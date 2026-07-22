O Liverpool dá o primeiro passo para contratar o craque do Mônaco, depois que o PSG teve mais uma oferta rejeitada

O Liverpool já garantiu a contratação de Victor Muñoz, do Osasuna, por 34,5 milhões de libras. No entanto, em entrevista coletiva na terça-feira, antes do confronto contra o Sunderland em um amistoso de pré-temporada, o novo técnico Andoni Iraola admitiu que são necessários mais reforços. Iraola afirmou: “Definitivamente, precisamos contratar um ponta. É preciso estar sempre aberto a novas opções para melhorar o elenco.

Há situações óbvias em que sabemos que precisamos contratar jogadores. Um ponta, por exemplo — precisamos, sem dúvida, contratar um ponta. Mas há outras situações em que teremos que analisar o que o mercado oferece, qual é o custo e como avaliamos os jogadores que já temos.”

Iraola acrescentou: “Temos algumas posições complicadas, nas quais contamos com jogadores lesionados em quem confiamos, mas ainda assim não é a situação ideal. Portanto, isso vai depender de muitos fatores.” Essa busca ocorre após o impasse na negociação pelo ponta Yan Diomande, do RB Leipzig, já que o Liverpool se dispôs a pagar apenas 86 milhões de libras, em comparação com o preço pedido estimado em 112 milhões de libras.