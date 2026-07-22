AFP
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O Manchester City chega a um acordo para a renovação de dois contratos com seus astros após fechar o acordo com Phil Foden
Garantir a permanência dos principais profissionais para o futuro
De acordo com uma reportagem do The Athletic, o City agiu rapidamente para garantir que Khusanov e Doku assinassem novos contratos de longo prazo, válidos até 2031.
Desde que chegou do Lens em janeiro de 2025, Khusanov teve um desempenho admirável na defesa durante a segunda metade da última temporada, quando Ruben Dias e Josko Gvardiol sofreram lesões.
Já Doku tem sido uma presença notavelmente consistente no elenco. O ponta disputou mais de 40 partidas em cada uma de suas três temporadas com o Manchester City, demonstrando seu valor duradouro para a equipe. Ambos os jogadores são considerados peças fundamentais do quebra-cabeça para a era pós-Pep Guardiola.
- GOAL
A contratação de Foden dá o pontapé inicial nas negociações do verão
As notícias sobre Khusanov e Doku surgem logo após Foden ter assinado oficialmente, nesta quarta-feira, um novo contrato de quatro anos. Foden permanecerá agora no City até pelo menos 2030, com a opção de prorrogar o contrato por mais 12 meses.
Com a Copa do Mundo já no retrovisor, espera-se que essas importantes renovações de contrato tragam um novo entusiasmo à torcida antes da próxima temporada.
Além da notável contratação de Elliot Anderson, o City teve uma janela de transferências de verão relativamente tranquila. No entanto, com o retorno dos jogadores aos treinos, os preparativos estão ganhando ritmo sob o olhar atento do recém-nomeado técnico Enzo Maresca.
Esclarecendo as incertezas e os rumores sobre a defesa
O City também vem lidando com outras questões urgentes relacionadas ao elenco nesta semana, já que rumores sobre o futuro de Rodri causaram certa preocupação entre os torcedores.
Especulações sobre uma possível transferência para o Real Madrid no meio do ano surgiram nas últimas 24 horas, mas a enxurrada de renovações iminentes serviu como uma distração bem-vinda.
Fundamentalmente, espera-se que Gvardiol também tenha seu novo contrato confirmado muito em breve. Esse desdobramento representa um grande alívio para o City, já que Gvardiol vinha considerando seriamente a possibilidade de deixar o clube. Ao garantir a permanência de Gvardiol, juntamente com Khusanov, Foden e Doku, o City conseguiu assegurar que seus jovens talentos mais promissores permaneçam no clube pelos próximos quatro a cinco anos.
- Getty Images
O que vem a seguir para o Man City?
O Manchester City prevê um final de janela de transferências de verão bastante movimentado no que diz respeito a transferências e ajustes no elenco. A equipe embarcará em breve nas turnês de pré-temporada programadas para Hong Kong e Coreia do Sul, enquanto Maresca continua a implementar sua visão tática. Os torcedores podem esperar uma enxurrada de novas atividades à medida que o clube finaliza seus preparativos para uma nova e exigente temporada da Premier League.
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