Alívio para Pep Guardiola, já que Rodri evita suspensão por explosão pós-jogo que rendeu ao astro do Manchester City multa de £ 80 mil
Meio-campista escapa de suspensão após acusação da FA
O jogador de 29 anos foi inicialmente acusado de má conduta após alegar que os árbitros não estavam sendo “neutros” após uma recuperação tardia do Spurs. O incidente que provocou a fúria envolveu Dominic Solanke, que marcou um gol apesar de parecer ter chutado a parte de trás da perna de Marc Guehi. A comissão foi unânime em sua decisão de que a explosão não atingiu o limite para uma suspensão esportiva, observando o histórico disciplinar limpo do jogador da seleção espanhola em relação à conduta com a mídia.
Discurso furioso após o colapso do Spurs
A frustração tomou conta do norte de Londres depois que o City perdeu uma confortável vantagem de dois gols. Em uma tirada furiosa contra os árbitros da Premier League e o VAR, Rodri disse aos repórteres: “Sei que ganhamos demais e que as pessoas não querem que ganhemos, mas o árbitro tem que ser neutro e, para mim, honestamente, não é justo. Não é justo porque trabalhamos muito nessas situações e agora, para tomar essas decisões, temos que seguir em frente. É claro que você precisa se recuperar, mas no final, quando tudo acaba, ficamos frustrados porque a falta é muito clara. Ele chutou a perna e, claro, com o impulso da ação na bola, a bola entra.”
Pedido de desculpas completo emitido pela estrela do City
Apesar da raiva inicial, Rodri optou por uma abordagem conciliatória durante a audiência, o que ajudou a reduzir sua multa de um valor potencial de £ 120.000. Em um comunicado, o meio-campista disse: “Gostaria de pedir desculpas novamente pelos comentários que fiz durante a entrevista pós-jogo após a partida contra o Tottenham Hotspur em 1º de fevereiro de 2026. Aceito plenamente que minhas palavras, tal como expressas, foram inadequadas e ficaram aquém do padrão esperado de mim como jogador profissional. Gostaria de deixar claro que não tive a intenção de sugerir parcialidade ou questionar a integridade dos árbitros. Sempre tive, e continuo a ter, grande respeito pelos árbitros e pelo trabalho difícil que realizam num ambiente em rápida evolução e altamente pressionado.
Meus comentários foram feitos em um momento de frustração após um resultado decepcionante. Refletindo sobre o assunto, reconheço que as palavras que usei foram mal escolhidas e podem ser interpretadas de uma forma que não era minha intenção.” Essa admissão, combinada com sua total cooperação e aceitação imediata da acusação, foi um fator determinante na decisão da FA de não aplicar a suspensão.
A viagem ao Bernabeu se aproxima enquanto a disputa pelo título esquenta
A decisão chega em um momento crucial para Guardiola e seu time. O City está atualmente em segundo lugar na classificação da Premier League, sete pontos atrás do líder Arsenal, mas com um jogo a menos. Embora a disputa pelo título nacional exija quase perfeição daqui em diante, a atenção imediata do time se volta para os assuntos europeus. Os campeões viajam ao Bernabeu na quarta-feira para uma emocionante partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Real Madrid.
