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Seis países-sede e 64 seleções! Presidente da CONMEBOL defende a expansão da Copa do Mundo de 2030 após o término do torneio com 48 seleções
Uma grande expansão para o centenário
Alejandro Domínguez gerou um intenso debate ao sugerir que a próxima edição do torneio mundial contará com um aumento significativo no número de países participantes. Em uma postagem nas redes sociais, Domínguez revelou sua visão sobre o formato ampliado.
“Em 2030, a Copa do Mundo chegará ao Uruguai, à Argentina e ao Paraguai, uma grande oportunidade para o futebol celebrar o centenário da Copa do Mundo com um torneio de 64 seleções”, afirmou Dominguez.
Essa afirmação ambiciosa surge logo após a edição de 2026, que marcou a primeira vez em que 48 seleções participaram da competição. O evento de 2030 já é único, pois será sediado pela Espanha, Marrocos e Portugal, enquanto três partidas especiais do centenário estão programadas para serem disputadas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai.
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Gianni Infantino prevê um crescimento ainda maior
Não houve nenhuma confirmação oficial da FIFA sobre esse último desdobramento. No entanto, Gianni Infantino já havia indicado anteriormente que a entidade reguladora estudará a possibilidade de ampliar o torneio masculino para 64 seleções. Em entrevista à emissora suíça Blue Sport em 12 de julho, Infantino detalhou o raciocínio da organização.
“Essa é certamente uma questão que será analisada e discutida nos comitês competentes após esta Copa do Mundo”, explicou Infantino. “Quando se organiza uma Copa do Mundo, é importante que ela seja organizada para o mundo inteiro. Não se trata apenas da Europa e da América do Sul, mas, na verdade, do mundo inteiro. Todas as nações devem poder sonhar em participar da Copa do Mundo.”
Oferecer incentivos às nações menores
Infantino acredita que abrir as portas para mais participantes é essencial para o desenvolvimento global do esporte. Durante a entrevista, Infantino acrescentou: “Podemos ver que a qualidade das seleções é extremamente alta e está ficando cada vez maior em todo o mundo. Se não dermos aos países menores a chance de participar da Copa do Mundo, eles também perdem o incentivo para continuar melhorando.”
A mudança para um formato com 64 seleções alteraria drasticamente o panorama do torneio. Se aprovada, a competição consistiria em 128 partidas, o que representa exatamente o dobro do número de jogos disputados no formato de 32 seleções utilizado de 1998 a 2022, e um aumento significativo em relação às 104 partidas disputadas este ano.
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O que está por vir para o futebol mundial?
Espera-se agora que as comissões da FIFA analisem minuciosamente as exigências logísticas e físicas decorrentes da inclusão de mais 16 seleções. Após a Espanha ter conquistado o troféu, os dirigentes do futebol devem determinar rapidamente se seis países serão capazes de sediar em conjunto, com sucesso, um evento com 128 partidas. Os torcedores aguardarão ansiosamente uma decisão oficial, que definirá de forma definitiva a comemoração do centenário e o futuro do futebol internacional.
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