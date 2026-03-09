Getty Images Sport
Kylian Mbappe está de volta! Grande impulso para o Real Madrid com o retorno do astro francês aos treinos antes do confronto com o Manchester City
Mbappé regressa a Valdebebas
Embora sua presença seja um grande incentivo psicológico, Mbappé não completou uma sessão inteira com o grupo principal, realizando, em vez disso, exercícios contínuos de corrida ao lado do preparador físico Sebastien Devillaz, de acordo com o Tribuna. Apesar das perspectivas otimistas no campo de treinamento, o relatório sugere que sua participação na quarta-feira, para a primeira partida do confronto com o City, continua sendo altamente improvável, já que ele continua seguindo um plano de recuperação personalizado.
Confirmada a saída de Carreras
Embora o foco continue nas superestrelas que estão retornando, o Los Blancos sofreu um revés defensivo envolvendo o lateral Álvaro Carreras. O relatório médico oficial divulgado pelo clube confirmou que “após os exames realizados em nosso jogador Álvaro Carreras pelos Serviços Médicos do Real Madrid, ele foi diagnosticado com uma lesão muscular na panturrilha da perna direita”. Dada a atualização e o fato de que o Madrid enfrenta o City em apenas dois dias, parece quase certo que ele também perderá a primeira partida da eliminatória.
Rudiger e Camavinga proporcionam alívio
Nem tudo são más notícias para a hierarquia do Los Blancos, já que dois pilares defensivos importantes voltaram para reforçar o elenco. Antonio Rudiger foi visto de volta aos treinos completos e deve jogar na defesa contra o City. Além disso, Eduardo Camavinga superou com sucesso um período difícil envolvendo uma infecção dentária persistente para se juntar ao grupo principal, colocando-se na disputa por uma vaga no meio-campo ou na lateral esquerda.
O foco volta-se para o confronto com o City
O Real Madrid está entrando na fase final de sua preparação com apenas 17 jogadores do time principal totalmente disponíveis para seleção. A equipe médica está acompanhando o progresso de Mbappé a cada hora, mas o clube mantém uma postura cautelosa, com relatos sugerindo que não arriscarão o atacante a menos que ele esteja perto de 100% de sua forma física, priorizando sua disponibilidade a longo prazo para a segunda partida e a Copa do Mundo no verão. A pressão agora recai sobre Arbeloa para superar esses obstáculos de seleção contra o City, que continua sendo um dos favoritos ao troféu.
