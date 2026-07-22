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Jürgen Klopp e a Federação Alemã de Futebol devem se reunir novamente antes que o ex-técnico do Liverpool assuma o lugar de Julian Nagelsmann
A DFB se prepara para uma nova era
De acordo com a Sky Sport Germany, a DFB está se preparando para dar início a uma nova era com Klopp. Já se passaram mais de três semanas desde que Nagelsmann deixou o cargo após uma campanha desastrosa na Copa do Mundo, que terminou com a eliminação nas oitavas de final contra o Paraguai, em 29 de junho.
Uma reunião conjunta do conselho fiscal e dos acionistas da DFB teria sido marcada para a manhã desta quinta-feira para selar o acordo. No entanto, a entidade negou que convites oficiais tenham sido enviados, insistindo que vários detalhes finais ainda precisam ser resolvidos. Klopp tem sido, desde o início, o favorito indiscutível do presidente da DFB, Bernd Neuendorf, para assumir esse crucial projeto de reconstrução.
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Acordo com a Red Bull abre caminho
Espera-se que o técnico de 59 anos assine um contrato de quatro anos, que o manterá no cargo até a Copa do Mundo de 2030. Um obstáculo significativo era Klopp e suas obrigações contratuais como diretor de futebol global da Red Bull.
No entanto, chegou-se a um acordo com o diretor-geral Oliver Mintzlaff que, segundo relatos, poupa a DFB de pagar pesadas indenizações além do pacote de rescisão de Nagelsmann.
Klopp se pronunciou recentemente sobre a situação, afirmando: “Ainda nada está definido, mas as negociações estão em andamento e tudo está caminhando na direção certa. Cheguei a um acordo com a Red Bull, um acordo muito generoso, então não há realmente nada que esteja impedindo isso.”
As formalidades finais atrasam o anúncio oficial
A aprovação tanto do conselho fiscal quanto dos acionistas é considerada uma mera formalidade nesta fase. A hierarquia da DFB, liderada por Neuendorf e pelo vice-presidente Hans-Joachim Watzke, conduziu com sucesso as negociações com todas as partes envolvidas nas últimas semanas.
Klopp também reconheceu as etapas administrativas que ainda restam, explicando: “No entanto, ainda são necessárias muitas outras discussões, pois estamos conversando com um órgão regulador e muitas pessoas precisam ser informadas. Nada foi decidido, mas não estamos longe de poder fazer um anúncio.” Se as formalidades finais forem concluídas, a tão esperada apresentação de Klopp poderá ocorrer no campus da federação em Frankfurt já nesta sexta-feira.
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O que vem por aí para a Alemanha?
Assim que a confirmação oficial for divulgada, Klopp começará imediatamente a montar sua comissão técnica para colocar em prática sua visão tática de alta intensidade. A Alemanha tem uma necessidade urgente de reconstruir sua confiança e a dinâmica do elenco antes dos próximos jogos internacionais. O foco imediato será avaliar o elenco e estabelecer uma nova identidade para garantir o sucesso de um projeto de longo prazo com vistas a 2030.
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