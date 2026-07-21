Seis países-sede e 64 seleções! Presidente da CONMEBOL defende a expansão da Copa do Mundo de 2030 após o término do torneio com 48 seleções

Alejandro Domínguez gerou um intenso debate ao sugerir que a próxima edição do torneio mundial contará com um aumento significativo no número de países participantes. Em uma postagem nas redes sociais, Domínguez revelou sua visão sobre o formato ampliado.

“Em 2030, a Copa do Mundo chegará ao Uruguai, à Argentina e ao Paraguai, uma grande oportunidade para o futebol celebrar o centenário da Copa do Mundo com um torneio de 64 seleções”, afirmou Dominguez.

Essa afirmação ambiciosa surge logo após a edição de 2026, que marcou a primeira vez em que 48 seleções participaram da competição. O evento de 2030 já é único, pois será sediado pela Espanha, Marrocos e Portugal, enquanto três partidas especiais do centenário estão programadas para serem disputadas na Argentina, no Paraguai e no Uruguai.