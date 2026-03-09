Getty/GOAL
Robert Lewandowski revela por que deixou de comer chocolate e agradece à esposa Anna pelo papel fundamental que ela desempenhou na incrível carreira do astro do Barcelona
Alimentando o futuro: dieta e disciplina
A jornada de Lewandowski rumo a uma durabilidade incrível começou aos 20 e poucos anos, quando ele percebeu que o talento natural por si só não era suficiente para sustentar uma carreira de alto desempenho. Depois de perceber que seu café da manhã habitual, composto por flocos de milho e leite, o deixava preguiçoso, ele reformulou sua alimentação, cortando totalmente o glúten e a lactose. Essa disciplina alimentar rigorosa só é igualada por sua mentalidade incansável; ele credita sua consistência impressionante a uma mentalidade focada inteiramente no que vem a seguir. “Não importa quantos gols eu já tenha marcado: o que importa são os gols que eu vou marcar. Não importa quantos títulos eu ganhei: é o próximo título que tenho que ganhar”, afirmou ele em entrevista ao The Athletic. Essa combinação de fortaleza física e mental é exatamente o motivo pelo qual, mesmo com Hansi Flick gerenciando ativamente a carga de trabalho do jogador de 37 anos durante jogos congestionados, o veterano artilheiro continua a ostentar um gol notável a cada 96 minutos na La Liga nesta temporada.
O doce sacrifício
“Eu achava que, por ser magro — magro com músculos —, ainda podia comer chocolate. Achava que podia comer o que quisesse, porque não tinha gordura”, continuou Lewandowski. “Mas quando treinava, não tinha força e não conseguia entender por quê. Eu dormia bem, mas não conseguia treinar com a mesma intensidade que meus companheiros de equipe. Então, comecei a mudar. E, mesmo depois de algumas semanas, isso fez uma enorme diferença.”
Anna: A arma secreta por trás dos gols
Embora a dedicação do atacante seja inquestionável, ele credita à sua esposa, Anna, a notável resistência que o leva a competir no mais alto nível enquanto seus contemporâneos se encaminham para a aposentadoria. Ex-medalhista mundial de karatê que se tornou uma renomada nutricionista, Anna tem sido fundamental para ajustar seu estado físico e mental desde o primeiro dia.
“Eu achava que sabia muito sobre nutrição e estilo de vida saudável”, refletiu Lewandowski. “Ela é minha primeira psicóloga: depois de um jogo bom ou ruim, ela é a primeira pessoa com quem converso, não apenas sobre futebol, mas também sobre minha mente. O que estou pensando, o que estou sentindo. É importante que eu possa conversar com alguém assim. Ela me conhece muito bem e pode me dizer o que posso fazer, não apenas em uma situação de futebol, mas também com meus companheiros de equipe ou treinadores. Mesmo que ela não chute, ela ainda faz parte de mim.” Quando questionado se ele ainda estaria dominando o nível de elite aos 37 anos se tivesse se casado com outra pessoa, o astro do Barcelona foi notavelmente sincero sobre o impacto dela. “Não sei, mas ela me ajuda muito! Especialmente no início da minha carreira, porque ela me ajudou a ver a diferença quando eu fazia isso ou não fazia. Talvez sem a ajuda dela, eu não tivesse alcançado o nível em que estou.”
Um futuro incerto no Barcelona
O futuro do atacante continua sendo objeto de intenso debate, com o Chicago Fire supostamente interessado em levá-lo para os Estados Unidos. Ao falar sobre sua situação contratual, o atacante permaneceu calmo, afirmando: “Não sei [se quero ficar no Barça]. Porque tenho que sentir isso. Por enquanto, não posso dizer nada, porque não tenho nem 50% de certeza sobre o que quero fazer. Não é para este momento.
Não me pressiono — provavelmente quando tinha 25 ou 30 anos teria sido diferente. Com a minha experiência e a minha idade, não tenho de decidir agora. Não tenho a sensação de qual caminho devo seguir. Talvez daqui a três meses seja quando terei de decidir. Mas, mesmo assim, não estou stressado. Tenho de sentir isso. Tenho que começar a sentir isso, então será mais fácil para mim quando falarmos sobre o meu futuro.”
