VÍDEO: “É como Hogwarts!” – Os astros do Barcelona ficaram impressionados ao chegarem para se hospedar no “hotel Harry Potter” para o confronto da Liga dos Campeões contra o Newcastle
Estrelas blaugranas encantadas com refúgio de luxo
Os líderes da Liga chegaram à Inglaterra animados pela vitória por 1 a 0 sobre o Athletic Club no sábado, resultado que os colocou quatro pontos à frente do Real Madrid. No entanto, a intensidade da disputa pelo título foi brevemente esquecida quando Pedri, Lamine Yamal e Robert Lewandowski exploraram o ambiente gótico, com grandes lustres, tapeçarias antigas e portas em arco de madeira em uma propriedade de 300 acres.
Gavi e Yamal abraçam a magia
A semelhança com o mundo de Harry Potter não passou despercebida pelos jogadores, com o dinâmico meio-campista Gavi particularmente impressionado com o hotel cinco estrelas. Ao caminhar pelos corredores grandiosos, o jovem foi flagrado pelas câmeras dizendo: “É como Hogwarts. Estamos em Harry Potter? É muito legal.” Os canais oficiais do clube nas redes sociais entraram na onda, compartilhando um vídeo de Lamine Yamal e Fermin Lopez com a legenda: “Sua aula de Poções está prestes a começar”, enquanto outra postagem declarava: “Pedri finalmente está em Hogwarts.”
Apesar da natureza descontraída de sua chegada, o time está bem ciente do teste que os espera no St. James' Park. Fermin recentemente alertou seus companheiros de equipe que eles devem estar prontos para uma batalha, afirmando: “Sabemos que enfrentaremos uma partida semelhante à que jogamos aqui [quando enfrentaram o Newcastle na fase de grupos em setembro de 2025], em um estádio muito difícil contra um adversário muito físico. Esperamos ter um ótimo desempenho, jogar nosso jogo normal e vencer.”
Newcastle busca vantagem na primeira partida
O Newcastle busca uma resposta após a decepcionante eliminação da FA Cup pelas mãos do Manchester City, e os torcedores do St. James' Park pretendem criar uma atmosfera muito menos acolhedora do que os jardins luxuosos e as bibliotecas tranquilas do Matfen Hall. Enquanto isso, Flick e seus jogadores esperam que a magia do ambiente se traduza em campo, enquanto buscam garantir uma vantagem vital na primeira partida. Para um time que busca a glória nacional e europeia, uma vitória no nordeste seria o resultado perfeito para manter vivo o sonho de conquistar o triplo.
