O agente de Luka Vuskovic quebra o silêncio sobre o interesse do Barcelona em meio a rumores de que ele deixaria o Tottenham antes mesmo de estrear

Apesar da ofensiva de charme da Catalunha, não se espera que o clube do norte de Londres deixe seu valioso ativo sair sem lutar. Vuskovic tem um contrato válido até 2030, e o relatório sugere que não há cláusula de rescisão ativa em seu acordo. Isso coloca o Spurs em uma posição de poder, com valores em torno de £ 50 milhões sendo apontados como o requisito mínimo para levar o time da Premier League à mesa de negociações.

Seu pai, Daniel Vuskovic, admitiu recentemente a incerteza da situação, dizendo ao Sportske Novosti: “Não sei se o Tottenham o vê apenas como um jogador promissor ou se estaria aberto a uma transferência caso recebesse uma oferta adequada.”