Moataz Elgammal

André quebra o silêncio sobre a transferência fracassada para o Milan
O jovem astro do Corinthians, André, finalmente se pronunciou sobre o fracasso de sua transferência para o AC Milan, insistindo que, embora jogar na Europa continue sendo um objetivo de longo prazo, ele está satisfeito em permanecer no gigante brasileiro. O meio-campista de 19 anos emergiu como um dos talentos mais promissores da América do Sul, atraindo grande interesse do Rossoneri durante a recente janela de transferências, antes que as negociações fossem abruptamente interrompidas pela diretoria do clube.