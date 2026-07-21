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Lionel MessiGetty Images
Moataz Elgammal

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Revelado: Para onde Lionel Messi foi, em vez de se juntar à seleção argentina no desfile em ônibus aberto após a derrota para a Espanha na final da Copa do Mundo

L. Messi
Argentina
Copa do Mundo

Lionel Messi decidiu não viajar para Buenos Aires com a seleção argentina após a dolorosa derrota por 1 a 0 para a Espanha na final da Copa do Mundo de 2026. O atacante não participou das tradicionais comemorações de boas-vindas, optando por uma viagem particular de volta à sua cidade natal, Rosário, para lidar discretamente com o imenso desgaste emocional causado pelo torneio.

  • Um retorno discreto a Rosário

    De acordo com o jornal espanhol *Mundo Deportivo*, Messi pousou no aeroporto internacional de Rosário na madrugada desta terça-feira. Depois de voar em um jato particular vindo de Miami, o jogador de 39 anos foi levado em um veículo com vidros escuros até a residência de sua família, no exclusivo bairro de Fisherton. Ele evitou deliberadamente os torcedores que se reuniram para recebê-lo nas primeiras horas da madrugada.

    Enquanto isso, a grande maioria da seleção argentina voltou para Buenos Aires na tarde de segunda-feira. Eles foram recebidos por uma multidão eufórica perto do aeroporto internacional de Ezeiza, com milhares de torcedores acompanhando o desfile em ônibus aberto de volta ao complexo de treinamento da seleção, apesar de terem perdido por pouco para a Espanha em Nova Jersey.

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  • Lionel MessiGetty Images

    Lidando com o desgosto amoroso

    A decisão de não participar das comemorações em massa reflete o profundo impacto emocional da derrota no MetLife Stadium no domingo. Messi, que caiu em prantos após o apito final, dirigiu-se aos seus seguidores no Instagram na segunda-feira para expressar seus sentimentos. “A dor é muito grande e vai ser difícil essa ferida cicatrizar”, escreveu ele.

    No entanto, ele pediu a todos que se concentrassem nos aspectos positivos: “Nas coisas boas: nas partidas que conseguimos virar dando tudo de nós e que ficarão para sempre na memória, no apoio de um país inteiro que, junto com o trabalho e o esforço deste grupo, nos levou a estar, mais uma vez, entre os melhores do mundo.”

  • Um futuro internacional incerto

    À medida que a poeira da final vai baixando, intensas especulações cercam a possibilidade de Messi continuar representando a Argentina. O atacante ainda não fez nenhuma declaração pública sobre sua continuidade na seleção sob o comando de Lionel Scaloni. É amplamente aceito que o torneio nos Estados Unidos, no México e no Canadá será sua sexta e última participação na Copa do Mundo.

    Messi teve uma sequência espetacular de sucessos com a seleção nos últimos anos, conquistando a Copa América em 2021 e 2024, a Finalissima em 2022 e a glória mundial no Catar. Ainda não se sabe se ele decidirá ampliar sua lendária carreira internacional, mas, por enquanto, sua prioridade é descansar ao lado de seus familiares mais próximos, longe dos holofotes.

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  • Lionel Messi Julian Alvarez Getty

    O que vem a seguir para Messi?

    Messi passará os próximos dias descansando em Rosário antes de retornar às atividades com o clube. O Inter Miami tem jogos agendados nos Estados Unidos, e ele logo voltará a participar dos treinos da equipe. No cenário internacional, a Argentina tem duas janelas programadas para partidas amistosas ainda em 2026, o que poderia servir como uma oportunidade para ele se despedir definitivamente.