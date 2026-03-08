Goal.com
Ao Vivo
+18 | Conteúdo Comercial | Aplicam-se termos e condições | Jogue com responsabilidade | Princípios editoriais
Luis EnriqueGetty
Muhammad Zaki

Traduzido por

Luis Enrique questiona a força mental do PSG após mais uma derrota antes do confronto com o Chelsea pela Liga dos Campeões

Luis Enrique admitiu que o Paris Saint-Germain está sofrendo de uma “desconexão” mental depois que o líder da Ligue 1 sofreu uma derrota por 3 a 1 em casa contra o Mônaco. O resultado marca uma reviravolta preocupante na forma do campeão europeu, ocorrendo apenas cinco dias antes de receber o Chelsea na primeira partida das tão esperadas oitavas de final da Liga dos Campeões, no Parc des Princes.

  • Erros atípicos custam caro ao PSG

    Os parisienses pareciam uma sombra do que costumam ser na noite de sexta-feira, apresentando-se lentos e propensos a erros contra um time clínico do Mônaco. Apesar do gol de Bradley Barcola, o desempenho foi prejudicado por erros atípicos e uma aparente falta de competitividade, levando à frustração audível da torcida do Parc des Princes quando soou o apito final da primeira derrota em casa na liga nesta campanha, mas a sétima em todas as competições.

    • Publicidade
  • FBL-FRA-LIGUE1-PSG-MONACOAFP

    Desconexão mental no Parc des Princes

    A derrota abriu um debate sobre se o PSG está preparado para defender seu título no cenário europeu de elite. Enrique foi direto quando questionado se a questão era psicológica, dizendo ao L'Equipe: “Claramente, quando há problemas, é a cabeça que se desconecta primeiro. É normal. É uma sensação estranha, ruim, mas você tem que saber que é apenas uma partida. Você está sempre procurando a chave para entender por que pode falhar, mas são vários fatores. A confiança não é algo que se pode comprar... você tem que construí-la dia após dia. Estamos em dificuldades, mas devemos manter a esperança de mudar isso.”

  • Sem desculpas em relação ao treinamento

    O momento dessa queda é particularmente preocupante para os gigantes parisienses, que têm lutado por consistência nas últimas semanas. Uma reportagem da RMC Sport sugere que a comissão técnica do PSG já havia notado desempenhos e comportamentos abaixo do esperado durante os treinos que antecederam a partida contra o Mônaco. Apesar desses sinais de alerta, Enrique continua determinado a apoiar seus jogadores enquanto eles se preparam para a competição europeia.

    Quando questionado se a raiz do problema estava na preparação da semana, o ex-técnico do Barcelona foi rápido em descartar essa possibilidade: “Não, não foi nos treinos. Treinar não é a mesma coisa que jogar. Mas o que eu gostaria de dizer é que não quero perder a fé nesta equipe. Acho que mostramos essa mentalidade de nunca desistir até o fim. Quando tivemos situações para mudar o resultado, sofremos outro gol, então foi difícil e o jogo acabou. Não é o melhor resultado para chegar à Liga dos Campeões, estamos cientes disso, mas vamos tentar superar isso.”

  • Chelsea FC v Paris Saint-Germain: Final - FIFA Club World Cup 2025Getty Images Sport

    Vantagem sobre o Chelsea na eliminatória da Liga dos Campeões

    Apesar do revés doméstico, o PSG recebeu um impulso na programação depois que as autoridades francesas concordaram em adiar a partida da Ligue 1 contra o Nantes, originalmente marcada para meados de março. Essa ajuda administrativa tem como objetivo dar aos parisienses o máximo de tempo de recuperação entre as duas partidas contra o Blues. Resta saber se esse descanso extra poderá curar o cansaço mental identificado pelo técnico. A equipe de Enrique precisará encontrar respostas rapidamente, já que o Chelsea, que já os derrotou na final do Mundial de Clubes no verão passado, buscará capitalizar sobre qualquer fragilidade mental remanescente nas fileiras parisienses.

Liga dos Campeões
PSG crest
PSG
PSG
Chelsea crest
Chelsea
CHE
0