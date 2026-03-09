Goal.com
Raheem Sterling em entrevista extremamente constrangedora ao responder com agressividade a um repórter que riu dele por não ter marcado gols em sua primeira partida pelo Feyenoord

Raheem Sterling ficou visivelmente insatisfeito após o caótico empate de 3 a 3 do Feyenoord com o NAC Breda, depois que um repórter pareceu rir ao questionar o ponta sobre uma oportunidade perdida de gol. Fazendo sua primeira partida como titular pelo gigante da Eredivisie, Sterling foi substituído aos 64 minutos e ficou perplexo quando o entrevistador perguntou se ele preferia ter continuado em campo.

  • Sterling confronta repórter por causa de risada

    Após o emocionante empate em 3 a 3, Sterling enfrentou a imprensa para refletir sobre sua estreia completa sob o comando do técnico Robin van Persie. Em entrevista à ESPN após a partida, o ponta inglês foi sincero sobre seu desempenho e a incapacidade da equipe de garantir a vitória. Embora o jogador de 31 anos estivesse bastante otimista por ter conquistado minutos cruciais e se adaptado à vida na Eredivisie, o clima ficou tenso durante uma troca de palavras sobre um momento decisivo no segundo tempo, em que ele não conseguiu aproveitar uma chance de gol.

    Quando o entrevistador perguntou com uma risada: “Você deveria ter marcado um gol?”, o ex-jogador do Chelsea não achou graça. Sterling deu um sorriso irônico antes de responder: “Você não deveria estar rindo, meu amigo! Mas sim, é uma daquelas situações em que, como eu disse, [eu preciso] tirar as teias de aranha. Tive a oportunidade e, pelos meus padrões, é algo que quero aproveitar, pois teria sido o gol da vitória. É um bom ponto de partida e, na próxima vez, tenho que mandar a bola para o fundo da rede.”

  • Assista ao vídeo

    Em outro momento constrangedor da mesma entrevista, Sterling parece perplexo quando o repórter pergunta, de forma bizarra, se ele queria permanecer em campo após ter sido substituído aos 64 minutos.

  • Mais minutos em campo para Sterling

    Respondendo às perguntas estranhas sobre sua saída antecipada, o jogador da seleção inglesa insistiu que estava fisicamente pronto para uma carga de trabalho mais pesada, apesar de seus minutos limitados. “Sim, eu me sentia bem o suficiente para continuar, mas, claro, a decisão é do técnico”, explicou ele sobre a decisão de Van Persie. Insistindo no óbvio desejo de continuar jogando, Sterling acrescentou: “Como todo jogador de futebol. Quando você está em campo, só quer continuar em campo. Mas é compreensível”.

    A transferência de Sterling para Roterdã não foi isenta de críticas, mas ele encontrou um aliado ferrenho no ex-companheiro de equipe do Man City, Jack Grealish. Depois que uma conta nas redes sociais zombou da estreia inicial de Sterling como um “pesadelo” e o comparou a “Bambi no gelo”, o jogador emprestado pelo Everton rebateu. Grealish respondeu à crítica “estúpida” com uma defesa apaixonada de seu amigo.

    “Que postagem idiota no Instagram, cara, o que há de errado com vocês?”, escreveu Grealish na seção de comentários. “O cara não joga nem treina há muito tempo. Pessoas como vocês são o que há de errado com o mundo. Tenham um pouco de respeito.” O apoio surge enquanto Sterling continua se adaptando a uma nova liga após um final frustrante em Stamford Bridge, onde foi forçado a treinar longe do time titular.

    Focando nos aspectos positivos

    O Feyenoord ocupa atualmente o segundo lugar, mas continua a 19 pontos do líder PSV. Sterling, que rescindiu seu contrato com o Chelsea por mútuo consentimento em janeiro, continua focado nos aspectos positivos. “É mais um passo positivo. Tenho sentimentos contraditórios em relação ao desempenho, porque achei que poderíamos ter vencido o jogo. Houve alguns momentos de desatenção, mas achei que jogamos muito bem em outros momentos”, concluiu. Com o apoio incondicional de seus companheiros e uma importante primeira partida como titular em seu currículo, Sterling certamente estará ansioso para silenciar seus críticos e encontrar sua melhor forma na Holanda.

