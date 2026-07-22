Comemoração de gol ao estilo Ted Lasso! Cristo Fernández planeja uma comemoração inspirada em Dani Rojas após deixar o AFC Richmond para assinar contrato profissional com o El Paso Locomotive FC

Depois de alcançar fama mundial como o sempre entusiasmado Dani Rojas na série “Ted Lasso”, da Apple TV, Fernández concretizou um retorno notável ao futebol profissional. Conforme noticiado pelo *The New York Times*, Fernández, de 35 anos, estreou-se recentemente pelo El Paso Locomotive FC no USL Championship, a segunda divisão do futebol nos Estados Unidos.

Duas décadas depois que sua carreira de adolescente em Guadalajara foi interrompida por uma grave lesão no joelho, Fernández desafiou todas as expectativas para voltar aos gramados. O El Paso Locomotive FC o acolheu em suas fileiras, permitindo que Fernández fizesse a transição de atuar em um vestiário fictício para competir em um ambiente profissional de futebol de verdade.