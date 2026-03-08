AFP
“Você tem que dar um abraço neles!” – Igor Tudor criticado pelo ex-técnico do Tottenham por mudar de opinião sobre a luta contra o rebaixamento
Uma dura realidade da Premier League para o técnico interino
A situação do Tottenham tornou-se cada vez mais grave após a derrota por 2 a 1 contra o Fulham, seguida por uma derrota em casa por 3 a 1 contra o Crystal Palace. Sherwood acredita que a intensidade do futebol inglês pegou Tudor desprevenido. “Acho que ele levou um tapa na cara pela competição na Premier League. Não é fácil. É uma competição difícil. Ele parece perdido às vezes na linha lateral. Ele não sabia nada sobre isso”, observou Sherwood na Sky Sports.
Tudor criticado por mudar de opinião
Sherwood expressou sua descrença com a rapidez com que o clima se deteriorou, com o Spurs atualmente ocupando a 16ª posição após uma série de resultados desastrosos. Redknapp foi particularmente crítico em relação à mudança de tom de Tudor, que passou de total confiança a criticar publicamente seu time. “Ele passou de ‘garanto 100% que passaremos a próxima temporada na Premier League’ para ‘os jogadores não estão em forma, não somos bons no ataque, não somos bons no meio-campo, não somos bons na defesa, precisamos que nossos jogadores lesionados voltem à forma física’”. Você tem que seguir em frente com o que tem. Esqueça todas essas bobagens. Concentre-se nos jogadores que estão em forma no momento e tente animá-los”, acrescentou.
A necessidade de um abraço caloroso
De acordo com Sherwood, a abordagem agressiva atual em relação ao time provavelmente terá um efeito contrário, já que a ameaça do Campeonato se aproxima. “Você não consegue esse impulso [do novo técnico] batendo neles com um bastão”, argumentou Sherwood. “Não se a desvantagem for o rebaixamento. Você tem que dar um abraço neles. Você tem que encontrar a melhor solução. Você tem que dar a eles uma solução fácil sobre como vamos jogar. É assim que jogamos.”
A ameaça iminente do Campeonato
As especulações sobre o futuro de Tudor já estão aumentando, mas o clube parece decidido a mantê-lo no cargo no futuro imediato. Quando confrontado diretamente com perguntas sobre a segurança do seu emprego após a derrota para o Palace, Tudor permaneceu calado sobre o seu futuro no Spurs, respondendo com um simples “sem comentários” quando questionado se estaria no banco de reservas no próximo jogo.
O calendário não oferece trégua para os gigantes em dificuldades. Com um confronto pelas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid no horizonte e uma viagem difícil a Liverpool a seguir, a pressão está chegando a um ponto crítico. Apenas um ano após a glória na Liga Europa, o Spurs agora enfrenta a ameaça muito real de um jogo decisivo contra o Nottingham Forest, uma realidade que Sherwood e os torcedores do Spurs acham impossível de aceitar.
