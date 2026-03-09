Getty/GOAL
Theo Walcott disse que estava “provavelmente bêbado” enquanto Patrice Evra critica o ex-ala do Arsenal por ter opiniões que são “perigosas para as crianças”
O Arsenal não é páreo para o Manchester United clássico?
A controvérsia tem origem em um debate envolvendo Wayne Rooney, que anteriormente fez uma avaliação direta sobre como seu antigo time se sairia contra o Arsenal atual. Quando questionado sobre sua opinião sobre o confronto que foi apresentado como uma disputa por Walcott, Rooney simplesmente disse: “Sim, nós os derrotaríamos”, antes de reiterar sua convicção de que o time de 2008 continua muito à frente do atual time do norte de Londres. Evra ecoou esses sentimentos, insistindo que o time de 2008, liderado por Cristiano Ronaldo em seu auge, continua intocável no panteão do futebol inglês. Embora o Arsenal esteja atualmente desfrutando de uma campanha estelar no topo da tabela, Evra acredita que qualquer comparação com o time mais equilibrado de Sir Alex Ferguson é prematura e desrespeitosa às conquistas do passado.
Evra brinca que Walcott é uma “ameaça” por causa dos comentários
Em entrevista à Stake, Evra não mediu palavras ao comentar sobre a opinião de seu ex-rival. “Acho que Wayne Rooney foi muito gentil com Theo Walcott, mesmo tendo dito que o Manchester United de 2007-2008 derrotaria o time do Arsenal. Walcott é um bom amigo, eu o adoro, mas fazer esse tipo de comentário mostra que ele é uma ameaça na TV. Ele deveria parar de fazer comentários, isso é perigoso para as crianças, dizer coisas assim. Mesmo na FA Cup de 2008, vencemos o Arsenal com oito jogadores defensivos. Nosso time é o melhor da Premier League, não compare-o com este time do Arsenal. Walcott provavelmente estava bêbado quando fez essa comparação, se não estava, então ele é perigoso para a sociedade”, declarou Evra.
Apesar de sua avaliação brutal dos comentários de Walcott, Evra mantém um respeito genuíno pelo que o time de Arteta está conquistando atualmente e se recusou a aceitar a ideia de que o Arsenal seria um vencedor imerecido caso levantasse o troféu. Refletindo sobre sua própria carreira, ele acrescentou: “Quando vencemos o campeonato em 2010-11, as pessoas diziam que este era o pior time de Sir Alex Ferguson de todos os tempos e vencemos o campeonato por nove pontos. As pessoas foram duras conosco, então não vou dizer isso sobre o Arsenal. Se eles ganharem, são campeões, ponto final.”
Elogios a Bruno Fernandes
Sobre a importância de Bruno Fernandes para o United, em meio às tentativas do clube de fazer com que ele se comprometa com o futuro dos Red Devils, Evra acrescentou: “O Man United quase perdeu Bruno Fernandes no início da temporada, e Ruben Amorim conseguiu convencê-lo a ficar. Jogadores do calibre de Bruno sempre podem ir para qualquer clube e ganhar troféus em outro lugar, mas ele está no Man United. Ele acredita na história do clube, é capitão e sua família pode estar estabelecida em Manchester. Alguns jogadores deixaram o Manchester United e conquistaram troféus, mas não tiveram o mesmo impacto que tiveram no Manchester United. Acho que Bruno terá muitas oportunidades no verão, cabe a ele decidir se quer sair.”
Principais jogos no horizonte para o Arsenal e o Manchester United
O Arsenal ostenta uma vantagem confortável de sete pontos sobre o Manchester City no topo da Premier League, embora os homens de Pep Guardiola ainda tenham um jogo importante a disputar para manter a pressão. Os Gunners devem agora deixar de lado as obrigações domésticas e voltar sua atenção para o continente, enquanto os homens de Arteta se preparam para uma difícil viagem pela Liga dos Campeões para enfrentar o Bayer Leverkusen.
Em Old Trafford, o panorama parece bastante promissor, apesar do recente tropeço. O United ocupa atualmente a terceira posição na tabela, mas estará desesperado para se recuperar após sofrer sua primeira derrota sob o comando de Michael Carrick. Sem compromissos europeus ou da FA Cup no meio da semana, o elenco terá uma semana inteira de treinos para se preparar para o confronto crucial de domingo contra o Aston Villa, outro candidato ao top 4.
