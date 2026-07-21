Revelado: Para onde Lionel Messi foi, em vez de se juntar à seleção argentina no desfile em ônibus aberto após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo

De acordo com o jornal espanhol *Mundo Deportivo*, Messi pousou no aeroporto internacional de Rosário na madrugada desta terça-feira. Depois de voar em um jato particular vindo de Miami, o jogador de 39 anos foi levado em um veículo com vidros escuros até a residência de sua família, no exclusivo bairro de Fisherton. Ele evitou deliberadamente os torcedores que se reuniram para recebê-lo nas primeiras horas da madrugada.

Enquanto isso, a grande maioria da seleção argentina voltou para Buenos Aires na tarde de segunda-feira. Eles foram recebidos por uma multidão eufórica perto do aeroporto internacional de Ezeiza, com milhares de torcedores acompanhando o desfile em ônibus aberto de volta ao complexo de treinamento da seleção, apesar de terem perdido por pouco para a Espanha em Nova Jersey.