O agente de Luka Vuskovic quebra o silêncio sobre o interesse do Barcelona em meio a rumores de que ele deixaria o Tottenham antes mesmo de estrear
O Barcelona quer Vuskovic para resolver os problemas defensivos
O agente Pini Zahavi, que representa várias estrelas de renome e mantém uma forte relação com o presidente do Barcelona, Joan Laporta, finalmente abordou as crescentes especulações sobre um de seus clientes. Apesar dos rumores vindos da Alemanha e da Espanha sobre Vuskovic, Zahavi mantém suas cartas na manga por enquanto. Enquanto o Barça busca reconstruir seu elenco com energia jovem, o fenômeno croata passou para o topo da lista de desejos do clube, potencialmente forçando o Tottenham a tomar uma decisão difícil antes mesmo que o jogador tenha chutado uma bola pelo time.
O agente de Vuskovic mantém-se evasivo sobre os rumores do Barça
Zahavi tem tomado cuidado para não alimentar o fogo prematuramente. Em declarações divulgadas pelo jornal catalão Mundo Deportivo, o representante manteve uma distância profissional em relação ao barulho. “Não posso comentar nada neste momento. O jogador ainda pertence ao Hamburgo e está totalmente focado lá”, afirmou. “Posso dar uma atualização em exatamente dois meses, ou seja, após o término do seu empréstimo e seu retorno oficial ao Tottenham.”
Spurs mantém-se firme quanto ao valor do jovem prodígio
Apesar da ofensiva de charme da Catalunha, não se espera que o clube do norte de Londres deixe seu valioso ativo sair sem lutar. Vuskovic tem um contrato válido até 2030, e o relatório sugere que não há cláusula de rescisão ativa em seu acordo. Isso coloca o Spurs em uma posição de poder, com valores em torno de £ 50 milhões sendo apontados como o requisito mínimo para levar o time da Premier League à mesa de negociações.
Seu pai, Daniel Vuskovic, admitiu recentemente a incerteza da situação, dizendo ao Sportske Novosti: “Não sei se o Tottenham o vê apenas como um jogador promissor ou se estaria aberto a uma transferência caso recebesse uma oferta adequada.”
Vuskovic sonha com o futebol espanhol
Enquanto os clubes discutem sobre as avaliações, o próprio jogador já deu indícios sobre onde seu coração está. Embora esteja atualmente em alta na Bundesliga, o fascínio pela La Liga é algo que o zagueiro já contemplou abertamente. As aspirações de Vuskovic podem desempenhar um papel significativo se Flick decidir pressionar por um acordo formal nos próximos meses.
Refletindo sobre sua trajetória profissional no início deste ano, o jovem disse ao Tribuna: “Para ser honesto, não é realmente a Premier League que eu desejava. Eu não imaginava jogar na Inglaterra. Sempre pensei apenas na liga croata e no Hajduk, mas entre as ligas europeias, a espanhola era, de certa forma, a mais próxima das minhas aspirações, e agora a liga alemã, que é uma liga muito grande. Um dia, eu gostaria de jogar na Espanha, só isso.”
