O Manchester United foi acusado de contratar um jogador por 16 milhões de libras porque “o neto de Louis van Gaal jogava com ele no FIFA”

Falando no podcast The Good, The Bad and The Football, Butt explicou como os jogos modernos transformaram os jovens em olheiros de sofá. Ele relembrou o conhecimento do seu próprio filho sobre o futebol mundial, sugerindo que o mundo digital preencheu a lacuna entre o futebol virtual e o profissional de maneiras inesperadas.

Butt disse no podcast: “Se você observar o que as crianças fazem, meu filho, quando tinha cerca de 10 anos, poderia ter trabalhado na equipe de recrutamento. Ele conhecia todos os jogadores, tudo por causa do FIFA e do que eles jogam online no PlayStation”.

A conversa tomou um rumo ainda mais específico quando Scholes contribuiu com uma anedota específica envolvendo o mandato de Van Gaal. Ele provocou os supostos métodos do holandês, acrescentando: “Aparentemente, Louis van Gaal trouxe um jogador por meio de seu neto. Ele lhe falou sobre Marcos Rojo, da Argentina [por meio do jogo FIFA]”.