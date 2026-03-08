Getty Images Sport
Traduzido por
“Tudo isso parece um sonho” – Rob Mac agradece ao Wrexham e ao Chelsea pela clássica partida da FA Cup com uma mensagem de “até breve” para os gigantes da Premier League
Wrexham leva gigantes da Premier League ao limite
A atmosfera elétrica no Racecourse Ground alimentou um time feroz do Wrexham, que surpreendeu duas vezes o time bilionário do Chelsea em um clássico emocionante da FA Cup. Os anfitriões do Campeonato inicialmente assumiram a liderança com um gol habilidoso de Sam Smith e, após um infeliz gol contra de Arthur Okonkwo empatar o placar no final do primeiro tempo, o Wrexham recuperou a vantagem de forma dramática no final do segundo tempo com um gol engenhoso de Callum Doyle. No entanto, a rápida resposta de Josh Acheampong levou o jogo para a prorrogação, uma tarefa complicada pelo devastador cartão vermelho assistido pelo VAR para George Dobson, do Wrexham, pouco antes do apito dos 90 minutos.
Com dez jogadores, a resistência heróica dos anfitriões foi quebrada por um voleio impressionante de Alejandro Garnacho e, após um potencial empate de Lewis Brunt ter sido agonizantemente anulado por impedimento através do VAR, Joao Pedro finalizou um contra-ataque rápido nos segundos finais para selar uma vitória difícil por 4 a 2 e salvar o gigante da Premier League de uma derrota monumental.
- Getty Images Sport
Mac reflete sobre uma noite maravilhosa
Nas redes sociais, o criador de It's Always Sunny in Philadelphia, Mac, refletiu sobre o espetáculo e expressou seu imenso orgulho pela comunidade e pelo time. Sob as luzes do norte de Gales, o Wrexham provou que pode enfrentar de igual para igual a elite mundial, levando Mac a postar no X: “Talvez seja a falta de sono, mas estou tomado por uma enorme gratidão. Tudo isso parece um sonho. Obrigado ao povo de Wrexham e ao @Wrexham_AFC por me deixarem fazer parte disso.”
“E obrigado ao @ChelseaFC por uma partida incrível. Vi vários dos rapazes depois do jogo e no aeroporto, e eles não poderiam ter sido mais simpáticos e solidários. Não precisa ser ódio e raiva. Pode ser lindo. Espero que nos vejamos novamente em breve.”
Controvérsia sobre o VAR estraga a festa
A introdução do VAR, que o Wrexham não utiliza no Campeonato, deixou McElhenney frustrado após o cartão vermelho para George Dobson e um gol de empate anulado no final da partida, que teria deixado o placar em 3 a 3. Quando questionado pela ESPN sobre sua opinião sobre a tecnologia, ele perguntou: “Você pode censurar algo aqui?”, antes de afirmar: “Acho que o canto era ‘F*** VAR!’”.
Reynolds concordou, acrescentando em tom de brincadeira: “Eles disseram isso mesmo. Na verdade, vão chamar o VAR para o que você acabou de dizer.”
- Getty Images Sport
Olhos firmemente voltados para o prêmio da Premier League
No final das contas, a noite confirmou que o Wrexham pertence ao grande palco, já que o clube volta a se concentrar em seu objetivo principal: garantir a promoção para a primeira divisão. Com os Red Dragons atualmente ocupando uma vaga nos playoffs, o sonho de disputar partidas regulares contra times como o Chelsea está se tornando mais realista a cada semana. Por enquanto, os proprietários de Hollywood e seu time podem manter a cabeça erguida após uma noite que provou que a magia da copa continua viva e forte.
Publicidade