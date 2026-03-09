Joan Laporta responde a Xavi ao criticar brutalmente as habilidades de treinador da lenda do Barcelona e afirma que Hansi Flick está “vencendo jogos com os mesmos jogadores”

Um ponto central da disputa entre as partes é o fracasso do retorno de Lionel Messi ao Camp Nou em 2023. Xavi alegou que Laporta vetou deliberadamente a transferência, apesar de ter recebido sinal verde da La Liga para a mudança. Laporta, no entanto, insiste que a decisão foi financeira e baseada nas próprias preocupações do jogador sobre a pressão envolvida em um retorno ao seu lar espiritual, e não uma decisão de entrar em guerra com o ícone argentino.

“Com Messi, quando não pudemos renovar seu contrato por motivos financeiros, em 2023 ele me disse que queria voltar. Enviei o contrato para Jorge Messi, que mais tarde veio à minha casa e me disse que ele teria muita pressão aqui”, esclareceu Laporta. Isso contradiz a afirmação de Xavi de que o acordo estava praticamente fechado do ponto de vista esportivo antes que o presidente supostamente “jogasse tudo fora” no momento final.

A tensão entre os dois também se estendeu ao mercado de transferências, com Xavi revelando sua frustração por alvos perdidos como Martin Zubimendi, que agora brilha sob a tutela de Mikel Arteta no gigante da Premier League, Arsenal. O ex-técnico afirmou que suas tentativas de contratar o meio-campista foram bloqueadas pela diretoria, que alegou restrições financeiras. Laporta rebateu isso sugerindo que Xavi havia perdido a fé no elenco que já tinha, tornando-se excessivamente crítico em relação à capacidade do grupo de competir com o rival Real Madrid.

“Xavi explica na entrevista os motivos pelos quais eu o demiti. Ele se tornou complacente e não conseguia equilibrar sua vida profissional e pessoal. Ele disse que o Barça não seria competitivo com o Real Madrid. Ele pediu para trocar jogadores, e eu disse que ele não poderia continuar. Xavi estava insatisfeito com o elenco e com os árbitros. Ele disse que o elenco não era competitivo. Era um tema recorrente”, acrescentou o presidente durante sua réplica.