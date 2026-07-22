O Manchester City chega a um acordo para a renovação de dois contratos com seus astros após fechar o acordo com Phil Foden

De acordo com uma reportagem do The Athletic, o City agiu rapidamente para garantir que Khusanov e Doku assinassem novos contratos de longo prazo, válidos até 2031.

Desde que chegou do Lens em janeiro de 2025, Khusanov teve um desempenho admirável na defesa durante a segunda metade da última temporada, quando Ruben Dias e Josko Gvardiol sofreram lesões.

Já Doku tem sido uma presença notavelmente consistente no elenco. O ponta disputou mais de 40 partidas em cada uma de suas três temporadas com o Manchester City, demonstrando seu valor duradouro para a equipe. Ambos os jogadores são considerados peças fundamentais do quebra-cabeça para a era pós-Pep Guardiola.