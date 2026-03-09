AFP/Josep Lago
Joan Laporta responde a Xavi ao criticar brutalmente as habilidades de treinador da lenda do Barcelona e afirma que Hansi Flick está “vencendo jogos com os mesmos jogadores”
Guerra de palavras amarga irrompe no Camp Nou
A tensão entre a diretoria do Barcelona e seu ex-meio-campista vem crescendo desde a saída tumultuada de Xavi. No entanto, a situação chegou ao ponto de ebulição após a recente aparição de Xavi na mídia, onde ele apontou o dedo para a administração do clube por promessas não cumpridas e problemas sistêmicos durante seu tempo no comando. Em vez de deixar as acusações sem resposta, Laporta aproveitou a plataforma de um debate eleitoral presidencial de alto nível para defender ferozmente suas decisões executivas. Ansioso por justificar a controversa demissão de um ícone amado do clube, o presidente traçou um contraste nítido e sem remorso entre o fim estagnado do reinado de Xavi e a energia revitalizada que atualmente envolve o time sob o comando do técnico alemão.
“Surpreso e magoado”, Laporta responde a Xavi
O presidente admitiu estar “surpreso e magoado” com os comentários, particularmente em relação ao funcionamento interno do clube. “Fiquei surpreso e magoado. Quando vejo essas declarações de Xavi, penso em Flick. É difícil ser presidente do Barça e você tem que tomar decisões difíceis. Fiz o que tinha que fazer”, disse Laporta durante o debate, segundo o Mundo Deportivo. “Com Xavi, vi que íamos perder, e com Flick, vejo que vamos ganhar. Entendo que ele esteja magoado. Enquanto Xavi estava perdendo, Flick está ganhando jogos com os mesmos jogadores.”
O fracassado retorno de Messi e o atrito na transferência
Um ponto central da disputa entre as partes é o fracasso do retorno de Lionel Messi ao Camp Nou em 2023. Xavi alegou que Laporta vetou deliberadamente a transferência, apesar de ter recebido sinal verde da La Liga para a mudança. Laporta, no entanto, insiste que a decisão foi financeira e baseada nas próprias preocupações do jogador sobre a pressão envolvida em um retorno ao seu lar espiritual, e não uma decisão de entrar em guerra com o ícone argentino.
“Com Messi, quando não pudemos renovar seu contrato por motivos financeiros, em 2023 ele me disse que queria voltar. Enviei o contrato para Jorge Messi, que mais tarde veio à minha casa e me disse que ele teria muita pressão aqui”, esclareceu Laporta. Isso contradiz a afirmação de Xavi de que o acordo estava praticamente fechado do ponto de vista esportivo antes que o presidente supostamente “jogasse tudo fora” no momento final.
A tensão entre os dois também se estendeu ao mercado de transferências, com Xavi revelando sua frustração por alvos perdidos como Martin Zubimendi, que agora brilha sob a tutela de Mikel Arteta no gigante da Premier League, Arsenal. O ex-técnico afirmou que suas tentativas de contratar o meio-campista foram bloqueadas pela diretoria, que alegou restrições financeiras. Laporta rebateu isso sugerindo que Xavi havia perdido a fé no elenco que já tinha, tornando-se excessivamente crítico em relação à capacidade do grupo de competir com o rival Real Madrid.
“Xavi explica na entrevista os motivos pelos quais eu o demiti. Ele se tornou complacente e não conseguia equilibrar sua vida profissional e pessoal. Ele disse que o Barça não seria competitivo com o Real Madrid. Ele pediu para trocar jogadores, e eu disse que ele não poderia continuar. Xavi estava insatisfeito com o elenco e com os árbitros. Ele disse que o elenco não era competitivo. Era um tema recorrente”, acrescentou o presidente durante sua réplica.
Xavi acusado de agir como um peão político
Laporta também aproveitou a oportunidade para defender seu assessor próximo, Alejandro Echevarria, depois que Xavi sugeriu que o clube era “praticamente dirigido” pelo assessor. O ex-presidente afirmou que Xavi estava sendo manipulado por figuras que se opõem ativamente à atual administração, apontando o dedo diretamente para seu rival político e presidencial, Victor Font. “Me dói que ele tenha se permitido ser usado e que tenha atacado Alejandro Echevarria para me prejudicar. Echevarría e Yuste defenderam o mandato de Xavi até o fim. Por trás de Xavi, há alguém que está usando ele, e esse alguém é Víctor Font. Ele está tentando confundir as coisas”, afirmou Laporta com firmeza.
Concluindo sua defesa, o presidente do Barça argumentou que suas ações sempre foram para o bem maior da instituição, mesmo quando isso significava romper laços com lendas do clube. “Essas são as três decisões mais difíceis que já tomei. Messi, [Ronald] Koeman e Xavi. Fiz isso pensando nos interesses do Barça. Dois deles foram meus jogadores e essas são decisões que você tem que tomar. Eles são lendas do Barça. O Barça não pode ser administrado com um computador, é uma questão de sentimento. O Barça está acima dos jogadores e dos presidentes”, concluiu.
