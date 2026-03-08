“Você tem que dar um abraço neles!” – Igor Tudor criticado pelo ex-técnico do Tottenham por mudar de opinião sobre a luta contra o rebaixamento

As especulações sobre o futuro de Tudor já estão aumentando, mas o clube parece decidido a mantê-lo no cargo no futuro imediato. Quando confrontado diretamente com perguntas sobre a segurança do seu emprego após a derrota para o Palace, Tudor permaneceu calado sobre o seu futuro no Spurs, respondendo com um simples “sem comentários” quando questionado se estaria no banco de reservas no próximo jogo.

O calendário não oferece trégua para os gigantes em dificuldades. Com um confronto pelas oitavas de final da Liga dos Campeões contra o Atlético de Madrid no horizonte e uma viagem difícil a Liverpool a seguir, a pressão está chegando a um ponto crítico. Apenas um ano após a glória na Liga Europa, o Spurs agora enfrenta a ameaça muito real de um jogo decisivo contra o Nottingham Forest, uma realidade que Sherwood e os torcedores do Spurs acham impossível de aceitar.