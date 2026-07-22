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Moataz Elgammal

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O Manchester City chega a um acordo para a renovação de dois contratos com seus astros após fechar o acordo com Phil Foden

Mercado da bola
Manchester City
Premier League
P. Foden
A. Khusanov
J. Doku

O Manchester City garantiu o futuro a longo prazo de dois jogadores essenciais do time principal: Abdukodir Khusanov e Jeremy Doku devem assinar novos contratos que os manterão no Etihad Stadium até 2031. O duplo acordo vem logo após a renovação de Phil Foden por mais quatro anos, enquanto o clube se prepara para uma nova era sob o comando do técnico Enzo Maresca.

  • Garantir a permanência dos principais profissionais para o futuro

    De acordo com uma reportagem do The Athletic, o City agiu rapidamente para garantir que Khusanov e Doku assinassem novos contratos de longo prazo, válidos até 2031.

    Desde que chegou do Lens em janeiro de 2025, Khusanov teve um desempenho admirável na defesa durante a segunda metade da última temporada, quando Ruben Dias e Josko Gvardiol sofreram lesões.

    Já Doku tem sido uma presença notavelmente consistente no elenco. O ponta disputou mais de 40 partidas em cada uma de suas três temporadas com o Manchester City, demonstrando seu valor duradouro para a equipe. Ambos os jogadores são considerados peças fundamentais do quebra-cabeça para a era pós-Pep Guardiola.

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  • Phil Foden Man City ratings GFXGOAL

    A contratação de Foden dá o pontapé inicial nas negociações do verão

    As notícias sobre Khusanov e Doku surgem logo após Foden ter assinado oficialmente, nesta quarta-feira, um novo contrato de quatro anos. Foden permanecerá agora no City até pelo menos 2030, com a opção de prorrogar o contrato por mais 12 meses.

    Com a Copa do Mundo já no retrovisor, espera-se que essas importantes renovações de contrato tragam um novo entusiasmo à torcida antes da próxima temporada.

    Além da notável contratação de Elliot Anderson, o City teve uma janela de transferências de verão relativamente tranquila. No entanto, com o retorno dos jogadores aos treinos, os preparativos estão ganhando ritmo sob o olhar atento do recém-nomeado técnico Enzo Maresca.

  • Esclarecendo as incertezas e os rumores sobre a defesa

    O City também vem lidando com outras questões urgentes relacionadas ao elenco nesta semana, já que rumores sobre o futuro de Rodri causaram certa preocupação entre os torcedores.

    Especulações sobre uma possível transferência para o Real Madrid no meio do ano surgiram nas últimas 24 horas, mas a enxurrada de renovações iminentes serviu como uma distração bem-vinda.

    Fundamentalmente, espera-se que Gvardiol também tenha seu novo contrato confirmado muito em breve. Esse desdobramento representa um grande alívio para o City, já que Gvardiol vinha considerando seriamente a possibilidade de deixar o clube. Ao garantir a permanência de Gvardiol, juntamente com Khusanov, Foden e Doku, o City conseguiu assegurar que seus jovens talentos mais promissores permaneçam no clube pelos próximos quatro a cinco anos.

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  • MarescaGetty Images

    O que vem a seguir para o Man City?

    O Manchester City prevê um final de janela de transferências de verão bastante movimentado no que diz respeito a transferências e ajustes no elenco. A equipe embarcará em breve nas turnês de pré-temporada programadas para Hong Kong e Coreia do Sul, enquanto Maresca continua a implementar sua visão tática. Os torcedores podem esperar uma enxurrada de novas atividades à medida que o clube finaliza seus preparativos para uma nova e exigente temporada da Premier League.

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