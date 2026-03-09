AFP
Lesão de Alisson: Pesadelo para o Liverpool, com o goleiro titular fora da partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray
Desastre no campo de treino para os Reds
Alisson participou do treino na segunda-feira, mas sentiu desconforto no final da sessão e, portanto, não será arriscado. O momento é particularmente difícil para Slot, que busca levar o gigante de Merseyside à glória europeia em sua segunda temporada. O goleiro brasileiro fez 32 partidas em todas as competições nesta temporada e defendeu a meta na vitória por 3 a 1 sobre o Wolves na FA Cup na noite de sexta-feira. Slot também não poderá contar com Federico Chiesa, que perdeu a sessão de segunda-feira, reduzindo as opções de ataque disponíveis para a batalha da primeira partida.
Mamardashvili pronto para os holofotes
Na ausência de Alisson, Giorgi Mamardashvili deve assumir a posição de goleiro na partida mais importante de sua carreira no Liverpool até o momento. O jogador da seleção da Geórgia, que chegou em uma transferência de £ 25 milhões do Valencia, já registrou 11 partidas durante as lesões anteriores de Alisson nesta temporada. Notavelmente, uma dessas partidas foi contra o adversário desta terça-feira durante a fase de grupos da competição. Mamardashvili entrou em ação em Istambul no início desta temporada, substituindo Alisson no segundo tempo de uma derrota por 1 a 0.
A vantagem de jogar em casa do Galatasaray
Enquanto o Liverpool lida com lesões, o Galatasaray entra na disputa cheio de confiança após uma vitória dramática sobre a Juventus nas eliminatórias. No entanto, o gigante turco terá que disputar a partida de volta em Anfield sem o apoio vocal de seus torcedores, depois que o Comitê de Apelações da UEFA confirmou a proibição de ingressos para seus torcedores após má conduta na Itália. Para a primeira partida em Istambul, no entanto, a atmosfera será tão elétrica como sempre, já que os jogadores de Okan Buruk buscam repetir a vitória por 1 a 0 sobre os Reds no início da competição.
A profundidade do elenco de Slot é testada
A escalação confirmada de 21 jogadores destaca uma mistura de estrelas experientes e talentos emergentes, embora a falta de um reserva sênior para Mamardashvili seja uma preocupação. Freddie Woodman passará de terceira opção para ocupar o banco como substituto de Mamardashvili, com jovens como Rio Ngumoha e Trey Nyoni também incluídos na comitiva. Os Reds ainda estão se recuperando da recente inconsistência no campeonato nacional, incluindo uma derrota para o Wolves na Premier League, e a perda de Alisson só aumenta a pressão sobre a configuração tática de Slot.
