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VÍDEO: Neymar marca gols! O astro brasileiro já voltou aos treinos com o Santos após uma Copa do Mundo desastrosa, marcada por dúvidas sobre lesões
O Santos dá as boas-vindas a Neymar de volta aos treinos
Após um verão profundamente decepcionante, Neymar voltou oficialmente às atividades do clube. O atacante postou um vídeo em sua conta pessoal no Instagram, mostrando-o totalmente envolvido em um treino do Santos. Nas imagens, Neymar parece animado, participando de exercícios, driblando defensores e balançando as redes com sua finalização característica.
O clube claramente lhe deu as boas-vindas, na esperança de que ele consiga canalizar suas recentes frustrações para o sucesso no campeonato nacional. Esse retorno imediato representa um grande impulso para o Santos, que conta com o atacante para liderar o ataque e manter sua boa forma física após um período turbulento na seleção.
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Decepção na Copa do Mundo e a aposentadoria
As imagens positivas dos treinos contrastam fortemente com as lágrimas que Neymar derramou recentemente. Ele anunciou sua aposentadoria da seleção brasileira após uma derrota surpreendente por 2 a 1 para a Noruega nas oitavas de final da Copa do Mundo.
Neymar marcou um pênalti no final daquela partida, alcançando seu 80º gol em 130 partidas pela seleção brasileira e consolidando seu status como o maior artilheiro da história do país. No entanto, a eliminação precoce foi insuportável. Ao falar após o apito final, Neymar confirmou sua decisão com uma declaração comovente: “Eu tentei. Eu tentei. Começou aqui no MetLife Stadium e terminou aqui. Agora acabou.”
Conflitos internos e partidas decisivas
O Santos precisa desesperadamente de seu craque enquanto enfrenta uma campanha nacional desafiadora. Atualmente, o time ocupa a 15ª posição no Campeonato Brasileiro Série A, tendo somado apenas 21 pontos em 19 partidas. O clube enfrenta uma agenda lotada, começando com uma viagem à Venezuela para enfrentar a Universidad Central de Venezuela na fase intermediária da Copa Sul-Americana.
Em seguida, no sábado, o Santos recebe o Chapecoense, último colocado, pelo campeonato. O confronto seguinte contra o São Paulo, originalmente marcado para a próxima quarta-feira, deve ser adiado, permitindo que a equipe se concentre totalmente na partida de volta contra a Universidad Central de Venezuela.
- Reprodução/CBF
O foco passa a ser a recuperação do mercado interno
Com a carreira internacional encerrada, Neymar precisa agora se concentrar inteiramente em salvar a temporada do Santos. O atacante buscará deixar para trás seus problemas físicos recorrentes enquanto se prepara para os próximos jogos decisivos. Se as últimas imagens dos treinos servirem de indicador, Neymar está altamente motivado para causar um grande impacto e levar seu time a subir na tabela do campeonato.
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