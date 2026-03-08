Fermin Lopez admite que o Barcelona está cauteloso com o “estádio difícil” e o estilo “físico” do Newcastle

“Sofremos um pouco no final, mas acho que defendemos muito bem nos minutos finais. Estou muito feliz com a vitória”, disse Fermin após o jogo, segundo o Mundo Deportivo. “Sabemos que devemos manter essa vantagem e, sabendo que o Real Madrid venceu ontem, era crucial conquistar a vitória hoje. Fizemos exatamente isso e estamos muito felizes. Agora, nosso foco está voltado para terça-feira.”

Olhando para o confronto europeu com o Newcastle, o meio-campista admitiu que a natureza física do time da Premier League é uma grande preocupação para o Blaugrana. “Entramos em campo animados após a vitória. Também sabemos que enfrentaremos uma partida semelhante à de aqui, em um estádio muito difícil contra um adversário muito físico. Esperamos fazer uma ótima apresentação, jogar nosso jogo normal e vencer”, acrescentou.