando o Grêmio na segunda partida da final do Campeonato Gaúcho contra o arquirrival Internacional, o atacante brasileiro provou que não perdeu o talento de irritar seus adversários.

  • Drama no dia do clássico em Porto Alegre

    O incidente ocorreu no início da partida acirrada no estádio Beira-Rio, no domingo. Quando a equipe médica entrou em campo para atender a um jogador, Vinicius viu uma oportunidade de causar alguma confusão. Fingindo beber, o atacante apontou sua garrafa de água para os reservas do Internacional, jogando um jato de água diretamente neles. O gesto petulante imediatamente saiu pela culatra, provocando um grande confronto em campo.

    A reação foi instantânea, com o goleiro Rochet e vários zagueiros do Internacional avançando furiosamente em direção a Vinicius. O que deveria ter sido um breve intervalo médico se transformou em um impasse de cinco minutos envolvendo quase todos os jogadores em campo. Vinicius, que já atuou na Premier League pelo Fulham e pelo Tottenham, parecia imperturbável diante do caos, enquanto abalava o time do Internacional, que já enfrentava uma batalha difícil para reverter o grande déficit do jogo de ida.

    • Publicidade

  • Assista ao vídeo

  • Grêmio se mantém firme e garante o título

    Apesar dos fogos de artifício iniciais e da tentativa do Internacional de reagir, o desempenho profissional do Grêmio garantiu que as travessuras de Vinicius não ofuscassem o resultado. A partida terminou em um empate de 1 a 1, o que foi mais do que suficiente para os visitantes garantirem o Campeonato Gaúcho. Tendo vencido a primeira partida por 3 a 0, o placar agregado refletiu o domínio do Grêmio sob a orientação tática de Luis Castro.

    Ao garantir o empate em 1 a 1 no domingo, o clube comemorou quando o Grêmio levantou o troféu na casa do Internacional pela primeira vez em duas décadas. Foi um momento emocionante para os torcedores que viajaram ao território inimigo para ver o estádio do rival se transformar no cenário de suas próprias comemorações.

  • Gremio v Sao Paulo - Brasileirao 2025Getty Images Sport

    Uma noite histórica no Beira-Rio

    A vitória marcou o 44º título estadual do Grêmio, aproximando-o do recorde de 46 títulos do Internacional. Foi uma noite de emoções contrastantes, com o time da casa frustrado pelas oportunidades perdidas e pelo cartão vermelho recebido por Wagner Leonardo no final da partida. Para o Grêmio, as comemorações foram merecidas, especialmente por ter conseguido superar a atmosfera hostil contra seu arquirrival.

