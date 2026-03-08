“Tudo isso parece um sonho” – Rob Mac agradece ao Wrexham e ao Chelsea pela clássica partida da FA Cup com uma mensagem de “até breve” para os gigantes da Premier League

A atmosfera elétrica no Racecourse Ground alimentou um time feroz do Wrexham, que surpreendeu duas vezes o time bilionário do Chelsea em um clássico emocionante da FA Cup. Os anfitriões do Campeonato inicialmente assumiram a liderança com um gol habilidoso de Sam Smith e, após um infeliz gol contra de Arthur Okonkwo empatar o placar no final do primeiro tempo, o Wrexham recuperou a vantagem de forma dramática no final do segundo tempo com um gol engenhoso de Callum Doyle. No entanto, a rápida resposta de Josh Acheampong levou o jogo para a prorrogação, uma tarefa complicada pelo devastador cartão vermelho assistido pelo VAR para George Dobson, do Wrexham, pouco antes do apito dos 90 minutos.

Com dez jogadores, a resistência heróica dos anfitriões foi quebrada por um voleio impressionante de Alejandro Garnacho e, após um potencial empate de Lewis Brunt ter sido agonizantemente anulado por impedimento através do VAR, Joao Pedro finalizou um contra-ataque rápido nos segundos finais para selar uma vitória difícil por 4 a 2 e salvar o gigante da Premier League de uma derrota monumental.