Theo Walcott disse que estava “provavelmente bêbado” enquanto Patrice Evra critica o ex-ala do Arsenal por ter opiniões que são “perigosas para as crianças”

Em entrevista à Stake, Evra não mediu palavras ao comentar sobre a opinião de seu ex-rival. “Acho que Wayne Rooney foi muito gentil com Theo Walcott, mesmo tendo dito que o Manchester United de 2007-2008 derrotaria o time do Arsenal. Walcott é um bom amigo, eu o adoro, mas fazer esse tipo de comentário mostra que ele é uma ameaça na TV. Ele deveria parar de fazer comentários, isso é perigoso para as crianças, dizer coisas assim. Mesmo na FA Cup de 2008, vencemos o Arsenal com oito jogadores defensivos. Nosso time é o melhor da Premier League, não compare-o com este time do Arsenal. Walcott provavelmente estava bêbado quando fez essa comparação, se não estava, então ele é perigoso para a sociedade”, declarou Evra.

Apesar de sua avaliação brutal dos comentários de Walcott, Evra mantém um respeito genuíno pelo que o time de Arteta está conquistando atualmente e se recusou a aceitar a ideia de que o Arsenal seria um vencedor imerecido caso levantasse o troféu. Refletindo sobre sua própria carreira, ele acrescentou: “Quando vencemos o campeonato em 2010-11, as pessoas diziam que este era o pior time de Sir Alex Ferguson de todos os tempos e vencemos o campeonato por nove pontos. As pessoas foram duras conosco, então não vou dizer isso sobre o Arsenal. Se eles ganharem, são campeões, ponto final.”