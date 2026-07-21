Getty Images
Traduzido por
Revelado: Para onde Lionel Messi foi, em vez de se juntar à seleção argentina no desfile em ônibus aberto após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo
Um retorno discreto a Rosário
De acordo com o jornal espanhol *Mundo Deportivo*, Messi pousou no aeroporto internacional de Rosário na madrugada desta terça-feira. Depois de voar em um jato particular vindo de Miami, o jogador de 39 anos foi levado em um veículo com vidros escuros até a residência de sua família, no exclusivo bairro de Fisherton. Ele evitou deliberadamente os torcedores que se reuniram para recebê-lo nas primeiras horas da madrugada.
Enquanto isso, a grande maioria da seleção argentina voltou para Buenos Aires na tarde de segunda-feira. Eles foram recebidos por uma multidão eufórica perto do aeroporto internacional de Ezeiza, com milhares de torcedores acompanhando o desfile em ônibus aberto de volta ao complexo de treinamento da seleção, apesar de terem perdido por pouco para a Espanha em Nova Jersey.
- Getty Images
Lidando com o desgosto amoroso
A decisão de não participar das comemorações em massa reflete o profundo impacto emocional da derrota no MetLife Stadium no domingo. Messi, que caiu em prantos após o apito final, dirigiu-se aos seus seguidores no Instagram na segunda-feira para expressar seus sentimentos. “A dor é muito grande e vai ser difícil essa ferida cicatrizar”, escreveu ele.
No entanto, ele pediu a todos que se concentrassem nos aspectos positivos: “Nas coisas boas: nas partidas que conseguimos virar dando tudo de nós e que ficarão para sempre na memória, no apoio de um país inteiro que, junto com o trabalho e o esforço deste grupo, nos levou a estar, mais uma vez, entre os melhores do mundo.”
Um futuro internacional incerto
À medida que a poeira da final vai baixando, intensas especulações cercam a possibilidade de Messi continuar representando a Argentina. O atacante ainda não fez nenhuma declaração pública sobre sua continuidade na seleção sob o comando de Lionel Scaloni. É amplamente aceito que o torneio nos Estados Unidos, no México e no Canadá será sua sexta e última participação na Copa do Mundo.
Messi teve uma sequência espetacular de sucessos com a seleção nos últimos anos, conquistando a Copa América em 2021 e 2024, a Finalissima em 2022 e a glória mundial no Catar. Ainda não se sabe se ele decidirá ampliar sua lendária carreira internacional, mas, por enquanto, sua prioridade é descansar ao lado de seus familiares mais próximos, longe dos holofotes.
- Getty
O que vem a seguir para Messi?
Messi passará os próximos dias descansando em Rosário antes de retornar às atividades com o clube. O Inter Miami tem jogos agendados nos Estados Unidos, e ele logo voltará a participar dos treinos da equipe. No cenário internacional, a Argentina tem duas janelas programadas para partidas amistosas ainda em 2026, o que poderia servir como uma oportunidade para ele se despedir definitivamente.
Siga a GOAL no Google
GOSTOU DESTA HISTÓRIA?
Adicione a GOAL.com como sua fonte favorita no Google para ver mais reportagens nossas.