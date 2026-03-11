Moataz Elgammal

Arteta furioso após empate do Arsenal com o Leverkusen

Mikel Arteta expressou sua frustração após o Arsenal ter sido derrotado em seu próprio jogo durante o empate em 1 a 1 com o Bayer Leverkusen pela Liga dos Campeões. O técnico lamentou a falta de urgência e atenção de sua equipe, que sofreu um gol em uma jogada ensaiada, uma tática na qual os Gunners geralmente dominam. No entanto, um pênalti convertido por Kai Havertz no final da partida garantiu que a disputa pelas oitavas de final permaneça equilibrada antes do jogo de volta.