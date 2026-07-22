Jürgen Klopp e a Federação Alemã de Futebol devem se reunir novamente antes que o ex-técnico do Liverpool assuma o lugar de Julian Nagelsmann

De acordo com a Sky Sport Germany, a DFB está se preparando para dar início a uma nova era com Klopp. Já se passaram mais de três semanas desde que Nagelsmann deixou o cargo após uma campanha desastrosa na Copa do Mundo, que terminou com a eliminação nas oitavas de final contra o Paraguai, em 29 de junho.

Uma reunião conjunta do conselho fiscal e dos acionistas da DFB teria sido marcada para a manhã desta quinta-feira para selar o acordo. No entanto, a entidade negou que convites oficiais tenham sido enviados, insistindo que vários detalhes finais ainda precisam ser resolvidos. Klopp tem sido, desde o início, o favorito indiscutível do presidente da DFB, Bernd Neuendorf, para assumir esse crucial projeto de reconstrução.