Luis Enrique questiona a força mental do PSG após mais uma derrota antes do confronto com o Chelsea pela Liga dos Campeões
Erros atípicos custam caro ao PSG
Os parisienses pareciam uma sombra do que costumam ser na noite de sexta-feira, apresentando-se lentos e propensos a erros contra um time clínico do Mônaco. Apesar do gol de Bradley Barcola, o desempenho foi prejudicado por erros atípicos e uma aparente falta de competitividade, levando à frustração audível da torcida do Parc des Princes quando soou o apito final da primeira derrota em casa na liga nesta campanha, mas a sétima em todas as competições.
Desconexão mental no Parc des Princes
A derrota abriu um debate sobre se o PSG está preparado para defender seu título no cenário europeu de elite. Enrique foi direto quando questionado se a questão era psicológica, dizendo ao L'Equipe: “Claramente, quando há problemas, é a cabeça que se desconecta primeiro. É normal. É uma sensação estranha, ruim, mas você tem que saber que é apenas uma partida. Você está sempre procurando a chave para entender por que pode falhar, mas são vários fatores. A confiança não é algo que se pode comprar... você tem que construí-la dia após dia. Estamos em dificuldades, mas devemos manter a esperança de mudar isso.”
Sem desculpas em relação ao treinamento
O momento dessa queda é particularmente preocupante para os gigantes parisienses, que têm lutado por consistência nas últimas semanas. Uma reportagem da RMC Sport sugere que a comissão técnica do PSG já havia notado desempenhos e comportamentos abaixo do esperado durante os treinos que antecederam a partida contra o Mônaco. Apesar desses sinais de alerta, Enrique continua determinado a apoiar seus jogadores enquanto eles se preparam para a competição europeia.
Quando questionado se a raiz do problema estava na preparação da semana, o ex-técnico do Barcelona foi rápido em descartar essa possibilidade: “Não, não foi nos treinos. Treinar não é a mesma coisa que jogar. Mas o que eu gostaria de dizer é que não quero perder a fé nesta equipe. Acho que mostramos essa mentalidade de nunca desistir até o fim. Quando tivemos situações para mudar o resultado, sofremos outro gol, então foi difícil e o jogo acabou. Não é o melhor resultado para chegar à Liga dos Campeões, estamos cientes disso, mas vamos tentar superar isso.”
Vantagem sobre o Chelsea na eliminatória da Liga dos Campeões
Apesar do revés doméstico, o PSG recebeu um impulso na programação depois que as autoridades francesas concordaram em adiar a partida da Ligue 1 contra o Nantes, originalmente marcada para meados de março. Essa ajuda administrativa tem como objetivo dar aos parisienses o máximo de tempo de recuperação entre as duas partidas contra o Blues. Resta saber se esse descanso extra poderá curar o cansaço mental identificado pelo técnico. A equipe de Enrique precisará encontrar respostas rapidamente, já que o Chelsea, que já os derrotou na final do Mundial de Clubes no verão passado, buscará capitalizar sobre qualquer fragilidade mental remanescente nas fileiras parisienses.
