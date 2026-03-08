Getty Images
Daniel Levy e Joe Lewis acusados de “interferir” nas escolhas da equipe do Tottenham, conforme afirmação sensacional do ex-treinador do Spurs
Conselhos indesejados antes do confronto com o Manchester United
Redknapp relembrou um incidente específico antes de um confronto com o Manchester United em 2010. Em entrevista ao The Times, ele relembrou: “Nunca contei isso a ninguém, pelo menos acho que não. Mas você quer saber o que realmente aconteceu comigo no Tottenham? Jogamos contra o Man United em Old Trafford, em outubro de 2010, estávamos voando na tabela.
Eu estava a caminho do aeroporto de Stansted para voar para Manchester e recebi um telefonema do Daniel. Ora, o Daniel nunca me ligava às sextas-feiras, nunca interferia com a equipe. O Daniel disse: 'Olá, Harry. É o Daniel'. 'Olá, Daniel', eu disse... ‘Quem você vai escalar no ataque amanhã?’ Eu disse: ‘Robbie Keane’. Ele disse: ‘Robbie Keane?’ Eu disse: ‘Sim, Robbie Keane’. Então ele disse: ‘Por que você não fala com Rafael van der Vaart sobre com quem ele quer jogar?
Eu disse: 'O que Rafael van der Vaart tem a ver com isso, Daniel? Eu escolho a equipe, não Rafael van der Vaart'. Ele disse: 'Bem, achei que seria interessante saber o que Rafa pensava, você sabe'. 'Não, na verdade não', eu disse, 'Robbie Keane vai jogar'."
Ultimato do proprietário do Spurs sobre Keane
A interferência não parou com Levy, já que Redknapp afirma ter recebido uma ligação direta de Joe Lewis, que na época era o proprietário do Tottenham. Ele continuou: “[Joe] disse: ‘Gosto da sua linha de ataque, [Aaron] Lennon, Van der Vaart e [Roman] Pavlyuchenko. Robbie Keane é inútil’”.
O experiente técnico manteve sua posição contra as exigências do bilionário proprietário. “Eu disse: ‘Essa é a sua opinião, Joe’. Ele então disse: ‘Por que você não pergunta a Rafael van der Vaart com quem ele quer jogar? Eu disse: ‘O que isso tem a ver com Rafael van der Vaart? Eu escolho o time, não Van der Vaart’. Vou lhe contar o que Joe me disse então. ‘Se Robbie Keane jogar amanhã, eu nem vou assistir na televisão.’ Essa escolha é sua, Joe’, eu disse. ‘Sim, com certeza é.’"
O início do fim para Redknapp
Redknapp acredita que esses confrontos sobre a seleção de Keane acabaram levando à sua demissão. “Robbie Keane se esforçou muito no Tottenham, e eu nunca tive nenhum problema com Rafa, que foi ótimo para o Tottenham, mas acho que essa conversa foi o fim para mim. Terminamos em quarto lugar na Premier League na temporada seguinte, mas perdemos nossa vaga na Liga dos Campeões da temporada seguinte porque o Chelsea, que terminou em sexto lugar, foi a Munique para a final da Liga dos Campeões e venceu o Bayern”, acrescentou.
Spurs a caminho do rebaixamento
O momento dessas revelações ocorre em um momento em que o atual time do Tottenham enfrenta uma crise histórica, com Redknapp alertando que seu antigo clube é agora “o favorito para cair” após uma sequência de resultados ruins sob o comando do demitido técnico Thomas Frank e seu substituto Igor Tudor. O time do norte de Londres está apenas um ponto acima da zona de rebaixamento, após uma derrota por 3 a 1 para o Crystal Palace.
Refletindo sobre a situação atual no Tottenham Hotspur Stadium, Redknapp expressou seu choque com o quanto o clube caiu, afirmando: “Foi outro desastre. Quero dizer, há quatro ou cinco semanas, eu realmente não conseguia imaginar o Tottenham envolvido em uma disputa contra o rebaixamento, mas a cada semana que passa, a situação piora. Mas o Tottenham está bem no meio disso agora, em apuros, parecendo até mesmo ser o favorito para cair, a situação é tão desesperadora assim.”
