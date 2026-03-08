Getty Images
Cesc Fabregas apoia o “animal” do Como para entrar na seleção francesa para a Copa do Mundo
Defesa espetacular garante vitória na Sardenha
A vitória na Sardenha foi impulsionada pelos gols de Martin Baturina e Lucas Da Cunha, mas foi Butez quem garantiu os pontos com uma defesa espetacular com a ponta dos dedos, negando Michel Adopo nos minutos finais da partida. Para Fabregas, a ascensão do goleiro é uma prova da estratégia de recrutamento do clube e da determinação incansável do jogador desde que chegou ao Estádio Giuseppe Sinigaglia.
Butez indicado para a seleção francesa
Fabregas não se conteve ao discutir o potencial do seu número um, sugerindo que uma convocação de Didier Deschamps deve estar próxima.
“Desde que chegou, Butez tem trabalhado como um animal. Ele sempre quer aprender mais e sabe que tudo depende do quanto você quer. Ele é um líder não apenas por suas qualidades, mas também no vestiário. Acho que ele está pronto para dar o salto para a seleção francesa”, disse o técnico àDAZN.
“Às vezes subestimamos certas escolhas. Gastamos muito dinheiro com jogadores jovens, mas compramos jogadores quase desconhecidos como Butez, que para mim é um campeão. Acho que tenho um dos melhores treinadores de goleiros da Espanha e ele nunca tinha visto um jogador com a mentalidade de Butez, que trabalha duro todos os dias e se tornou um líder no vestiário. Acho que ele é digno de ser um jogador da seleção nacional.”
O ex-meio-campista do Arsenal e do Barcelona enfatizou ainda mais que Butez representa o alto valor que o Como encontrou no mercado, dizendo: “O Como investiu em jogadores jovens e alguns deles, mesmo que não tenham custado muito, são de classe mundial.”
Como vitorioso apesar da exaustão
A vitória contra o Cagliari teve um peso extra para Fabregas, que admitiu que sua equipe foi levada ao limite absoluto. Depois de um empate exaustivo na semifinal da Coppa Italia contra o Inter no meio da semana, o desgaste físico dos jogadores ficou evidente ao longo dos noventa minutos, enquanto eles lutavam por cada bola.
“Gostei da forma como os rapazes reagiram hoje, pois este desempenho prova do que a equipe é capaz. Eles têm uma mentalidade excelente, que vem crescendo a cada jogo”, acrescentou Fabregas. “Estávamos todos exaustos hoje, foram tantos jogos seguidos que ficamos muito cansados. É por isso que esta é a vitória que mais me satisfaz nesta temporada. É realmente um grande passo à frente para a equipe.”
Sonho da Liga dos Campeões continua vivo para o Como
O Como encontra-se agora em quarto lugar, empatado com a Roma, uma conquista impressionante para uma equipe que há apenas dois anos disputava a segunda divisão. Enquanto os torcedores começam a sonhar com aventuras europeias, Fabregas mantém os pés no chão, reconhecendo a dificuldade da tarefa que tem pela frente em um cenário cada vez mais competitivo da Série A.
Ele concluiu: “Ainda não chegamos lá. Estamos no caminho certo, mas ainda há muitos jogos pela frente. Vi um progresso definitivo na equipe hoje, foi uma das partidas mais difíceis da temporada, e o crédito por isso também vai para Fabio Pisacane, por dar sua identidade ao time do Cagliari.”
