Getty
Traduzido por
Comemoração de gol ao estilo Ted Lasso! Cristo Fernández planeja uma comemoração inspirada em Dani Rojas após deixar o AFC Richmond para assinar contrato profissional com o El Paso Locomotive FC
Do AFC Richmond à realidade
Depois de alcançar fama mundial como o sempre entusiasmado Dani Rojas na série “Ted Lasso”, da Apple TV, Fernández concretizou um retorno notável ao futebol profissional. Conforme noticiado pelo *The New York Times*, Fernández, de 35 anos, estreou-se recentemente pelo El Paso Locomotive FC no USL Championship, a segunda divisão do futebol nos Estados Unidos.
Duas décadas depois que sua carreira de adolescente em Guadalajara foi interrompida por uma grave lesão no joelho, Fernández desafiou todas as expectativas para voltar aos gramados. O El Paso Locomotive FC o acolheu em suas fileiras, permitindo que Fernández fizesse a transição de atuar em um vestiário fictício para competir em um ambiente profissional de futebol de verdade.
- Getty Images Entertainment
Uma homenagem a Dani Rojas
Enquanto Fernández está focado em conquistar seu lugar no time e provar que está em boa forma nos Estados Unidos, os torcedores já estão ansiosos pelo seu primeiro gol. Quando questionado sobre seus planos para uma possível comemoração de gol, Fernández admitiu que pretende levar um pedaço do AFC Richmond para o Texas.
Em entrevista ao The New York Times, Fernandez explicou: “Eu nem sei como vou reagir. Não sei se vou realmente planejar isso. Vou ficar muito emocionado e muito feliz. Mas talvez uma comemoração ao estilo Dani Rojas, só para que a ficção realmente imite a realidade. Talvez correr em círculos. Isso seria engraçado.” A perspectiva de ver a comemoração de Dani Rojas recriada em campo já deixou os torcedores empolgados.
Apoio do elenco de Ted Lasso
A decisão de voltar ao futebol profissional foi profundamente pessoal para Fernández, fortemente inspirada por seu falecido pai e pelo ambiente de apoio que encontrou em sua carreira de ator. Seus ex-colegas de elenco não hesitaram em oferecer seu incentivo após sua estreia. Jason Sudeikis e o restante da equipe entraram em contato imediatamente pelo WhatsApp para parabenizá-lo por esse marco.
Fernandez credita à série o mérito de ter reacendido sua paixão, observando que interpretar atletas profissionais por três temporadas acabou por motivá-lo a tentar novamente. Superando fracassos passados e dúvidas físicas, Fernandez canalizou o otimismo contagiante de Dani Rojas para garantir seu contrato, provando que preparação e convicção podem unir com sucesso a televisão e o esporte profissional.
- Chicago Fire
O que vem por aí para Fernández?
Fernandez buscará agora se firmar no elenco do El Paso Locomotive FC enquanto a equipe disputa a USL Championship. Depois de comprovar sua boa forma física e conquistar seu contrato, Fernandez precisa se concentrar em garantir minutos regulares em campo. Os torcedores estarão acompanhando de perto, aguardando ansiosamente o momento em que Fernandez balançar as redes e soltar aquela famosa comemoração.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.