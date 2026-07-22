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Ferran Torres está indignado com a proposta de contrato do Barcelona, e o campeão mundial espanhol está pronto para aceitar a oferta do PSG
Discriminação do contrato na Catalunha
Torres está com um pé fora do Barcelona após um impasse significativo nas negociações contratuais. De acordo com uma reportagem do ElDesmarque, o atacante considera a oferta de renovação apresentada pelo clube totalmente insuficiente, tanto no aspecto esportivo quanto no financeiro.
Torres quer um aumento salarial substancial e exige garantias quanto ao seu tempo de jogo sob o comando do novo técnico Hansi Flick. Ele se sente subvalorizado, apesar de suas contribuições, e quer que o clube reflita sua importância na proposta. Se a diretoria esportiva do Barcelona não apresentar em breve uma proposta significativamente melhorada, Torres está disposto a encerrar sua passagem pela Catalunha. A decisão final sobre seu futuro será tomada após o término de suas férias de fim de temporada.
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Estatísticas impressionantes justificam as reivindicações
A frustração de Torres decorre de suas excelentes atuações recentes, já que ele sente que sua contribuição ofensiva merece uma recompensa muito maior. Ele foi o grande herói de seu país, marcando o gol decisivo que coroou a Espanha como campeã na final da Copa do Mundo contra a Argentina. Seu desempenho no clube tem sido igualmente impressionante desde que chegou, vindo do Manchester City, em janeiro de 2022.
Ao longo de toda a sua passagem pelo Barcelona, Torres disputou 207 partidas e marcou 65 gols. Somente na última temporada, ele foi peça fundamental do ataque, participando de 49 partidas e balançando as redes 21 vezes. Apesar desses números impressionantes, o Barcelona não apresentou uma oferta aceitável para mantê-lo no clube.
O PSG faz uma oferta lucrativa
Com seu futuro na Espanha parecendo sombrio, Torres identificou seu destino preferido. Ele está bastante convencido pela proposta do Paris Saint-Germain, que seus representantes já estão avaliando. Os campeões franceses apresentaram uma oferta que supera amplamente as condições do Barcelona. Ele sempre se sentiu valorizado por Luis Enrique, que reservou um papel de destaque para ele no elenco parisiense.
Enquanto isso, o Barcelona está ciente de que precisa lucrar com a venda agora ou corre o risco de perdê-lo de graça quando seu contrato expirar em 2027. Apesar de um valor de mercado de 55 milhões de euros, o diretor esportivo Deco estabeleceu um preço fixo de 50 milhões de euros para autorizar uma saída imediata, o que poderia financiar a contratação de Julián Álvarez.
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E agora, o que vai acontecer?
Torres vai aproveitar o período de férias em que se encontra para tomar uma decisão definitiva. Se o Barcelona se recusar a apresentar uma proposta financeira melhorada, uma transferência para a França parece inevitável. O Paris Saint-Germain tentará fechar rapidamente o negócio de €50 milhões, permitindo que Enrique integre sua nova contratação nos preparativos da pré-temporada antes do início da temporada oficial.
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