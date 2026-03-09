VÍDEO: “É como Hogwarts!” – Os astros do Barcelona ficaram impressionados ao chegarem para se hospedar no “hotel Harry Potter” para o confronto da Liga dos Campeões contra o Newcastle

A semelhança com o mundo de Harry Potter não passou despercebida pelos jogadores, com o dinâmico meio-campista Gavi particularmente impressionado com o hotel cinco estrelas. Ao caminhar pelos corredores grandiosos, o jovem foi flagrado pelas câmeras dizendo: “É como Hogwarts. Estamos em Harry Potter? É muito legal.” Os canais oficiais do clube nas redes sociais entraram na onda, compartilhando um vídeo de Lamine Yamal e Fermin Lopez com a legenda: “Sua aula de Poções está prestes a começar”, enquanto outra postagem declarava: “Pedri finalmente está em Hogwarts.”

Apesar da natureza descontraída de sua chegada, o time está bem ciente do teste que os espera no St. James' Park. Fermin recentemente alertou seus companheiros de equipe que eles devem estar prontos para uma batalha, afirmando: “Sabemos que enfrentaremos uma partida semelhante à que jogamos aqui [quando enfrentaram o Newcastle na fase de grupos em setembro de 2025], em um estádio muito difícil contra um adversário muito físico. Esperamos ter um ótimo desempenho, jogar nosso jogo normal e vencer.”