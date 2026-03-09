Lesão de Alisson: Pesadelo para o Liverpool, com o goleiro titular fora da partida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Galatasaray

Enquanto o Liverpool lida com lesões, o Galatasaray entra na disputa cheio de confiança após uma vitória dramática sobre a Juventus nas eliminatórias. No entanto, o gigante turco terá que disputar a partida de volta em Anfield sem o apoio vocal de seus torcedores, depois que o Comitê de Apelações da UEFA confirmou a proibição de ingressos para seus torcedores após má conduta na Itália. Para a primeira partida em Istambul, no entanto, a atmosfera será tão elétrica como sempre, já que os jogadores de Okan Buruk buscam repetir a vitória por 1 a 0 sobre os Reds no início da competição.