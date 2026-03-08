Redknapp relembrou um incidente específico antes de um confronto com o Manchester United em 2010. Em entrevista ao The Times, ele relembrou: “Nunca contei isso a ninguém, pelo menos acho que não. Mas você quer saber o que realmente aconteceu comigo no Tottenham? Jogamos contra o Man United em Old Trafford, em outubro de 2010, estávamos voando na tabela.

Eu estava a caminho do aeroporto de Stansted para voar para Manchester e recebi um telefonema do Daniel. Ora, o Daniel nunca me ligava às sextas-feiras, nunca interferia com a equipe. O Daniel disse: 'Olá, Harry. É o Daniel'. 'Olá, Daniel', eu disse... ‘Quem você vai escalar no ataque amanhã?’ Eu disse: ‘Robbie Keane’. Ele disse: ‘Robbie Keane?’ Eu disse: ‘Sim, Robbie Keane’. Então ele disse: ‘Por que você não fala com Rafael van der Vaart sobre com quem ele quer jogar?

Eu disse: 'O que Rafael van der Vaart tem a ver com isso, Daniel? Eu escolho a equipe, não Rafael van der Vaart'. Ele disse: 'Bem, achei que seria interessante saber o que Rafa pensava, você sabe'. 'Não, na verdade não', eu disse, 'Robbie Keane vai jogar'."