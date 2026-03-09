Goal.com
Barcelona Pedri Harry Potter GFXGetty & FC Barcelona
Muhammad Zaki

Traduzido por

VÍDEO: “É como Hogwarts!” – Os astros do Barcelona ficaram impressionados ao chegarem para se hospedar no “hotel Harry Potter” para o confronto da Liga dos Campeões contra o Newcastle

As superestrelas do Barcelona trocaram o sol da Catalunha pelo charme histórico de Northumberland e parece que se encontraram em um país das maravilhas mágico. Antes da importante partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Newcastle United, a equipe de Hansi Flick se hospedou no Matfen Hall, uma mansão deslumbrante de 200 anos que deixou os jogadores convencidos de que haviam embarcado acidentalmente no Expresso de Hogwarts, em vez de um jato particular.

  • Estrelas blaugranas encantadas com refúgio de luxo

    Os líderes da Liga chegaram à Inglaterra animados pela vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Club no sábado, resultado que os colocou quatro pontos à frente do Real Madrid. No entanto, a intensidade da disputa pelo título foi brevemente esquecida quando Pedri, Lamine Yamal e Robert Lewandowski exploraram o ambiente gótico, com grandes lustres, tapeçarias antigas e portas em arco de madeira em uma propriedade de 300 acres.

  • Assista ao vídeo

  • Gavi e Yamal abraçam a magia

    A semelhança com o mundo de Harry Potter não passou despercebida pelos jogadores, com o dinâmico meio-campista Gavi particularmente impressionado com o hotel cinco estrelas. Ao caminhar pelos corredores grandiosos, o jovem foi flagrado pelas câmeras dizendo: “É como Hogwarts. Estamos em Harry Potter? É muito legal.” Os canais oficiais do clube nas redes sociais entraram na onda, compartilhando um vídeo de Lamine Yamal e Fermin Lopez com a legenda: “Sua aula de Poções está prestes a começar”, enquanto outra postagem declarava: “Pedri finalmente está em Hogwarts.”

    Apesar da natureza descontraída de sua chegada, o time está bem ciente do teste que os espera no St. James' Park. Fermin recentemente alertou seus companheiros de equipe que eles devem estar prontos para uma batalha, afirmando: “Sabemos que enfrentaremos uma partida semelhante à que jogamos aqui [quando enfrentaram o Newcastle na fase de grupos em setembro de 2025], em um estádio muito difícil contra um adversário muito físico. Esperamos ter um ótimo desempenho, jogar nosso jogo normal e vencer.”

  • Newcastle United FC v FC Barcelona - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1Getty Images Sport

    Newcastle busca vantagem na primeira partida

    O Newcastle busca uma resposta após a decepcionante eliminação da FA Cup pelas mãos do Manchester City, e os torcedores do St. James' Park pretendem criar uma atmosfera muito menos acolhedora do que os jardins luxuosos e as bibliotecas tranquilas do Matfen Hall. Enquanto isso, Flick e seus jogadores esperam que a magia do ambiente se traduza em campo, enquanto buscam garantir uma vantagem vital na primeira partida. Para um time que busca a glória nacional e europeia, uma vitória no nordeste seria o resultado perfeito para manter vivo o sonho de conquistar o triplo.

