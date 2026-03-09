Getty Images
Micah Richards adverte o Arsenal: “Vocês ainda não ganharam nada”, mas acredita que os Gunners são os grandes favoritos à Liga dos Campeões
As expectativas disparam no Emirates
Os Gunners têm estado em excelente forma nesta campanha, estabelecendo-se como uma força implacável tanto a nível nacional como continental, aproveitando uma onda de impulso alimentada por uma defesa famosa pela sua solidez e uma eficácia letal nas jogadas ensaiadas. Esta marcha imponente rumo aos troféus inevitavelmente despertou um entusiasmo generalizado entre os fiéis do Emirates, com muitos torcedores já sonhando com um tetracampeonato histórico. No entanto, à medida que o final da temporada se aproxima e as expectativas aumentam, o ex-jogador do Manchester City Micah Richards interveio para oferecer uma avaliação sóbria do progresso do time.
Richards emite alerta ao norte de Londres
Falando no podcast The Rest is Football, Richards fez questão de equilibrar seus elogios com um lembrete sobre a pressão que ainda está por vir, afirmando: “Tudo o que eu diria – e não quero ser negativo – é que eles ainda não ganharam nada. Em termos de resultados, eles têm sido praticamente impecáveis, mas em termos de estilo de jogo, eles marcam muitos gols em jogadas ensaiadas e gols contra. Não acho errado as pessoas apontarem isso, mas também não acho certo serem negativas e dizerem que o Arsenal não joga um bom futebol. O objetivo no final da temporada é ganhar o campeonato, quem se importa com a forma como você chega lá?”
Liga dos Campeões versus luta nacional
Embora alguns tenham criticado a abordagem pragmática dos Gunners, incluindo o ex-técnico do Newcastle, Alan Pardew, que afirmou que não há “nada de bonito” nas atuações recentes do time, Richards acredita que o cenário europeu será mais adequado para Arteta. Ele argumentou que a configuração tática dos gigantes continentais favorecerá mais o Arsenal do que as táticas de “bloco baixo” frequentemente empregadas por times desesperados da Premier League que buscam conquistar um ponto.
Richards explicou seu raciocínio para considerá-los favoritos, dizendo: “Eles estão no topo da Premier League e acho que o Arsenal é o favorito para a Liga dos Campeões, porque acho que isso vai se adequar mais a eles do que os jogos nacionais. Na Liga dos Campeões, os jogos podem ficar um pouco mais disputados, enquanto na Premier League todos vão jogar com um bloqueio baixo contra eles.”
O caminho do Arsenal até a final
O sorteio certamente foi favorável ao time do norte de Londres, que evitou vários pesos pesados em sua chave. O Arsenal enfrenta o Bayer Leverkusen nas oitavas de final e, caso avance, ficará longe da chave que contém times europeus de renome, como Real Madrid, Bayern de Munique e o atual campeão Paris Saint-Germain, além de três rivais da Premier League: Chelsea, Manchester City e Liverpool.
O mundo do futebol logo verá se a previsão de Richards se concretizará. Os Gunners têm sido impecáveis em sua aplicação, mas, como alertou o ex-capitão do Man City, os livros de história só lembram os vencedores. A equipe de Arteta tem a plataforma, o sorteio e o momento; agora eles devem provar que têm a vantagem clínica para garantir que não terminem a campanha de mãos vazias.
