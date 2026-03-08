Getty
Traduzido por
Fermin Lopez admite que o Barcelona está cauteloso com o “estádio difícil” e o estilo “físico” do Newcastle
O aquecimento em Bilbao prepara Fermin para a viagem à Inglaterra
Fermin, que entrou no segundo tempo para ajudar a garantir a vitória em Bilbao, acredita que a atmosfera no País Basco foi o aquecimento perfeito para o que o espera na Inglaterra. O atacante de 22 anos não tem ilusões sobre a tarefa que tem pela frente, reconhecendo que a equipe de Hansi Flick deve estar pronta para enfrentar a intensidade dos Magpies de Eddie Howe em seu próprio território.
- Getty Images Sport
Fermin se prepara para o teste “físico” em Tyneside
“Sofremos um pouco no final, mas acho que defendemos muito bem nos minutos finais. Estou muito feliz com a vitória”, disse Fermin após o jogo, segundo o Mundo Deportivo. “Sabemos que devemos manter essa vantagem e, sabendo que o Real Madrid venceu ontem, era crucial conquistar a vitória hoje. Fizemos exatamente isso e estamos muito felizes. Agora, nosso foco está voltado para terça-feira.”
Olhando para o confronto europeu com o Newcastle, o meio-campista admitiu que a natureza física do time da Premier League é uma grande preocupação para o Blaugrana. “Entramos em campo animados após a vitória. Também sabemos que enfrentaremos uma partida semelhante à de aqui, em um estádio muito difícil contra um adversário muito físico. Esperamos fazer uma ótima apresentação, jogar nosso jogo normal e vencer”, acrescentou.
A estratégia de rotação de Flick compensa
A vitória em San Mamés foi ainda mais impressionante pelo fato de Flick ter optado por deixar vários de seus principais astros no banco. Com a Liga dos Campeões em mente, o técnico alemão fez uma grande rotação no elenco, garantindo que seus principais artilheiros permanecessem descansados para a viagem a Tyneside após uma agenda doméstica exaustiva.
Fermin enfatizou que a recuperação será a prioridade nas próximas 48 horas, enquanto a equipe se prepara para o voo para a Inglaterra. O meio-campista observou que “temos muito poucos dias para nos recuperar” e ressaltou a importância vital de o elenco conseguir se recuperar adequadamente antes de entrar em campo diante da torcida do Newcastle na terça-feira à noite.
- Getty Images Sport
Raphinha pronto para a ação
Um jogador que espera estar em plena forma para o confronto da primeira mão das oitavas de final é Raphinha. O ponta brasileiro também começou no banco contra o Athletic Club, mas insiste que ainda tem bastante energia. “Não estou tão cansado quanto alguns dos outros jogadores. Afinal, estou me recuperando de uma pequena lesão, então tive tempo para descansar. Sinto-me bem”, explicou o ex-jogador do Leeds United após a partida.
O atacante reconheceu que, embora o elenco esteja sentindo os efeitos dos esforços recentes, o impulso psicológico de permanecer na liderança da La Liga é enorme. “É verdade que há um certo cansaço do último jogo, porque foi uma partida muito difícil, e isso é normal. O mais importante é que garantimos os três pontos”, concluiu Raphinha, enquanto o Barcelona busca levar esse ímpeto vitorioso para a cova dos leões no St James' Park.
Publicidade