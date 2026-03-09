Raheem Sterling em entrevista extremamente constrangedora ao responder com agressividade a um repórter que riu dele por não ter marcado gols em sua primeira partida pelo Feyenoord

Após o emocionante empate em 3 a 3, Sterling enfrentou a imprensa para refletir sobre sua estreia completa sob o comando do técnico Robin van Persie. Em entrevista à ESPN após a partida, o ponta inglês foi sincero sobre seu desempenho e a incapacidade da equipe de garantir a vitória. Embora o jogador de 31 anos estivesse bastante otimista por ter conquistado minutos cruciais e se adaptado à vida na Eredivisie, o clima ficou tenso durante uma troca de palavras sobre um momento decisivo no segundo tempo, em que ele não conseguiu aproveitar uma chance de gol.

Quando o entrevistador perguntou com uma risada: “Você deveria ter marcado um gol?”, o ex-jogador do Chelsea não achou graça. Sterling deu um sorriso irônico antes de responder: “Você não deveria estar rindo, meu amigo! Mas sim, é uma daquelas situações em que, como eu disse, [eu preciso] tirar as teias de aranha. Tive a oportunidade e, pelos meus padrões, é algo que quero aproveitar, pois teria sido o gol da vitória. É um bom ponto de partida e, na próxima vez, tenho que mandar a bola para o fundo da rede.”