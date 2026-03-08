Luis Enrique questiona a força mental do PSG após mais uma derrota antes do confronto com o Chelsea pela Liga dos Campeões

O momento dessa queda é particularmente preocupante para os gigantes parisienses, que têm lutado por consistência nas últimas semanas. Uma reportagem da RMC Sport sugere que a comissão técnica do PSG já havia notado desempenhos e comportamentos abaixo do esperado durante os treinos que antecederam a partida contra o Mônaco. Apesar desses sinais de alerta, Enrique continua determinado a apoiar seus jogadores enquanto eles se preparam para a competição europeia.

Quando questionado se a raiz do problema estava na preparação da semana, o ex-técnico do Barcelona foi rápido em descartar essa possibilidade: “Não, não foi nos treinos. Treinar não é a mesma coisa que jogar. Mas o que eu gostaria de dizer é que não quero perder a fé nesta equipe. Acho que mostramos essa mentalidade de nunca desistir até o fim. Quando tivemos situações para mudar o resultado, sofremos outro gol, então foi difícil e o jogo acabou. Não é o melhor resultado para chegar à Liga dos Campeões, estamos cientes disso, mas vamos tentar superar isso.”