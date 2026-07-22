Torres está com um pé fora do Barcelona após um impasse significativo nas negociações contratuais. De acordo com uma reportagem do ElDesmarque, o atacante considera a oferta de renovação apresentada pelo clube totalmente insuficiente, tanto no aspecto esportivo quanto no financeiro.

Torres quer um aumento salarial substancial e exige garantias quanto ao seu tempo de jogo sob o comando do novo técnico Hansi Flick. Ele se sente subvalorizado, apesar de suas contribuições, e quer que o clube reflita sua importância na proposta. Se a diretoria esportiva do Barcelona não apresentar em breve uma proposta significativamente melhorada, Torres está disposto a encerrar sua passagem pela Catalunha. A decisão final sobre seu futuro será tomada após o término de suas férias de fim de temporada.