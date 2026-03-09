Robert Lewandowski revela por que deixou de comer chocolate e agradece à esposa Anna pelo papel fundamental que ela desempenhou na incrível carreira do astro do Barcelona

Embora a dedicação do atacante seja inquestionável, ele credita à sua esposa, Anna, a notável resistência que o leva a competir no mais alto nível enquanto seus contemporâneos se encaminham para a aposentadoria. Ex-medalhista mundial de karatê que se tornou uma renomada nutricionista, Anna tem sido fundamental para ajustar seu estado físico e mental desde o primeiro dia.

“Eu achava que sabia muito sobre nutrição e estilo de vida saudável”, refletiu Lewandowski. “Ela é minha primeira psicóloga: depois de um jogo bom ou ruim, ela é a primeira pessoa com quem converso, não apenas sobre futebol, mas também sobre minha mente. O que estou pensando, o que estou sentindo. É importante que eu possa conversar com alguém assim. Ela me conhece muito bem e pode me dizer o que posso fazer, não apenas em uma situação de futebol, mas também com meus companheiros de equipe ou treinadores. Mesmo que ela não chute, ela ainda faz parte de mim.” Quando questionado se ele ainda estaria dominando o nível de elite aos 37 anos se tivesse se casado com outra pessoa, o astro do Barcelona foi notavelmente sincero sobre o impacto dela. “Não sei, mas ela me ajuda muito! Especialmente no início da minha carreira, porque ela me ajudou a ver a diferença quando eu fazia isso ou não fazia. Talvez sem a ajuda dela, eu não tivesse alcançado o nível em que estou.”