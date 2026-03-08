Getty Images Sport
Traduzido por
O Manchester United foi acusado de contratar um jogador por 16 milhões de libras porque “o neto de Louis van Gaal jogava com ele no FIFA”
Jogo de videogame por trás da contratação de Rojo pelo Manchester United?
Rojo chegou a Old Trafford em 2014, proveniente do Sporting CP, em uma transação avaliada em aproximadamente £ 16 milhões. Embora a transferência parecesse um sucesso padrão de olheiros, após a impressionante atuação do zagueiro na Copa do Mundo no Brasil com a Argentina, finalista do torneio, Scholes e Butt sugeriram que a recomendação inicial veio de uma fonte muito mais jovem, que vinha dominando com o jogador no FIFA da EA Sports.
- AFP
Os jogos encontram a equipe de recrutamento
Falando no podcast The Good, The Bad and The Football, Butt explicou como os jogos modernos transformaram os jovens em olheiros de sofá. Ele relembrou o conhecimento do seu próprio filho sobre o futebol mundial, sugerindo que o mundo digital preencheu a lacuna entre o futebol virtual e o profissional de maneiras inesperadas.
Butt disse no podcast: “Se você observar o que as crianças fazem, meu filho, quando tinha cerca de 10 anos, poderia ter trabalhado na equipe de recrutamento. Ele conhecia todos os jogadores, tudo por causa do FIFA e do que eles jogam online no PlayStation”.
A conversa tomou um rumo ainda mais específico quando Scholes contribuiu com uma anedota específica envolvendo o mandato de Van Gaal. Ele provocou os supostos métodos do holandês, acrescentando: “Aparentemente, Louis van Gaal trouxe um jogador por meio de seu neto. Ele lhe falou sobre Marcos Rojo, da Argentina [por meio do jogo FIFA]”.
Uma história verdadeira ou um mito de Old Trafford?
A revelação deixou o apresentador Paddy McGuiness em estado de descrença, com o apresentador interrompendo com um “Não!” e sugerindo que devia ser “uma daquelas coisas inventadas”. No entanto, Butt foi rápido em reforçar a possibilidade, observando como seus próprios filhos frequentemente identificam talentos muito antes de eles chegarem ao radar da Premier League ou de outras divisões europeias de ponta.
Butt respondeu: “Não, é verdade, meu filho me disse sobre um jogador, ele me disse: ‘Eles deveriam contratar esses três jogadores’. Eu nunca tinha ouvido falar deles. Acredite ou não, provavelmente dois anos depois, esses jogadores começaram a ir para grandes clubes da Europa”.
Na época da contratação, Van Gaal ofereceu uma avaliação muito mais profissional de seu novo reforço. O holandês afirmou: “Marcos é um zagueiro muito talentoso. Ele pode jogar como zagueiro central ou lateral-esquerdo. Ele tem habilidade, força física e vontade de aprender. Isso significa que ele tem um futuro muito brilhante pela frente.”
- Getty Images Sport
O legado de Rojo no Manchester United
Rojo permaneceu sete anos no United, disputando 122 partidas e conquistando títulos como a FA Cup e a Liga Europa. O jogador de 35 anos, que agora joga pelo Racing Club em seu país natal, continuou sendo um herói cult por seu estilo agressivo de jogo.
Publicidade