Alívio para Pep Guardiola, já que Rodri evita suspensão por explosão pós-jogo que rendeu ao astro do Manchester City multa de £ 80 mil

Apesar da raiva inicial, Rodri optou por uma abordagem conciliatória durante a audiência, o que ajudou a reduzir sua multa de um valor potencial de £ 120.000. Em um comunicado, o meio-campista disse: “Gostaria de pedir desculpas novamente pelos comentários que fiz durante a entrevista pós-jogo após a partida contra o Tottenham Hotspur em 1º de fevereiro de 2026. Aceito plenamente que minhas palavras, tal como expressas, foram inadequadas e ficaram aquém do padrão esperado de mim como jogador profissional. Gostaria de deixar claro que não tive a intenção de sugerir parcialidade ou questionar a integridade dos árbitros. Sempre tive, e continuo a ter, grande respeito pelos árbitros e pelo trabalho difícil que realizam num ambiente em rápida evolução e altamente pressionado.

Meus comentários foram feitos em um momento de frustração após um resultado decepcionante. Refletindo sobre o assunto, reconheço que as palavras que usei foram mal escolhidas e podem ser interpretadas de uma forma que não era minha intenção.” Essa admissão, combinada com sua total cooperação e aceitação imediata da acusação, foi um fator determinante na decisão da FA de não aplicar a suspensão.