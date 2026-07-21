VÍDEO: Neymar marca gols! O astro brasileiro já voltou aos treinos com o Santos após uma Copa do Mundo desastrosa, marcada por dúvidas sobre lesões

Após um verão profundamente decepcionante, Neymar voltou oficialmente às atividades do clube. O atacante postou um vídeo em sua conta pessoal no Instagram, mostrando-o totalmente envolvido em um treino do Santos. Nas imagens, Neymar parece animado, participando de exercícios, driblando defensores e balançando as redes com sua finalização característica.

O clube claramente lhe deu as boas-vindas, na esperança de que ele consiga canalizar suas recentes frustrações para o sucesso no campeonato nacional. Esse retorno imediato representa um grande impulso para o Santos, que conta com o atacante para liderar o ataque e manter sua boa forma física após um período turbulento na seleção.



