Micah Richards adverte o Arsenal: “Vocês ainda não ganharam nada”, mas acredita que os Gunners são os grandes favoritos à Liga dos Campeões

Embora alguns tenham criticado a abordagem pragmática dos Gunners, incluindo o ex-técnico do Newcastle, Alan Pardew, que afirmou que não há “nada de bonito” nas atuações recentes do time, Richards acredita que o cenário europeu será mais adequado para Arteta. Ele argumentou que a configuração tática dos gigantes continentais favorecerá mais o Arsenal do que as táticas de “bloco baixo” frequentemente empregadas por times desesperados da Premier League que buscam conquistar um ponto.

Richards explicou seu raciocínio para considerá-los favoritos, dizendo: “Eles estão no topo da Premier League e acho que o Arsenal é o favorito para a Liga dos Campeões, porque acho que isso vai se adequar mais a eles do que os jogos nacionais. Na Liga dos Campeões, os jogos podem ficar um pouco mais disputados, enquanto na Premier League todos vão jogar com um bloqueio baixo contra eles.”