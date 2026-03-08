Cesc Fabregas apoia o “animal” do Como para entrar na seleção francesa para a Copa do Mundo

Fabregas não se conteve ao discutir o potencial do seu número um, sugerindo que uma convocação de Didier Deschamps deve estar próxima.

“Desde que chegou, Butez tem trabalhado como um animal. Ele sempre quer aprender mais e sabe que tudo depende do quanto você quer. Ele é um líder não apenas por suas qualidades, mas também no vestiário. Acho que ele está pronto para dar o salto para a seleção francesa”, disse o técnico àDAZN.

“Às vezes subestimamos certas escolhas. Gastamos muito dinheiro com jogadores jovens, mas compramos jogadores quase desconhecidos como Butez, que para mim é um campeão. Acho que tenho um dos melhores treinadores de goleiros da Espanha e ele nunca tinha visto um jogador com a mentalidade de Butez, que trabalha duro todos os dias e se tornou um líder no vestiário. Acho que ele é digno de ser um jogador da seleção nacional.”

O ex-meio-campista do Arsenal e do Barcelona enfatizou ainda mais que Butez representa o alto valor que o Como encontrou no mercado, dizendo: “O Como investiu em jogadores jovens e alguns deles, mesmo que não tenham custado muito, são de classe mundial.”