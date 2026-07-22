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O Liverpool dá o primeiro passo para contratar o craque do Mônaco, depois que o PSG teve mais uma oferta rejeitada
Akliouche impressiona pelo Mônaco
De acordo com a Sky Sports, o Liverpool avaliou a possível disponibilidade de Akliouche para reforçar suas opções nas laterais. Promovido da base, o jogador tem sido parte integrante do time principal do Mônaco desde 2021. Durante esse período, o talentoso ponta marcou impressionantes 23 gols em 139 partidas.
Ele teve uma temporada brilhante na última campanha, na qual marcou sete gols e deu 10 assistências em 43 partidas em todas as competições. Esses números impressionantes vieram antes de sua participação na Copa do Mundo, onde a França acabou sofrendo uma derrota por 6 a 4 para a Inglaterra na disputa pelo terceiro lugar.
- AFP
Ofertas do Paris Saint-Germain rejeitadas
O Liverpool identificou o atacante como seu principal alvo após a saída de Salah no final da última temporada, mas enfrenta forte concorrência para contratá-lo. O PSG tem buscado intensamente o jogador e fez várias ofertas por ele durante esta janela de transferências. No entanto, o Mônaco se manteve firme e, até o momento, não considerou aceitável nenhuma dessas propostas.
Acredita-se que a oferta mais recente do campeão da Ligue 1 tenha sido da ordem de 34 milhões de libras, que o Mônaco rejeitou rapidamente. Essa recusa incentivou o Liverpool a intensificar sua busca pelo ala altamente cotado antes do fechamento do mercado.
Iraola confirma que está em busca de um ponta
O Liverpool já garantiu a contratação de Victor Muñoz, do Osasuna, por 34,5 milhões de libras. No entanto, em entrevista coletiva na terça-feira, antes do confronto contra o Sunderland em um amistoso de pré-temporada, o novo técnico Andoni Iraola admitiu que são necessários mais reforços. Iraola afirmou: “Definitivamente, precisamos contratar um ponta. É preciso estar sempre aberto a novas opções para melhorar o elenco.
Há situações óbvias em que sabemos que precisamos contratar jogadores. Um ponta, por exemplo — precisamos, sem dúvida, contratar um ponta. Mas há outras situações em que teremos que analisar o que o mercado oferece, qual é o custo e como avaliamos os jogadores que já temos.”
Iraola acrescentou: “Temos algumas posições complicadas, nas quais contamos com jogadores lesionados em quem confiamos, mas ainda assim não é a situação ideal. Portanto, isso vai depender de muitos fatores.” Essa busca ocorre após o impasse na negociação pelo ponta Yan Diomande, do RB Leipzig, já que o Liverpool se dispôs a pagar apenas 86 milhões de libras, em comparação com o preço pedido estimado em 112 milhões de libras.
- Getty Images Sport
O que vem por aí para o Liverpool?
O Liverpool agora pretende formalizar seu interesse em Akliouche e testar a determinação do Mônaco com uma proposta oficial. Como o Paris Saint-Germain continua acompanhando a situação de perto, o Liverpool precisa agir rapidamente para garantir a contratação do jogador. Enquanto isso, Iraola se concentrará em preparar seu elenco para o próximo amistoso contra o Sunderland, no sábado.
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