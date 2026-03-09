Kylian Mbappe está de volta! Grande impulso para o Real Madrid com o retorno do astro francês aos treinos antes do confronto com o Manchester City

O Real Madrid está entrando na fase final de sua preparação com apenas 17 jogadores do time principal totalmente disponíveis para seleção. A equipe médica está acompanhando o progresso de Mbappé a cada hora, mas o clube mantém uma postura cautelosa, com relatos sugerindo que não arriscarão o atacante a menos que ele esteja perto de 100% de sua forma física, priorizando sua disponibilidade a longo prazo para a segunda partida e a Copa do Mundo no verão. A pressão agora recai sobre Arbeloa para superar esses obstáculos de seleção contra o City, que continua sendo um dos favoritos ao troféu.